Hnutí VS21 získalo 40,5 procenta hlasů, což znamená 10 mandátů a nejlepší výsledek v novodobé historii města. Společně s ODS a KOV budou mít většinu 12 z 21 míst v zastupitelstvu.
Ustavující zasedání zastupitelstva se bude konat 9. listopadu. Uskupení Vsetín srdcem a rozumem, které vedl do voleb dosavadní starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL), získalo 16,7 procent a 4 zastupitele.
„Cílíme na co nejširší spolupráci a je pro nás důležité, aby zásadní rozhodnutí byla přijímána co nejširší většinou,“ uvedl Martin Metelka.
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Už v průběhu volební kampaně jsme avizovali, že pokud nám voliči dají svou důvěru, před odpovědností neuhneme a že kosmetické změny situaci neřeší,“ vysvětlil výběr koaličních partnerů.
Vítězné hnutí bude mít i tři místostarosty, budou jimi Otta Grebeň, Kateřina Janošková a Zdeněk Čablík. Neuvolněnými radními, kteří za výkon funkce neberou plný plat, se stanou Bořek Navrátil (VS21), Pavla Fojtíková (KOV) a Roman Kalabus (ODS).
„Tři volební období jsme strávili v opozici, teď jsme poprvé součástí vedení města a těšíme se na to. Vidíme v tom možnost posouvat věci ve Vsetíně dopředu,“ popsala Fojtíková.
Kalabus chce navázat na spolupráci s Metelkou z městské rady v posledních čtyřech letech. „Viděli jsme oba, že spousta věcí nefungovala tak, jak měla,“ přiznal.
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„Jsem rád, že došlo ke změně, která bude ku prospěchu věci. Nečeká nás nic jednoduchého, Vsetín má spoustu problémů, které je potřeba řešit.“
Otevřenější komunikace
Hnutí a strany, které tvoří novou koalici, mají ještě něco společného. Všichni už před volbami veřejně avizovali, že Čunkův individualistický způsob řízení města se jim nelíbí a chtějí jej změnit.
„Jiří Čunek je mimořádně zkušený politik a jeho zásluhy pro naše město jsou určitě nezpochybnitelné,“ sdělil přesto Metelka. Jeho cílem je navázat na práci, která se podařila, a posunout věci, které si podle něj zaslouží více pozornosti. „Ale především bych rád město více otevřel mladým, více propojil jednotlivé zájmové skupiny, pracoval se všemi, kteří mají chuť a energii městu věnovat svůj čas,“ dodal.
Podle Fojtíkové je třeba hodně věcí začít dělat jinak. „Věřím, že nový starosta bude jiný v komunikaci, otevřenosti a společném přístupu. Volby jasně ukázaly, že lidé chtějí, aby se věci dělaly jinak. Jsme rádi, že se změnu podařilo prosadit,“ konstatovala.
„Martin Metelka je komunikativní a týmový hráč, což město potřebovalo ze všeho nejvíc,“ řekl Kalabus.
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Nová koalice pracuje na programovém prohlášení, zveřejnit jej chce brzy. Zabývat se bude i zásadními investicemi, které radnice v čele s Čunkem rozjela. Směřují především do sportovní infrastruktury a jde o proměnu stadionu na Ohradě, modernizaci zimního stadionu nebo stavbu nové sportovní haly.
„Jde o důležité investice a řada z nich je naprosto nezbytná. Už pracujeme na sběru potřebných dat, abychom plány mohli posunout správným směrem,“ naznačil Metelka.
Podle Kalabuse nebyly některé projekty prezentovány tak, jaká je skutečná realita. „Chceme se na ně znovu podívat a zanalyzovat je, aby dávaly smysl. Nechci, aby se neopakovalo například to, co se stalo se sportovní halou, v níž kvůli nevhodným podmínkám nemohli házenkáři hrát nejvyšší soutěž,“ upozornil.
Metelka končí jako ředitel gymnázia
Metelka kvůli nástupu na radnici odejde z postu ředitele Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín. „Už je to v procesu, jsem ve spojení se zřizovatelem školy, krajským úřadem,“ podotkl.
Opozici budou tvořit kandidátka Vsetín srdcem a rozumem, kterou sestavili lidovci s nezávislými, dále ANO, Probuďme Vsetín! a Naše Česko-Náš Vsetín.