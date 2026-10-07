Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Uherský Brod vyměnil v půlce období vedení města a řeší ucpanou křižovatku

Jana Fuksová
  15:58
Ferdinanda Kubáníka vystřídala v čele Uherského Brodu Miroslava Poláková.

Ferdinanda Kubáníka vystřídala v čele Uherského Brodu Miroslava Poláková. | foto: Jan SalačMAFRA

Starostka Uherského Brodu Miroslava Poláková (leden 2024)
Na zastupitelstvu, kde se volila nová starostka Uherského Brodu, panovala...
Dopravní situace v okolí vytíženého železničního přejezdu v ulici 26. dubna v...
Dopravní situace v okolí vytíženého železničního přejezdu v ulici 26. dubna v...
17 fotografií
Pořádně horko bylo v posledních čtyřech letech na politické scéně v Uherském Brodě. Po minulých komunálních volbách se do jeho čela dostala Miroslava Poláková, která kandidovala jako nestraník za hnutí Nezávislí za rozvoj města. Při sestavování koalice ale na rozdíl od zbytku sdružení podpořila vítězné ANO, které se domluvilo se sdružením Vstřícnost, slušnost, komunikace (VSK) a Brod žije! Mělo těsnou většinu 14 z 27 zastupitelů.

V září 2024 ji však i s celou městskou radou zastupitelé odvolali a vznikla společná vláda KDU-ČSL, ODS, hnutí Nezávislí za rozvoj města a sdružení Brod žije! V čele stanul znovu Ferdinand Kubáník z KDU-ČSL.

V Uherském Brodě odvolali starostku. Zákulisní čachry za mými zády, reagovala

„Město pod vedením paní Polákové stagnovalo, rada byla většinově nezkušená. Proto se rozložili zevnitř,“ popsal místostarosta za ODS Miroslav Polášek, který je lídrem kandidátky Občanští demokraté a nezávislé osobnosti.

„Útočili na nás za každou hloupost. My ty poslední dva roky žádné naschvály neděláme, je to klidné,“ reagoval zastupitel a bývalý místostarosta Ivan Láska (ANO).

Komunální volby ve Zlínském kraji

kandidáti v okresních městech

Výměna vedení města v polovině funkčního období se podepsala především na investicích. Podle Poláška se kvůli dřívější koalici zastavil připravený projekt domova pro seniory, který měl vzniknout na místě bývalého koupaliště „Koupelky“. Láska naopak tvrdí, že kdyby ANO zůstalo ve vedení, Koupelky už mohly být opravené.

Ferdinanda Kubáníka vystřídala v čele Uherského Brodu Miroslava Poláková.
Starostka Uherského Brodu Miroslava Poláková (leden 2024)
Na zastupitelstvu, kde se volila nová starostka Uherského Brodu, panovala bouřlivá atmosféra. Někteří lidé si přinesli transparenty.
Dopravní situace v okolí vytíženého železničního přejezdu v ulici 26. dubna v Uherském Brodě je komplikovaná. (září 2026)
17 fotografií

„Naší koalici se povedlo povolit restaurační posezení na hlavním náměstí, oprava hřiště na sídlišti, šaten a WC na zimním stadionu nebo výměna světel na fotbalovém stadionu,“ dodal.

Volby 2026

V posledních letech město zrekonstruovalo zahradu Panského domu, která slouží jako multikulturní prostor k odpočinku i pořádání kulturních akcí. Už dříve u ní opravilo také knihovnu.

Budoucí zastupitelé budou muset řešit křižovatku u železničního přejezdu nedaleko Družby. „Když v dopravní špičce končí směny ve zbrojovce nebo Slováckých strojírnách, ucpe se polovina města kvůli navazujícím křižovatkám. Brod je tranzitním městem a doprava je extrémně zatěžující,“ popsal Polášek.

Hodně by pomohlo mimoúrovňové křížení cesty s železnicí u Racioly, kde město chystá vypsání výběrového řízení na projektanta. Vyjde to na 300 milionů korun, z dotací má přijít až 80 procent.

