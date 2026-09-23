Komunální volby se tak mohou stát referendem o starostovi Jiřím Čunkovi. „Pokud ANO vyhraje volby, budu kandidátem na starostu,“ řekl otevřeně současný místostarosta a lídr ANO Kudlík.
„Je to naprosto v pořádku. Každý subjekt, který kandiduje, má svého lídra, který chce volby vyhrát a logicky usiluje o nejvyšší post,“ reagoval starosta Čunek z KDU-ČSL.
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Otázkou tak je, zda na radnici vůbec zůstane, kdyby lidovci v říjnu nevyhráli. „Jsem člověk, který věci rád tvoří, nebo uvolní místo. Takže buď budu i po volbách v čele radnice, nebo dám prostor jiným,“ poznamenal Čunek.
„Umím si představit konstruktivní spolupráci s kýmkoliv, ale neumím si představit, že by pan Čunek vzal místostarostovskou pozici,“ zmínil Kudlík, který má pro stávajícího starostu uznání.
„V politice je přes třicet let, je pro mě studnou zkušeností a informací, z níž čerpám. Mám k němu a jeho práci respekt, i když některé věci bych dělal trochu jinak.“
Opozice Čunkovi vyčítá souběh funkcí starosty a senátora či pracovní metody. „Jeho výhoda dříve byla, že v Praze mohl něco ovlivnit, ale při současném rozložení politických sil už nemá takový vliv,“ podotkl Tomáš Pifka, lídr uskupení Probuďme Vsetín (STAN + NK).
„A nevýhoda? Nechodí do práce každý den jako my, a město proto ani nemůže vést dobře. Vsetín jako bývalé okresní město potřebuje starostu a místostarosty na plný úvazek. Není to brigáda na pár dnů v týdnu,“ dodal.
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Do koalice pod vedením Čunka by STAN nešel. Spolupráci odmítá také Koalice pro otevřený Vsetín (KOV). „Máme zásadně odlišnou představu o způsobu řízení města, chceme otevřenější rozhodování, větší zapojení zastupitelů i veřejnosti a jasné dlouhodobé priority,“ netají jednička kandidátky Pavla Fojtíková.
Proti Čunkovi se přitom vymezují i jeho kolegové z městské rady. „Jiří Čunek se umí rozhodnout a dobře zná ekonomické možnosti města. Jeho způsob vedení je ale příliš individualistický,“ sdělil lídr ODS Roman Kalabus.
Není týmovým hráčem a potřebné informace často nemají ani členové rady, kteří mají za jednotlivé oblasti nést odpovědnost,“ dodal Kalabus.
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Při současném způsobu vedení by už do koalice s lidovci v čele s Čunkem nešel. „Není to osobní spor. Nechci ale další čtyři roky fungovat v systému jednoho muže,“ vzkázal.
„Cíl, se kterým vstupuje VS21 do voleb, je nabídnout voličům alternativu k současnému způsobu vedení města. Obojí není vzájemně slučitelné,“ řekl radní Martin Metelka, který nyní sedí na radnici za Nestraníky a do voleb vede zmíněné uskupení VS21.
Čunka nechává kritika klidným. „Ať každý sám posoudí, zda se po mém odchodu z místa starosty vedlo Vsetínu lépe, či hůře,“ konstatoval. „Ani souběh funkcí pro mě není téma. Vyčítat mi lze leccos, ale rozhodně ne to, že nepracuju celý den. Kdybych nebyl senátorem se zkušenostmi ministra, žádné nové nádraží by na Vsetíně nestálo,“ je přesvědčený.
Stavba nádraží a jeho okolí
Právě stavba vlakového nádraží a další projekty s ním spojené jsou největším Čunkovým volebním trumfem. Město na konci srpna po pěti letech prací otevřelo moderní dopravní terminál, u něhož stojí nový parkovací dům a vznikl i veřejný prostor v nové městské čtvrti Delta u nádraží. Celkově šlo o největší investici Vsetína v novodobé historii.
„Z městského rozpočtu jsme za poslední čtyři roky investovali téměř miliardu korun, ale dalších 3,5 miliardy se nám podařilo získat z evropských a státních zdrojů,“ uvedl Čunek.
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„Nové nádraží a jeho okolí navíc vyvolalo další soukromé investice za zhruba miliardu korun, ať už jde o projekty jako Kapka, Delta, nebo obchodní galerie.“
Kalabus označil za důležitý také koordinaci paliativní péče. „Propojili jsme nemocnici, záchrannou službu, Charitu, Diakonii, poskytovatele paliativní péče i školy. Projekt pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám v nejtěžší životní situaci,“ popsal.
Podle Metelky je pozitivní nová knihovna nebo rampa Mostecká. „Další akce, jako most u průmyslové školy či hřiště Pod Pecníkem běží, nebo se připravují, jako stadion Ohrada, sportovní areál Na Lapači,“ uvedl.
