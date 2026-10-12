Když se v sobotu večer ještě před sečtením hlasů ve Zlíně setkali zástupci vítězného ANO s lidmi z hnutí Zlín 21 a ODS, vznikl základ nové možné koalice. Nic ale nebylo podepsané a jisté.
Tento trojlístek v neděli jednal s KDU-ČSL a Piráty, aby měl v zastupitelstvu pohodlnější většinu. Současně se na sociálních sítích začaly objevovat nespokojené reakce části voličů Zlín 21.
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Ve Zlíně vzniká koalice ANO, Zlín 21 a ODS. Řeší se už účast lidovců a Pirátů
Jsou z povolebního vývoje zklamaní. Vyčítají hnutí, které v kampani slibovalo změnu a nový vítr, jednání s vládnoucím ANO. To s primátorem Jiřím Korcem vede radnici posledních osm let.
„Pokud Zlín 21 podepíše koaliční smlouvu s ANO, bude pro mě v příštích komunálních volbách nevolitelný,“ napsal na Facebook například Jiří Bureš.
„Kdybyste chtěli, existují subjekty, se kterými by bylo možné nadpoloviční většinu sestavit. To, co jste předvedli, je podvod na vaše voliče,“ zmínil Viktor Vráblík.
Mnohé komentáře doporučují spolupráci s hnutím STAN, které se v kampani vůči ANO ostře vymezovalo. A po volbách vyzývalo k vytvoření koalice bez hnutí Andreje Babiše.
Na webu je k podpisu už i výzva Svůj hlas chci zpět. Požaduje po vedení Zlín 21, aby veřejně vysvětlilo, proč po volbách upřednostnilo jednání s ANO.
„Společně s jinými voliči tohoto hnutí nerozumíme tomuto kroku a potřebujeme vysvětlení,“ vzkázal zakladatel webu Josef Zvoníček.
„Jsme si vědomi, že jednání o koalici s hnutím ANO, které nás v noci pozvalo ke společnému stolu, mohou vzbuzovat emoce. Svým voličům i cílům ale dlužíme zásadní věc: nenechat váš hlas propadnout v opozici,“ vysvětloval na Facebooku předseda Zlín 21 Čestmír Vančura.
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Radnice není zvyklá na kritiku, zní od Starostů. Od vítězství je dělilo procento
„Po osmi letech v opozičních lavicích chceme a musíme naplňovat to, co jsme vám slíbili,“ uvedl. Příliš pochopení ale nenašel. Voliči hnutí na to argumentují, že se nabízejí jiné pohodlné možnosti koalice bez ANO.
„V programu jste volali po změně a moc dobře jste věděli, co ta změna znamená. Pokud to fakt upečete s Korcem, tak je to největší zrada těchto voleb a doufám, že je to vaše politická sebevražda!“ reagoval Ondřej Smažinka.
„Nechceme podléhat panice na sociálních sítích“
„Nechceme podléhat panice, která je na sociálních sítích. A chceme pro nás dojednat co nejzajímavější podmínky. Vysvětlíme potom našim voličům, proč jsme udělali některé kroky, ale tím neříkám, že jsou jednání uzavřená. V tuto chvíli probíhají,“ řekl Vančura, který by se měl tento týden potkat i s vedením STAN.
Zástupci Zlín 21, které portál iDNES.cz oslovil, sdílejí podobný názor jako Vančura. Dostávají i pozitivní reakce kvůli tomu, že se na koalici nedomlouvají se Starosty.
„Mám pocit, že je to stále součást nějaké volební kampaně,“ naznačila čtyřka kandidátky Zlín 21 Tomáš Dudák.
Volby 2026 OBRAZEM
„Čas na změnu je v tom, aby se věci, které jsou rozdělané anebo se vůbec neotevřely, zrealizovaly. A udělaly se koncepční plány, které budou myslet na vývoj města v dalších dvaceti letech. Nikdy jsme nešli do konfrontační kampaně proti žádné straně,“ sdělil.
Podle něho je klíčové vyjednat v radě takové postavení, aby bylo možné změny provést. „Koalice je pro mě funkční management, a jestli má fungovat, musí tam být každý kompetentní,“ nastínil Dudák.
„Neslibovali jsme, že nahradíme pana primátora, ale že Zlín potřebuje změnu, kterou doručíme, pokud se nám podaří obsadit silová místa,“ podotkl Matěj Santo, který byl šestkou kandidátky a v 26 letech je nejmladším zvoleným zastupitelem.
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Byl bych radši, kdyby v koalici byli další dva partneři, říká k vyjednávání Korec
„Snažím se lidem vysvětlovat, že kdyby voliči dali nám nebo jiné straně kromě ANO silnější mandát, tak by vynadávání vypadalo jinak, ale to se nestalo. ANO vyhrálo,“ sdělil Ondřej Slováček, který byl na sedmém místě kandidátky.
Připomněl, že strany současné koalice, tedy ANO, ODS, KDU-ČSL a Piráti získaly ve volbách těsnou většinu hlasů.
Dudák zase upozornil na to, že koalice ANO a STAN funguje už dva roky ve vedení Zlínského kraje a při tehdejších povolebních vyjednáváních se do ní lidé ze Zlín 21, kteří kandidovali ve spojení s lidovci, nedostali.