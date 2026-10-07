Zlínské hnutí Starostové a Nezávislí (STAN) také kritizuje nedostatečnou komunikaci radnice s občany a vadí mu, že primátor Jiří Korec (ANO) „prodává zlínský hokej přes Facebook“
Korcův billboard s nápadem na prodloužení lyžařského svahu označuje STAN za populismus, ironicky k tomu píše „Kolabující dopravu ve Zlíně vyřeší lanovka na náměstí Práce!“
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Městu chybí dlouhodobá koncepce a lepší komunikace, říká zlínská lídryně STAN
Upozorňuje také, že po volbách se na všechny tyto sliby rychle zapomene. „Planých slibů a vizualizací už bylo dost. Chce to změnu,“ tvrdí Věra Stojar.
Jednička kandidátky STANu ve Zlíně je na politické scéně nováčkem, ale volební kampaň pojala hodně aktivně. Otevřeně se v ní trefuje do vedení města a žádá jeho výměnu. V tom je mezi ostatními stranami a hnutími zdaleka nejviditelnější.
„Divíme se tomu, že jako jediní jsme tak hlasití. Překvapuje nás, že jiná opoziční hnutí se do kritiky moc nepouštějí,“ netají Stojar. Odmítá přitom, že by šlo o osobní útoky. „Jen reagujeme na to, co se děje. Nechceme útočit, ale upozorňovat a nabízet řešení.“
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kandidáti v okresních městech
Další opoziční uskupení, kterým je Zlín 21, je vůči městu také kritické, ale v kampani volí výrazně mírnější tón.
„Budoucnost v řízení města by neměla být v konfrontaci, ale v argumentaci a následné shodě na důležitých věcech,“ je přesvědčený lídr hnutí Čestmír Vančura.
„Slýcháváme, že volby nevyhrajeme, protože nejsme dostatečně arogantní, ostří, že nevyužíváme příležitosti, když máme nabito. Ale my nechceme jít touto cestou,“ vysvětluje.
Divíme se, že jako jediní jsme tak hlasití. Překvapuje nás, že jiná opoziční hnutí se do kritiky moc nepouštějí.
Věra Stojarlídryně STAN ve Zlíně
„Nemáme energie, času ani peněz na rozdávání. Je třeba dělat dobré věci, nejlépe na první pokus. A koncentrovat k tomu všechen náš potenciál,“ dodal.
Primátor Korec připouští, že opozice má kritizovat. U Starostů ale podle něj některé výpady překračují běžný politický střet. „Kampaň je obecně korektní a řeší se témata či pracovní věci, a ne osobní útoky,“ podotkl Korec.
Volby 2026
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Křížky, nebo kroužky: Jak se volí v komunálních volbách
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Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
„Vymyká se právě STAN, kteří občas ohýbají realitu a uvádí dezinformace, jen aby vytvářeli senzace a měli dosah na sociálních sítích. Mrzí mě to, nemám rád, ani když se takové věci dějí na celostátní úrovni.
STAN byli přitom ještě před čtyřmi lety součástí koalice právě s ANO a na vedení města se podíleli v letech 2010 až 2022, z toho osm let dokonce drželi pozici primátora. Teď je vede Stojar a kampaň je daleko ostřejší a přímočařejší.
„Jako Starostové už nechceme pro Zlín vytvářet další vizualizace do šuplíku. Chceme začít realizovat ty, které tam už leží,“ vzkázala Korcovi na svém Facebooku. „Pokud někdo dlouhodobě nedodává výsledky, ale jen sní a plánuje, je potřeba ho vyměnit.“
Opoziční hnutí kritizovalo i snížení peněz pro hasiče ze strany města či prodej pozemků v lokalitách Březnická a Boněcký rybník soukromým developerům, kteří tam postaví bytové domy.
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Podle STAN měly místo toho vzniknout startovací a družstevní byty v majetku města. „Vedení připravuje občany města o vliv na budoucí rozvoj Březnické, a to jen kvůli krátkodobému zisku,“ uvedlo hnutí.
Nadzvedlo tím nejen ANO, ale i jeho koaliční partnery. „Na kritiku hnutí STAN bych řekl, že předcházejících dvanáct let mohlo rozhodovat o bydlení ve Zlíně. A za tu dobu se nepostavil jediný městský byt, naopak se jich mnoho prodalo,“ reagoval radní Jiří Robenek, který vede kandidátku Zlín srdcem a Piráti.
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„Pokud jde o zmíněné lokality, tak Březnická je v centru Zlína, kde budou velmi drahé byty, takže nemá smysl, aby tam stavělo město. Navíc na to nemá peníze. Na Boněckém rybníku město dva domy postaví a byty pronajme.“
Piráti jsou jedním z konkurentů STAN v boji o voliče a Robenek si je toho vědomý. „Vidíme, jak stoupají preference hnutí STAN, s nímž se přetahujeme o voliče,“ poznamenal.
„Spoléhám ale na to, že obyvatelé Zlína nezapomněli, odkud vzešla kauza Dozimetr,“ naráží na fakt, že jeden z hlavních obžalovaných v kauze – Michal Redl – je ze Zlína a jeho otec Petr před lety hnutí sponzoroval.
Zavře si STAN cestu do koalice?
Způsob, jakým Starostové vedou kampaň, může ovlivnit i povolební vyjednávání. Korec říká, že koalice se má řešit až po volbách a není „člověk, který by předem prohlašoval, s kým ano a s kým ne“.
Zároveň ale dodává: „Otevřeně říkám, že když někdo před volbami vypouští nesmysly jen proto, aby zaujal, není to dobrý začátek možné spolupráce. Nevíte potom, jestli v těchto metodách bude pokračovat, nebo to po volbách zmizí.“
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Stojar přitom vládu spolu s Korcem a spol. předem nezavrhuje. „Už jsme s nimi v koalici byli, takže by bylo nelogické říct ne,“ odpovídá na otázku, zda by STAN po volbách spolupracovali s ANO.
„Nepůjdeme do koalice s populisty nebo extrémisty, takže SPD a Motoristy vylučujeme. Cílem je sestavit koalici s demokratickými stranami, které budou chtít věci ve Zlíně měnit,“ naznačila.
Rozhodování podle ní ovlivní až výsledek voleb. „Je na zvážení, zda je lepší sedět v opozici a nemít možnosti, jak něco změnit, nebo jít do nějakého kompromisu. Je to i o lidech, osobních vazbách a spolupráci. A když nám to nevyjde, budeme dělat poctivou opoziční politiku,“ řekla jednička STAN.