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Koalice schválila velké akce těsně před volbami, vadí zlínské opozici

Milan Libiger
  9:17
Budovu Velkého kina opraví zlínská firma PSG. (září 2026)

Budovu Velkého kina opraví zlínská firma PSG. (září 2026) | foto: Vizualizace, Magistrát města Zlína

Velké kino ve Zlíně zrekonstruuje za 639 milionů korun otrokovická společnost...
Budovu Velkého kina opraví zlínská firma PSG. (září 2026)
Velké kino ve Zlíně zrekonstruuje za 639 milionů korun otrokovická společnost...
Oprava sadu Svobody v centru Zlína začala pracemi v okolí budovy zámku. (říjen...
11 fotografií
Jen pár dní před volbami dokončila zlínská radnice bytový dům Na Slanici a jednatřicet bytů začala nabízet občanům. Původně to mělo být o několik měsíců dříve, ale podle města se čekalo na dodavatele trafostanice a přeložku kabeláže elektřiny. Koncem minulého týdne zase magistrát oznámil, že se pouští do proměny sadu Svobody, ačkoliv předtím oficiálně sděloval, že k tomu dojde až příští rok.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Důvod? Podle primátora Jiřího Korce (ANO) mají hlavní práce na proměně parku skutečně začít až v březnu 2027 a teď se rozběhly pouze přípravné práce, které jim musejí předcházet.

Koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a Pirátů před říjnovými volbami také schválila důležité kroky u několika záměrů, které je posunuly k realizaci. Podle opozice jsou tyto věci ovlivněny termínem voleb.

Poslední zastupitelstvo v tomto volebním období se konalo v září. A schválilo i zakázku na přestavbu Velkého kina za více než 600 milionů korun, přičemž zastupitelé dostali obsáhlý materiál na stůl pár dní před jednáním. Odsouhlasilo rovněž prodej lukrativních pozemků v lokalitách Březnická a Boněcký rybník za stovky milionů korun soukromým developerům, kteří tam postaví především byty.

Přestavba Velkého kina ve Zlíně začne. Firma představila jeho budoucí podobu

Radní několik týdnů před volbami vybrali i firmu, jež dostaví budovu radnice. V létě pak vypsali soutěž na prodej bývalé budovy okresního soudu, do níž však nepřišla žádná nabídka. Probíhá také urbanistická soutěž na zástavbu volného prostoru po torzu na Jižních Svazích.

„Vzniká podezření, jestli nechtějí na poslední chvíli podepsat smlouvy, aby se to už nedalo zvrátit.“

Lubomír Nečaslídr SPD ve Zlíně

Většina akcí se chystá řadu let, třeba Velké kino je zavřené deset roků. Zásadní rozhodnutí ale přišla nedlouho před komunálními volbami, jež se konají tento víkend.

„Snažíme se věci dotahovat. Kdyby to bylo dotažené před rokem, byl bych klidnější,“ reagoval Korec. „Jsem ale i tak rád, že se nám to podařilo. Díky tomu mám čisté svědomí, protože Zlín se zase posune kupředu,“ věří. U Velkého kina by podle Korce mohl odklad ohrozit termín čerpání dotace 200 milionů korun. Argumentuje, že příprava velkých projektů je zdlouhavá a vinu nese i složitá legislativa.

„Ani my nejsme šťastní, že se vše oddaluje, a rozhodně nebyl náš záměr nechat schválení na dobu těsně před volbami,“ řekl Korec.

Volby nehrají roli, tvrdí lídr ODS

„Volby nehrají roli, protože jde o projekty, které se připravují dlouhodobě. Většina se řešila v minulém volebním období. Nikdo proto nemůže být překvapený, že se teď dotáhly. Nebylo to speciální načasování, ale dospěly k určitému závěru,“ podotkl ekonomický náměstek primátora a volební jednička ODS Miroslav Chalánek.

I další dva koaliční partneři odmítají volební motivaci. „Velké projekty se i v soukromém sektoru chystají řadu let. Taková je bohužel realita,“ podotkl zastupitel a lídr kandidátky KDU-ČSL, TOP 09 a Nestraníků Aleš Dufek.

Budovu Velkého kina opraví zlínská firma PSG. (září 2026)
Velké kino ve Zlíně zrekonstruuje za 639 milionů korun otrokovická společnost PSG Construction. (září 2026)
Budovu Velkého kina opraví zlínská firma PSG. (září 2026)
Velké kino ve Zlíně zrekonstruuje za 639 milionů korun otrokovická společnost PSG Construction. (září 2026)
11 fotografií

Obává se současně toho, že lidé budou v příštích dvou letech nespokojení, jak moc se ve Zlíně buduje. Mimo jiné se chystá také dostavba radnice.

„Bylo by mnohem lepší, kdyby byly projekty schváleny o několik měsíců dříve, ale bohužel došlo k prodlevě,“ poznamenal radní a lídr kandidátky Pirátů a Zlín srdcem Jiří Robenek.

Volby 2026

První soutěž na prodej pozemků Březnická byla zrušená, protože nepřišla platná nabídka. Pak byla vypsaná nová, která už přinesla výsledek. V případě Boněckého rybníka se zase řešilo architektonické pojetí lokality, kde vlastnilo pozemky více majitelů. Protahovala se i soutěž na firmu, která přestaví kino. Koalice přesto nechtěla čekat na schválení novým zastupitelstvem.

„Jsme kritizovaní za to, že městské projekty dlouho trvají. Argument, že jsme to měli odložit, proto považuji za nerozumný,“ nastínil Robenek.

Ustavující zastupitelstvo se má v novém volebním období konat v listopadu. První řádné zasedání, na němž už se budou schvalovat konkrétní body, pak bude v prosinci. „Kdybychom v září neudělali nic, ztratili bychom půl roku. Museli bychom to schválit v červnu, což se ale procesně nestihlo,“ nastínil Chalánek.

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Že se neměly důležité body řešit na posledním zastupitelstvu, je naopak jedním z argumentů opozice. Byť hnutí Zlín 21 považuje proměnu kina a výstavbu na Březnické a Boněckém rybníku za kroky správným směrem.

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„Schvalovat takto rozsáhlé záměry na posledním zastupitelstvu před volbami nepovažujeme za zodpovědné. Zejména v případě vzniku nových obytných zón jde o projekty, jejichž realizace velmi pravděpodobně přesáhne jedno volební období,“ upozornil zastupitel a lídr Zlín 21 Čestmír Vančura.

„Kvalitní a důkladná příprava v delším časovém úseku slouží právě k tomu, abychom při takto zásadním rozvoji města nevykročili špatnou nohou,“ doplnil.

Zlín rozjel proměnu parku u zámku za 190 milionů. Kvůli volbám, tvrdí opozice

„Nebudí to důvěru u opozičních zastupitelů ani u občanů města. Mělo se počkat na příští zastupitelstvo,“ souhlasí jednička hnutí STAN Věra Stojar. Podle opozice nebyl čas na podrobnou diskusi o podmínkách prodeje pozemků developerům. STAN transakce kritizuje s tím, že by město mělo samo stavět nájemní byty. Koalice říká, že na tak velké projekty nejsou peníze.

Podle lídra SPD Lubomíra Nečase se mělo počkat na nové zastupitelstvo už proto, že bude mít jiné složení a může mít i jiný pohled na věc. „Teď vzniká podezření, jestli nechtějí na poslední chvíli podepsat smlouvy, aby se to už nedalo zvrátit,“ uvedl Nečas.

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