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Výsledky voleb ve Zlíně: Zatím vede hnutí ANO, zisk Starostů překvapil primátora

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  20:11aktualizováno  20:43

Primátor Zlína Jiří Korec je jedničkou kandidátky hnutí ANO do komunálních voleb v roce 2026. (červen 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Po sečtení hlasů v polovině okrsků vede v komunálních volbách ve Zlíně hnutí ANO s 25 procenty hlasů před Starosty a nezávislými, kteří mají 20 procent. Třetí je hnutí Zlín 21 s 16 procenty.

Výsledky voleb 2026

Ve volebním štábu ANO ve Zlíně přibývá lidí, je tam taky primátor a lídr kandidátky hnutí Jiří Korec, který komentuje průběžné výsledky.

„Musím říci, že jsme spokojení, protože držíme vedoucí příčku, což je pro nás to nejpodstatnější. A pokud jde o překvapení, tak jsem čekal, že ODS bude mít více a STAN o něco méně hlasů. Tady se ukazuje, že se voliči ODS překlopili k hnutí STAN, případně ke KDU-ČSL,“ řekl Korec.

Podle dosavadních výsledků by mohla pokračovat koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a Piráti. V 41 členném zastupitelstvu by však měla jen 22 křesel, což je podle Korce málo.

„Jít na 22 zastupitelů je totální sebevražda, takže pokud bude nová koalice vycházet z té současné, musí mít k sobě ještě jednoho partnera. Teď má koalice 27 zastupitelů,“ zmínil Korec.

Sám by chtěl, aby měla minimálně 25 zastupitelů. Nabízela by se tak spolupráce s dosud opozičními subjekty Zlín 21, STAN, nebo SPD.

Primátor Zlína Jiří Korec je jedničkou kandidátky hnutí ANO do komunálních voleb v roce 2026. (červen 2026)

„Počkejme si, jak to skončí. Někomu ještě mandáty přibudou, někomu zase ubudou. Máme za sebou dvě volební období v nějakém složení koalice a vnímáme i další subjekty, které jsou v opozici. Dveře nezavíráme nikomu. Sám za sebe budu cílit na 25 plus. Uvidíme, co vyplyne z povolebních debat,“ sdělil Korec.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Tomáš Portlík.. (10. října 2026)
337 fotografií

Rámec koalice by chtěl mít co nejdříve, aby ji nesestavily ostatní strany bez ANO. „Věřím, že by se to stát nemuselo, ale musíme být obezřetní. Určitě budeme chtít koalici skládat, pokud tu možnost dostaneme,“ sdělil Korec.

Ve Vsetíně „referendum“ o Čunkovi

Ve Vsetíně se před volbami mluvilo o tom, že hlasování bude pomyslným referendem o Jiřím Čunkovi. Po sečtení hlasů v polovině okrsků vede s velkým náskokem nezávislé sdružení VS21 s více než 40 procenty hlasů.

Volby ve Zlíně rozhodnou o otázkách modrých zón, zimního stadionu i náměstí

Druhé je Čunkovo uskupení Vsetín srdcem a rozumem se zhruba 16 procenty. Třetí je ANO s 12 procenty, před volbami se přitom netajilo ambicí získat post starosty.

V Uherském Hradišti vede kandidátka místního hnutí Hradišťáci s 25 procenty, druhé ANO má 21 procent. V Kroměříži vede ANO s 23 procenty. Druhá je kandidátka Hlas pro Kroměříž se 17 procenty a třetí Zdravé Kroměřížsko s 12 procenty.

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