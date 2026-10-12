„Mám pocit, že jsme přebrali voliče ANO i těch, kteří tradičně volí jiné strany,“ uvažuje Věra Stojar, jednička kandidátky STAN. „Je vidět, že lidé ve Zlíně chtějí změnu.“
Právě ona byla hlavní tváří kampaně. Kariérová poradkyně a pořadatelka akcí pro veřejnost je v politice nováčkem, ale pustila se do ní naplno. Billboardy STAN či fotky a obrázky na sítích s její tváří byly hodně vidět a zastínily zbytek konkurence.
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„Vizuální podoba kampaně byla jednotná celostátně. Drželi jsme se jí, ale s tématy jsme mohli pracovat podle sebe,“ popisuje Stojar. „Všichni, kdo byli v týmu, chodili normálně do práce a kampaň dělali ve volném čase. Odvedli neskutečnou práci.“
„Neměli jsme žádné profesionály, všechno jsme vymysleli sami,“ dodává s tím, že jí s marketingem hodně pomáhal i její jednadvacetiletý syn, který studuje mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze.
Stojar se v kampani sebevědomě prezentovala jako kandidátka na primátorku a navíc byla jedinou ženou mezi jedničkami. S kolegy si servítky nebrali a vyčítali radnici v čele s Jiřím Korcem (ANO), že čtyři roky jen chystalo velké projekty, ale uskutečnilo máloco.
Koalici to vadilo, sám Korec prohlásil, že členové STAN „ohýbají realitu a uvádí dezinformace, jen aby vytvářeli senzace a měli dosah na sociálních sítích“.
„Slyšeli jsme, že naše kampaň byla na někoho příliš silná. My ji tak nevnímáme. Kdybychom ji vedli skutečně agresivně, vypadala by úplně jinak,“ řekl zastupitel Ivo Mitáček, který získal vůbec nejvíc preferenčních hlasů napříč všemi kandidátkami. Postoupil také do druhého kola senátních voleb.
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„Radnice není zvyklá na kritiku. V prostředí, kde se všichni navzájem chválí, může i pouhé upozorňování na nevyřešené problémy a sliby působit nezvykle,“ dodal.
„Pokud chceme změnu, musíme být kritičtí“
„Pokud chceme něco změnit, musíme být kritičtější. Možná vedení města není zvyklé na tak silný opoziční hlas, zvlášť když ho přinášejí mladí lidé,“ souhlasí zastupitel Pavel Simkovič.
Volby 2026 OBRAZEM
Naráží na fakt, že STAN letos omladili kandidátku. Trojkou byl dvaačtyřicetiletý IT specialista Tomáš Alex, na desátém místě byla osmnáctiletá studentka Julie Šemnická a dalo by se pokračovat.
„Ukázalo se to jako dobrý mix. Podařilo se nám vyvážit zkušenosti paní Francové, pánů Simkoviče nebo Mitáčka s námi novými,“ říká Alex, jenž je členem hnutí od letoška a teď se stal zastupitelem.
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„Základem byla srozumitelná komunikace. Nechtěli jsme stavět žádné vzdušné zámky, proto jsme třeba vymezili jedenáct změn a projektů, které dokážeme uchopit, konkrétně popsat a představit.“
Hnutí vycházelo z dotazníků, které před startem volební kampaně anonymně rozeslalo lidem na internetu. Chtělo vědět, co je trápí a co by chtěli změnit.
Podle Mitáčka se v kampani pozitivně projevila kombinace zkušeností, enormního nasazení a energie nových tváří. „Vsadit na nové tváře je vždycky riziko, ale výhodou je, že za sebou nemají politickou historii, proti níž by se snadno hledaly protiargumenty,“ podotkl.
Simkovič říká, že uvolnit volitelná místa novým tvářím nebyl problém ani z hlediska ega. „Naopak jsme mladší kandidáty museli přesvědčit, že jim věříme a jsme schopní společně vést kampaň,“ vysvětlil politik, který pracuje jako ředitel Gymnázia Lesní čtvrť.
„Jsem rád za každého mladého člověka, který se rozhodne pro veřejnou službu. Budoucnost naší země je na nastupující generaci a bude jen dobře, pokud se do politiky zapojí,“ je si jistý Simkovič.