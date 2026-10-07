Uherský Brod vyměnil v půlce období vedení města a řeší ucpanou křižovatku

V září 2024 ji však i s celou městskou radou zastupitelé odvolali a vznikla společná vláda KDU-ČSL, ODS, hnutí Nezávislí za rozvoj města a sdružení Brod žije! V čele stanul znovu Ferdinand Kubáník z KDU-ČSL.
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„Město pod vedením paní Polákové stagnovalo, rada byla většinově nezkušená. Proto se rozložili zevnitř,“ popsal místostarosta za ODS Miroslav Polášek, který je lídrem kandidátky Občanští demokraté a nezávislé osobnosti.
„Útočili na nás za každou hloupost. My ty poslední dva roky žádné naschvály neděláme, je to klidné,“ reagoval zastupitel a bývalý místostarosta Ivan Láska (ANO).
Komunální volby ve Zlínském kraji
kandidáti v okresních městech
Výměna vedení města v polovině funkčního období se podepsala především na investicích. Podle Poláška se kvůli dřívější koalici zastavil připravený projekt domova pro seniory, který měl vzniknout na místě bývalého koupaliště „Koupelky“. Láska naopak tvrdí, že kdyby ANO zůstalo ve vedení, Koupelky už mohly být opravené.
„Naší koalici se povedlo povolit restaurační posezení na hlavním náměstí, oprava hřiště na sídlišti, šaten a WC na zimním stadionu nebo výměna světel na fotbalovém stadionu,“ dodal.
Volby 2026
Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Křížky, nebo kroužky: Jak se volí v komunálních volbách
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
V posledních letech město zrekonstruovalo zahradu Panského domu, která slouží jako multikulturní prostor k odpočinku i pořádání kulturních akcí. Už dříve u ní opravilo také knihovnu.
Budoucí zastupitelé budou muset řešit křižovatku u železničního přejezdu nedaleko Družby. „Když v dopravní špičce končí směny ve zbrojovce nebo Slováckých strojírnách, ucpe se polovina města kvůli navazujícím křižovatkám. Brod je tranzitním městem a doprava je extrémně zatěžující,“ popsal Polášek.
Hodně by pomohlo mimoúrovňové křížení cesty s železnicí u Racioly, kde město chystá vypsání výběrového řízení na projektanta. Vyjde to na 300 milionů korun, z dotací má přijít až 80 procent.
Chystá se i úprava rybníku na sídlišti Pod Vinohrady pro rekreační účely a stavba parkovacího domu. Radnice také vykupuje pozemky pro obchvat části Újezdec, který chystá kraj, a plánuje stavbu lávky propojující Slovácké náměstí s centrem. Vyjde na 140 milionů korun a její příprava zabere několik let.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Nové vedení se bude muset vyrovnat i se soudními spory provázejícími odvolání ředitelky základní školy předchozí radnicí v roce 2023. Možná jí navíc bude muset uhradit odškodné ve výši milionů korun.
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8. listopadu 2022