Chystá se i úprava rybníku na sídlišti Pod Vinohrady pro rekreační účely a stavba parkovacího domu. Radnice také vykupuje pozemky pro obchvat části Újezdec, který chystá kraj, a plánuje stavbu lávky propojující Slovácké náměstí s centrem. Vyjde na 140 milionů korun a její příprava zabere několik let.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Nové vedení se bude muset vyrovnat i se soudními spory provázejícími odvolání ředitelky základní školy předchozí radnicí v roce 2023. Možná jí navíc bude muset uhradit odškodné ve výši milionů korun.

8. listopadu 2022
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel Kamil Pulec spjatý se Slováckým divadlem, hrál i v Četnických humoreskách

Kamil Pulec v inscenaci Bůh masakru

Někdejší dlouholetý herec Slováckého divadla Kamil Pulec ve čtvrtek zemřel. Bylo mu 63 let. Na uherskohradišťské divadelní scéně působil do roku 2017. Ztvárnil mnoho nezapomenutelných rolí. Televizní...

„Využili nás a Čunek si připisuje zásluhy.“ Obchoďák vyčítá městu ceny parkování

Premium
Nový dopravní terminál ve Vsetíně. (srpen 2026)

Nový parkovací dům u vsetínského dopravního terminálu se stal předmětem sporu. Firma Valatrans, která vlastní nedalekou Smetanovu obchodní galerii s velkým parkovištěm, hrozí radnici žalobou kvůli...

Nechceme bydlet mezi dvěma silnicemi, odmítají v Jarošově obchvat Hradiště

Řeku Moravu v Uherském Hradišti by v budoucnu měly překlenout tři mosty. Povede...

Někteří obyvatelé se do této lokality nastěhovali teprve nedávno, jiní už zde mají své domky desítky let, další na své byty teprve čekají. Plánovaný obchvat Jarošova v Uherském Hradišti se z pohledu...

Místo jednání o mzdách jim řekli, že Baťa zavírá. V továrně znají termíny propouštění

Výroba obuvi v závodě firmy Baťa v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku

Zhruba polovina zaměstnanců závodu Baťa v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku by měla skončit na konci letošního roku. Zbývající část příští rok na konci března. V tiskové zprávě to sdělili zástupci...

Hradiště otevřelo nový zimní stadion za půl miliardy. Má dvě ledové plochy

Uherské Hradiště otevřelo nový zimní stadion za 447 milionů korun. Sloužit bude...

Rodiče mladých hokejistů se potkali v neděli o půl deváté ráno. V automatu ve vestibulu nového zimního stadionu si koupili kávu a dvě hodiny, které zbývaly do zápasu mladších žáků Uherského Hradiště...

Uherský Brod vyměnil v půlce období vedení města a řeší ucpanou křižovatku

Ferdinanda Kubáníka vystřídala v čele Uherského Brodu Miroslava Poláková.

Pořádně horko bylo v posledních čtyřech letech na politické scéně v Uherském Brodě. Po minulých komunálních volbách se do jeho čela dostala Miroslava Poláková, která kandidovala jako nestraník za...

7. října 2026  15:58

Kulturní centrum budí vášně. Rožnov po volbách čeká debata, jak ho využít

Nové kulturní centrum vyroste na místě kina Panorama. Na vizualizaci je...

Před čtyřmi lety je před komunálními volbami spojovala kritika vedení města v čele s ANO za předraženou stavbu nového kulturního centra. Nezávislí Rožnováci, KDU-ČSL a ODS pak získali většinu a město...

7. října 2026  13:03

Ostrou kampaní si hnutí STAN ve Zlíně zkomplikuje spolupráci po volbách

Předvolební kampaň zlínského primátora Jiřího Korce (ANO).

Starostové a nezávislí s novou tváří Věrou Stojar kritizují zlínskou radnici a primátora Korce. Stojar například říká, že ulice Zlína se plní plakáty s vizualizacemi, ale město na jejich realizaci...

