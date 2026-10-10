Ve městě tradičně silní lidovci, jejichž lídr Jiří Čunek nyní obhajoval starostenský post, jsou s kandidátkou Vsetín srdcem a rozumem druzí s 16 procenty. Hnutí VS21 - Sdružení nezávislých kandidátů kandidovalo ve městě poprvé.
„Jsme nový subjekt, o to cennější výsledek je. Celkově to vnímám tak, že Vsetín chce změnu. Myslím si, že čísla to ukazují poměrně jednoznačně,“ uvedl Martin Metelka, ředitel Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín.
V minulých komunálních volbách kandidoval jako lídr Nestraníků, kteří se stali členy koalice a Metelka neuvolněným městským radním.
„Do volebního klání jsme vstupovali s předsevzetím, že nabídneme jinou variantu k tomu, jak je v současné době město řízeno. Že nebudeme ukazovat na chyby ostatních, ale pokusíme se nabídnout konstruktivní cestu,“ uvedl vítěz voleb.
Věřím, že to se nám v průběhu kampaně dařilo a jsem moc rád, že to, pokud můžu soudit podle dosavadních výsledků, zavnímali i voliči,“ dodal Metelka.
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Hnutí chce jednat o sestavení koalice, plánuje si poslechnout představy dalších subjektů. „Samozřejmě pro nás asi nemá cenu hovořit s komunisty a podobně. Pokud ten výsledek je takový, jaký je, tak v žádném případě nepustíme vedení radnice,“ zdůraznil.
Je proto jasné, že si bude nárokovat starostovské křeslo. „Myslím si, že pokud bychom to neudělali, byla by to zrada na voličích,“ podotkl vítězný kandidát.
Dlouholetý starosta Čunek prohlásil, že se nebude ucházet o žádný post ve vedení města. Výsledky voleb jej překvapily, zvláště náskok vítězného hnutí.
„Překvapilo mě to určitě, ale ne zas tak dramaticky, protože jsem věděl, že oni jsou naši největší soupeři. Ale že to bude o takový parník, to jsem netušil,“ uvedl Čunek.
Ve Vsetíně kandidovalo devět subjektů, stejně jako před čtyřmi lety. Post starosty chtěl obhájit Čunek (KDU-ČSL), lídr kandidátky Vsetín srdcem a rozumem, kterou sestavili lidovci s nezávislými. Lídrem ANO, které minulé volby ve městě vyhrálo, byl místostarosta Petr Kudlík.
Před čtyřmi lety ANO získalo 20,06 procenta hlasů a pět mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Druhá skončila KDU-ČSL se čtyřmi mandáty, získala 16,94 procenta hlasů. Třetí byla Koalice pro otevřený Vsetín se ziskem 14,46 procenta hlasů a tří mandátů.