„Výsledek voleb beru s pokorou a jako projev obrovské důvěry. Osm mandátů je jeden z nejlepších výsledků v historii Uherského Hradiště. Moc si toho vážíme a děkujeme. Zároveň však cítím velkou zodpovědnost, abychom lidi nezklamali a splnili to, co jsme slíbili,“ říká Michal Dvouletý.
Jaká byla vaše první představa o povolebním uspořádání?
Viděli jsme, že končící koalice má pořád v zastupitelstvu většinu, a může tak pokračovat. Podobně jako před čtyřmi lety nám hrozilo, že znovu skončíme v opozici. Rozdíl byl v tom, že vítězství nám dávalo příležitost zahájit jednání. Už v sobotu večer jsme začali diskutovat se všemi stranami, které uspěly. Řekli jsme si, že nechceme koaliční vyjednávání zbytečně protahovat.
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Čtyři roky je kritizovali, teď s ODS a ANO domluvili koalici. Zrada, zní od voličů
Kdy se začala rýsovat varianta s ANO a ODS?
Vyplynulo to postupně z jednání. Chtěli jsme všechny vyslechnout a nechat je, aby nám řekli své představy. Pak jsme si to vyhodnotili. Nemáme stranický sekretariát ani celostátní vedení v Praze, které by nám něco schvalovalo nebo radilo. Bylo to jen na nás a všichni v tom našli jasnou shodu. Klíčové bylo, že chceme prosadit náš program a neskončit zase v opozici.
Menší strany shodně tvrdí, že se vás nikdo z nich nesnažil obejít a sestavit koalici bez Hradišťáků.
Není to pravda. Vím, že ve hře bylo více variant koalice. Nechci veřejně komentovat uzavřená jednání, každý si musí sáhnout do svědomí a přiznat, co všechno bylo ve hře. Jako vítězové voleb jsme se nakonec museli přiklonit k určité variantě. Bylo to na základě konsenzu celého týmu, nešlo jen o moje rozhodnutí jako lídra. Uvědomovali jsme si, že výsledek voleb nás zavazuje uspět a že bychom promarnili velkou příležitost, kdybychom se nechali obejít. Teď máme šanci lidem dokázat, že splníme naše sliby.
V posledním období jsme byli jedinou opozicí my
a Piráti. I kdybychom se s nimi teď spojili, sami bychom většinu neměli.
Michal Dvouletýlídr uskupení Hradišťáci
Vaším předvolebním mottem bylo, že chcete v Uherském Hradišti „otočit kormidlem“. Jak plánujete změnit směřování města, když v jeho vedení nadále zůstanou stejní lidé jako například Stanislav Blaha z ODS nebo Jana Grygarová z ANO?
V posledním období jsme byli jedinou opozicí my a Piráti. I kdybychom se s nimi teď spojili, sami bychom většinu neměli. Tak či tak jsme museli hledat mezi stranami, které už na radnici působily. Rozumím obavám, o kterých mluvíte, ale můžu naprosto vážně slíbit, že přijdou změny. Už před volbami jsme od ANO i ODS slyšeli sliby, které vlastně kopírovaly náš program. Otázkou je, proč je kolegové neprosazovali dříve. Možná i právě proto máme už jednu formální garanci, že sliby nezůstanou jen na billboardech. Přímo do koaliční smlouvy jsme napsali hned několik konkrétních bodů z našeho programu: zkapacitnění parkování včetně parkovacích domů, řešení problémů s dopravou, posílení pravomocí místních částí nebo dostupné bydlení.
Volby 2026 OBRAZEM
ANO a ODS ale budou mít v radě většinu a můžou vás jednoduše přehlasovat.
Pozice starosty, místostarosty a čtyři místa v radě nám dávají velkou sílu. Nevím, jestli bychom v jakékoliv konstelaci dokázali vyjednat, abychom měli v devítičlenné radě pět členů. To by pro žádného koaličního partnera nebylo při současném rozložení sil akceptovatelné. Navíc vše nakonec musí podepsat starosta.
Michal Dvouletý
Před čtyřmi lety jste se po volbách domluvili s Piráty a ANO, jenže ANO pak náhle otočilo a sestavilo koalici s ODS. Tehdy jste to označili za podraz. Kde máte záruku, že vás ti samí lidé znovu nepodrazí?
