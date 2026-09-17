Nepřetržitě od roku 2014 vede město starosta Robert Stržínek z hnutí ANO. Poslední čtyři roky to bylo v koalici s ODS a jednička kandidátky a místostarosta Petr Nachtmann ji hodnotí pozitivně.
„Po zkušenosti se spoluprací s ANO si teď umím představit, že by pokračovala i po volbách. Tady jsme v komunální politice, a ne v celostátní. Nejdůležitější je práce pro město, a ne si hrát na to, kdo je z jaké strany,“ uvedl.
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Podobně to vidí i Stržínek s tím, že „lidsky jsme si sedli a společně se nám dařilo“. Stejný scénář připouštějí opoziční zastupitelé Antonín Hořín (KDU-ČSL) a Jaroslav Kneisl, který vede kandidátku Nezávislí ProValmez s podporou STAN.
„Za dvanáctileté období vlády ANO se ve městě mnohé podařilo, ale po takové době prostě přichází nevyhnutelně provozní slepota a rutina. Obzvláště když se vůbec nemění osobnosti vládnoucí strany. Město nyní potřebuje nové lidi, nové pohledy a čerstvou energii,“ dodal Kneisl.
Čtyři roky investic
Mezi hlavní investice Meziříčí od roku 2022 patří rekonstrukce druhé části venkovního koupaliště za 60 milionů korun, zámecké terasy za 28 milionů a náplavka u Rožnovské Bečvy za 50 milionů korun. Hotový je sportovně-kulturní areál na Juřince a opravený zimní a atleticko-fotbalový stadion.
„Rozjeli jsme i senior taxi, v němž bychom chtěli po volbách určitě pokračovat, stejně jako u projektu sdílených kol. A to i v případě, kdy bychom nezískali dotaci,“ řekl Nachtmann.
„Také máme opravené všechny mateřské i základní školy a zavedli jsme nulové školkovné. Revitalizací prošla všechna naše sídliště,“ zdůraznil Stržínek.
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Podle opozice jsou hlavní investice často povedené projekty, které ale mají jen dílčí význam. Chybí jí dlouhodobá koncepce. „Za největší a zásadní dluh považuji nulový posun v městském a dostupném bydlení. Uplynuly další čtyři roky a město nepostavilo ani jeden jediný městský byt,“ upozornil Hořín. „Velmi mě mrzí, že města kolem nás dokáží aktivně vykupovat pozemky a stavět startovací či družstevní byty, zatímco u nás stagnujeme,“ je přesvědčený.
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Kneisl zmínil, že řada projektů je už od počátku nepřesně zadána, příkladem je studie parkovacího domu v centru města. Další na sebe nenavazují a nedoplňují se.
„Jedním z dokladů nekoncepčnosti je třeba problematika sdílených kol. Za mě úspěšný projekt, ale bohužel za poslední čtyři roky jsme nijak znatelně nepřizpůsobili infrastrukturu pro cyklisty,“ poukázal meziříčský zastupitel.
Jeden projekt za druhým
Koalice u bytové oblasti argumentuje, že už má stavební povolení na dům s 30 byty pro mladé rodiny s dětmi, který vznikne místo bývalého internátu sklářské školy na Zašovské ulici. Má připravenou také stavbu tělocvičny s parametry sportovní haly u ZŠ Křižná a skatepark naproti Kauflandu, s obojím chce začít příští rok.
„Na halu budeme žádat o dotaci kraj i NSA. Město ji určitě potřebuje, pokud dotační titul nezískáme, měla by se zaplatit i z vlastních prostředků,“ řekl Nachtmann s tím, že u parkovacího domu v centru města je hotová studie a nyní se řeší nejvhodnější dopravní možnosti na napojení ze Sokolské ulice.
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Opozice poukazuje na fakt, že radnice sice hodně projektuje, ale až na výjimky chybí významné realizace. A otázkou je, zda si všechny investice bude moci dovolit bez externího financování.
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„Projektovat do šuplíku je to nejjednodušší, ale město se nedá řídit stylem ‚nakreslíme všechno a pak uvidíme‘,“ konstatoval Hořín. „Zásobník projektů je velmi rozsáhlý, a pokud k tomu přistoupíme bez jasných priorit, dopadne to tak, že nerealizujeme pořádně nic.“
„Pokud chcete stavět, musíte projektovat. A pokud chcete žádat o dotace, musíte mít projekt kompletně připravený v šuplíku. Tak to prostě je,“ reagoval Stržínek, podle něhož se daří čerpat dotace a tím šetřit.
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Největší z plánovaných investic je proměna areálu bývalé Křižanovy pily, kde vznikne nové autobusové nádraží, parkovací dům, nová budova městského úřadu, dva bytové domy, alej a další zeleň. Odhadovaná cena je 750 milionů korun.
„Teď máme vítěze architektonické soutěže, který bude zpracovávat i projektovou dokumentaci. Další práce potrvají minimálně dva a půl roku, takže do té doby máme čas na financování jiných investic,“ uvedl Nachtmann.
Starosta na třech židlích
Kromě působení v roli starosty Valašského Meziříčí je Stržínek už pět let také poslancem a šest let krajským zastupitelem. Ve Sněmovně působí ve dvou výborech, podvýborech a jedné komisi. Opozice jeho souběh funkcí kritizuje.
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„Starosta města o velikosti Valašského Meziříčí má pracovat pro město a zvolený poslanec se má na 100 procent věnovat legislativě a zákonodárství. O dalších souvisejících funkcích ani nemluvě,“ poznamenal Kneisl. „Problémy občanů Valašského Meziříčí se rodí v reálném čase na sídlištích a ulicích, nečekají, až skončí jednání sněmovních výborů,“ dodal Hořín.
Stržínek zmínil, že více funkcí zvládá díky týmu lidí kolem sebe a maximálnímu nasazení. Podle místostarosty Nachtmanna to má i výhodu. „Když něco potřebujeme vyřídit v Praze, starosta to má po ruce. Nebo máme nejaktuálnější informace, co vláda chystá,“ sdělil.