„Z původního plánu se nicméně investovalo necelých 60 procent, protože nás dohání drahé opravy a opakované investice tam, kde jsme zanedbali údržbu nebo se spokojili s nekvalitní realizací.“
Údržba městského majetku je pro opozici velkým tématem. „Vidíme neutěšený stav mostů na Vsetíně, lávka na Bobrkách se ani znovu stavět nebude, tři čtvrtě roku je uzavřená oblíbená lávka v Lázkách,“ vypočítal Pifka.
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„Neproběhla důležitá investice v podobě revitalizace Rybníků, kde vedení města nechtělo naslouchat tamějším obyvatelům a kvůli tomu se dostalo do sporu, který se řeší přes úřady a odvolání,“ poukázal.
„Máme rozbitou dlažbu na náměstí, nejsou kryté zastávky. Peníze se dávají na náhodné akce jako lávka pro pěší u průmyslovky za 100 milionů korun či kritizovaná příprava revitalizace Panské zahrady.“
Opoziční KOV ocenil nové nádraží a jeho okolí, ale větší důraz by dal na dlouhodobé plánování a stanovení klíčových investic. „Vsetín nepotřebuje jen nové stavby, ale také systematickou údržbu ulic, chodníků, zeleně, hřišť a dalšího městského majetku. U velkých investic bychom také chtěli, aby bylo předem jasné, proč jsou prioritou, kolik budou stát a jaké budou jejich budoucí provozní náklady,“ zmínila Fojtíková.
Budoucnost areálu Ohrada
Týká se to například sportoviště na Ohradě, které bude jednou z největších investic města v dalších letech. Domov tam mají najít fotbalisté, atleti a požární sport.
„Nyní začínáme soutěžit zhotovitele pro sportovní areál, který vyjde na 200 milionů korun. Vznikne tam osmiběžecká dráha a fotbalové zázemí,“ uvedl Čunek.
„Připravujeme i studie na novou sportovní halu pro házenou do 200 milionů a studii na rozšíření a opravu hokejového stadionu za 500 milionů korun. Sportoviště budou naší hlavní prioritou,“ naznačil starosta.
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Ohrada má přitom zpoždění a vsetínští fotbalisté kvůli tomu musejí hrát v okolí. Dříve měli domov v Tyršově ulici, kde se nyní staví tenisová hala.
„Areál na Ohradě měl být v této době už dokončován včetně hřišť, antuky a běžeckých drah. To se bohužel nestihlo. Projekční firma nabrala více než půlroční zpoždění a práce na projektu dokončuje až v těchto dnech,“ podotkl Čunek.
Víceúčelový a moderní stadion je důležitý i pro ODS či ANO. „Ohrada je velká a potřebná investice. Zejména atletika je zanedbaná, chtěli bychom to dotáhnout, aby bylo sportoviště otevřené a přístupné veřejnosti. Lidé by mohli chodit běhat na ovále,“ plánuje Kudlík.
Hledá se místo pro sportovní halu
„Sportovci už nepotřebují další sliby a studie, ale funkční areál pro kluby, školy, děti i veřejnost,“ sdělil Kalabus. „Nutně potřebujeme také víceúčelovou halu. Děti a junioři dnes nemají kde sportovat a kluby bojují o každou hodinu na sportovištích. Posouvat musíme rovněž zimní stadion Na Lapači,“ dodal s tím, že nejen sportovní infrastruktura měla být dále.
„Ohrada stojí na místě, neproběhla rekonstrukce komunikací na Dolním náměstí a centrum jsme nedokázali oživit. Plánů bylo dost. Výsledků podstatně méně,“ konstatoval Kalabus.
Podle Pifky by se požární sport mohl přesunout z Ohrady na Semetín, kde by šlo vybudovat hřiště pro hasičský sport využitelné pro hasiče z celého kraje.
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„Na Ohradě může zůstat fotbalový stadion a jednal bych s TJ MEZ, aby nám pustilo další pozemek, kde by vznikla tréninková plocha na fotbal a u ní atletický ovál,“ naznačil Pifka.
Podle něj je důležité postavit multifunkční halu pro míčové sporty. „Vzniknout by mohla u gymnázia. Dopoledne by ji využívaly školy, odpoledne kluby.“
Podle Kudlíka je lepší umístění vedle stávající haly na Lapači. „Měla by mít parametry, aby tam mohly hrávat týmy, které nyní musí sportovat venku. Varianta u gymnázia se nehodí třeba pro florbal, možné by ale bylo její tréninkové využití. Půjde však o investici kraje,“ poznamenal Kudlík.
Podpora menších oddílů
VS 21 chce primárně pomoct fotbalu, Ohrada je proto priorita. „Současně budeme připravovat také stavbu druhé víceúčelové haly a rekonstrukci zimního stadionu,“ slíbil Metelka.
Fojtíková považuje za nutné znát předem náklady a provozní dopady nových sportovišť i to, jak budou využívána dětmi, mládeží, kluby, školami i veřejností.
„Zároveň nechceme, aby stamilionové investice do dvou největších sportů vytlačily podporu menších sportovních oddílů a jejich sportovišť. O pořadí bychom proto rozhodovali podle finanční udržitelnosti a skutečného přínosu pro sport ve Vsetíně,“ sdělila.