Podali jsme si ruku a dohodli se na spolupráci. A u mě podaná ruka platí. V politice musí člověk někdy něco překonat. Kdybychom se pořád dívali dozadu, nebyli bychom schopni se domluvit s nikým. Byli jsme konstruktivní opozicí a snažili se přesvědčit kolegy o jiných prioritách. Teď jsme uzavřeli koaliční smlouvu, která tyto priority garantuje a společně máme potenciál vytvořit stabilní tým, který je prosadí. Opakuju, že hnutí Hradišťáci bude mít v koalici silné postavení. Navíc opravdu vidíme shodu v řadě zásadních věcí. Možná se budeme dohadovat, co udělat dřív a co později, ale například lepší parkování a vyřešení dopravy jsou důležité pro nás všechny.
Vnímáte, že se na sociálních sítích strhla velká nevole?
Jasně že ano. Plně chápu, že někteří lidé jsou zklamaní, ale věřím, že je brzy přesvědčíme konkrétními výsledky. Navíc vznikla koalice, která spojuje více než 63 procent odevzdaných hlasů, takže téměř dvě třetiny voličů budou mít na radnici politiky, pro něž hlasovali. Na názoru veřejnosti mi záleží, třeba v úterý jsem strávil celé dopoledne na náměstí a potkával se s lidmi. Někdo mi gratuloval, někdo zase chtěl vysvětlení. Rozumím tomu, že složení koalice vyvolává emoce, protože lidé nejsou součástí schůzek a vyjednávání. Rozhodl jsem se proto uspořádat veřejné setkání, na kterém bychom se mohli potkat tváří v tvář. Kdo má zájem, tomu rád s kolegy vysvětlím naše rozhodnutí. Nebudeme se schovávat na radnici, ale chceme se s lidmi normálně bavit, naslouchat a vysvětlovat.
Části voličů vadí, že na radnici pokračuje současný starosta Blaha, který bude místostarostou.
Vnímám, že někteří občané si věci personalizují mnohem více, než jsem čekal. Nicméně my jsme k povolebnímu vyjednávání přistupovali s tím, že chceme něco udělat pro město. To, že někdo zůstává na radnici, pro nás není klíčové. Rozhodli jsme se spolupracovat s ANO a ODS, navázat na to, co se podařilo, ale přinést slibované otočení kormidlem. Našli jsme řešení, které možná není na první pohled nejjednodušší ani nejpopulárnější, ale dává nám možnost věci v Uherském Hradišti reálně ovlivňovat.
Když se vás v roce 2030 jako starosty Uherského Hradiště zeptám, co jste za čtyři roky udělali, jaká bude vaše odpověď?
Chceme především změnit tempo, priority a způsob řízení města. Odpověděl bych vám tak, že jsme zkapacitnili parkování, postavili parkovací dům, začali stavět napojení na obchvat nebo dálnici D55, zvýšili kompetence místních části, aby jejich obyvatelé neměli pocit, že jsou na okraji zájmu, zlepšili stravování ve školách a školkách, a hlavně změnili způsob, jak radnice řeší každodenní problémy občanů města. A určitě se chceme věnovat například revizi projektu Poulička, tedy MHD ve městě. Chceme vyhodnotit jeho efektivitu a případně racionalizovat provoz.
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Volby v Uherském Hradišti: Blaha může být počtvrté starostou, problém je parkování
Už před volbami jste upozorňoval, že radnice není v optimální finanční kondici. Budete na svoje plány mít dostatek peněz?
Město mělo v minulosti naspořeno zhruba 800 milionů korun a ve zbytném majetku asi 200 milionů. Samozřejmě, hodně to ovlivnila například stavba zimního stadionu, navíc musíme zohlednit ekonomické predikce na budoucí léta. Ze své profesní zkušenosti mám rád, když se debata vede nad konkrétními čísly a v excelových tabulkách a teprve potom se rozhoduje. Máme smělé plány, ale zároveň chceme být zodpovědní a rozhodovat podle reálných možností města. Ale také odvážní spustit správné investice, upřednostnit parkování před rekonstrukcí náměstí nebo zbytečně přebujelou Pouličkou.