7. října 2026  8:55

Místo jednání o mzdách jim řekli, že Baťa zavírá. V továrně znají termíny propouštění

Výroba obuvi v závodě firmy Baťa v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku

Zhruba polovina zaměstnanců závodu Baťa v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku by měla skončit na konci letošního roku. Zbývající část příští rok na konci března. V tiskové zprávě to sdělili zástupci...

6. října 2026  14:21

Kroměříž hledá novou tvář Velkého náměstí, rozhodnou budoucí zastupitelé

Velké náměstí v Kroměříži. (březen 2025)

Velké náměstí, které je pomyslným srdcem Kroměříže, má být po své proměně příjemnějším místem pro lidi. Na tom se místní politici shodují. Část z nich připouští výraznější omezení parkování a...

6. října 2026  12:45

Po souboji napočítal 32 průstřelů. Letec RAF má pamětní desku v rodném Lukově

Marie Pavlíčková stojí u domu v Lukově, kde byla odhalena pamětní deska jejího...

Patřil k československým letcům, kteří po okupaci odešli do zahraničí a zapojili se do boje proti nacistickému Německu. Josef Pípa má teď v rodném Lukově pamětní desku. Za pár dnů uplyne 111 let ode...

6. října 2026  9:09

Hradiště otevřelo nový zimní stadion za půl miliardy. Má dvě ledové plochy

Uherské Hradiště otevřelo nový zimní stadion za 447 milionů korun. Sloužit bude...

Rodiče mladých hokejistů se potkali v neděli o půl deváté ráno. V automatu ve vestibulu nového zimního stadionu si koupili kávu a dvě hodiny, které zbývaly do zápasu mladších žáků Uherského Hradiště...

5. října 2026  15:31

Soudce z Uherského Hradiště má za průtahy snížený plat, není to poprvé

Uherskohradišťský soudce Jiří Přibyl

Soudce Okresního soudu v Uherském Hradišti Jiří Přibyl přijde kvůli průtahům v řízení o deset procent platu na tři měsíce. Snížení platu navrhl jeho nadřízený, kárný senát Vrchního soudu v Olomouci...

5. října 2026  12:24

Bezplatnému parkování u zlínské zoo zřejmě brzy odzvoní, politici chtějí změnu

U zoologické zahrady Lešná u Zlína je 1 800 parkovacích míst, z toho 541 je...

Zoologická zahrada ve Zlíně je nejnavštěvovanější atrakcí v kraji, loni do ní přišlo přes 800 tisíc lidí. Řada z nich sem přijede autem a parkuje na velkokapacitních parkovištích patřících městu,...

5. října 2026  10:56

Nechceme bydlet mezi dvěma silnicemi, odmítají v Jarošově obchvat Hradiště

Řeku Moravu v Uherském Hradišti by v budoucnu měly překlenout tři mosty. Povede...

Někteří obyvatelé se do této lokality nastěhovali teprve nedávno, jiní už zde mají své domky desítky let, další na své byty teprve čekají. Plánovaný obchvat Jarošova v Uherském Hradišti se z pohledu...

5. října 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Hvězdná premiéra na Masters of Rock. Ve Vizovicích vystoupí Slash z Guns N’ Roses

Americký kytarista Slash zahrál ve čtvrtek večer téměř zaplněné Winning Group...

Černý cylindr, dlouhé kudrnaté vlasy, sluneční brýle a kytara Gibson Les Paul. Tak znají miliony fanoušků po celém světě Slashe, jednoho z nejvýraznějších kytaristů rockové historie a člena slavných...

4. října 2026  10:33

Chci, aby se Zlín rozvíjel, říká primátor Korec. ANO vede do voleb už potřetí

Lídr kandidátky hnutí ANO ve Zlíně, primátor Jiří Korec (září 2026)

V čele zlínské radnice stanul v roce 2018 jako nejmladší primátor v historii. Jiří Korec ji vede už osm let a v nadcházejících volbách bude z čela kandidátky ANO útočit na hattrick v podobě třetího...

3. října 2026  9:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.