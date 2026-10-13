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Čtyři roky je kritizovali, teď s ODS a ANO domluvili koalici. Zrada, zní od voličů

Jana Fuksová
  10:19

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Vítězné hnutí Hradišťáci složilo koalici s ANO a ODS. V popředí zleva: Stanislav Blaha (ODS), Michal Dvouletý (Hradišťáci) a Jana Grygarová (ANO). (říjen 2026) | foto: Hradišťáci

Je to ten nejméně očekávaný výsledek povolebního vyjednávání v Uherském Hradišti. V pondělí večer se na koaliční spolupráci dohodlo vítězné hnutí Hradišťáci se zástupci ANO a ODS. Tedy stranami, které hnutí čtyři roky z opozice kritizovalo. Dlouholetý starosta Stanislav Blaha tak zůstává součástí vedení radnice. Jeho nástupcem by se měl stát lídr Hradišťáků Michal Dvouletý.

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Už to vypadalo, že po 24 letech, kdy se ODS podílela na vedení města, jeho fungování a rozvoji, skončí v opozici. I jejich lídr Stanislav Blaha, který vedl Uherské Hradiště posledních 12 let, na sociálních sítích po volbách uvedl: „Budeme pro vás pracovat dál, klidně i z opozičních lavic.“

Voliči totiž o víkendu dali nejvíce hlasů sdružení Hradišťáci, které bylo dosud v opozici. Získalo 26,77 procenta hlasů a osm mandátů v 27 členném zastupitelstvu. Druhé ANO má pět mandátů, stejně jako třetí Občanští demokraté a nezávislé osobnosti.

Překvapivě ale právě s těmito stranami, které vedly město dosud, Hradišťáci složili novou koalici a také podepsali koaliční smlouvu.

„Novou koalici tvoří tři subjekty, které v komunálních volbách v Uherském Hradišti získaly nejvíce hlasů. Jejich volební výsledky v součtu představují 63,54 procenta hlasů. To je silná a stabilní většina zastupitelů,“ shrnul Dvouletý.

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„Čtu spoustu naštvaných komentářů na sítích, ale další mi píší a volají a podporují tuto variantu. Je asi přirozené, že lidé čekali, že provedeme jakousi defenestraci na radnici. My jsme ale chtěli především prosadit náš program. Voličům s pokorou děkuji za důvěru, ale politiku nevnímám jako boj proti někomu, ale snahu změnit věci ve městě. A k tomu bychom z opozice nedostali žádnou šanci,“ vysvětlil.

„Kdybychom to neudělali, tak hrozilo, že vznikne koalice na půdorysu té předcházející a budeme jako vítěz voleb obejíti,“ dodal.

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Na sociálních sítích, kde Hradišťáci zveřejnili složení koalice, se dosud sešlo okolo 200 reakcí. Vesměs byly kritické a poukazovaly na prohlášení Hradišťáků, kteří před volbami avizovali „otočení pomyslným kormidlem“ ve vedení města. Lidé také připomínali, že právě Hradišťáci čtyři roky koalici kritizovali.

„Z téhle koalice se mi regulérně obrací žaludek, tohle je absolutní politické dno a čistý plivanec do tváře všem Vašim voličům,“ napsal jeden z kritiků.

„Jako příznivec Hradišťáků cítím velké rozpaky. Předvolebním slibů už věří málokdo, troufnu si tvrdit, že většina vašich voličů chtěla změnu. Jak to vidím já, jediná změna přišla na pozici starosty. Politika, i ta na místní úrovni, zůstává opět politikou, a pokud se vám nepodaří nejenom prosadit, ale hlavně dotáhnout do konce předvolební sliby, voliči to jistě zohlední v dalších volbách,“ kritizoval další.

Nechtěli jsme, aby nás zase obešli

Zástupci Hradišťáků vysvětlují svůj krok zejména tím, že se nechtěli dostat do podobné situace jako před čtyřmi lety. Tehdy se po volbách dohodli na koalici s hnutím ANO a Piráty. Pak dohodu ANO vypovědělo a spojilo se s hnutím Společně pro Hradiště (ODS a TOP 09).

Tomu chtěli Hradišťáci tentokrát zabránit. „Mohli jsme být také obejíti a skončit v opozici. Teď bude mít Hradiště nového starostu, Hradišťáci mají navíc místostarostu a silné postavení v radě města. Kormidlem otočíme a prací to chceme dokázat,“ zdůraznil Dvouletý.

Doplnil, že se členy současné koalice se dohodl na prioritách, které Hradišťáci slíbili voličům.

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Právě Dvouletý teď převezme po Blahovi starostovskou funkci, místostarostkou zůstane Jana Grygarová (ANO), druhým místostarostou se stane Blaha, třetího místostarostu budou mít Hradišťáci – Mojmíra Náplavu. Všechny čtyři funkce budou uvolněné.

Čtvrtá skončila ve volbách kandidátka TOP STAN!, na které byli zástupci TOP 09 a STAN. Získali tři mandáty. Tři zastupitele mají také KDU-ČSL a nezávislé osobnosti. Tož Hradiště s podporou Pirátů získalo dva mandáty, Nestraníci pro Hradiště jeden. Tyto subjekty zamíří do opozice.

Blaha bude mít na starosti investice

Devítičlenná rada města má být složená ze čtyř zástupců Hradišťáků, tří zástupců ANO a dvou zástupců ODS a nezávislých osobností. Vedle starosty a místostarostů mají v radě zasednout také Pavlína Jagošová, Tomáš Zubr, Dalibor Machala, Robert Velecký a Jiří Vašica.

Vítězné hnutí Hradišťáci složilo koalici s ANO a ODS. V popředí zleva: Stanislav Blaha (ODS), Michal Dvouletý (Hradišťáci) a Jana Grygarová (ANO). (říjen 2026)
Michal Dvouletý (Nezávislý Hlas pro Zlínský kraj). (srpen 2024)
Stanislav Blaha, lídr ODS ve Zlínském kraji
Kandidátem v letošních senátních volbách je za hnutí ANO za obvod 81 Uherské Hradiště zdravotnický záchranář Jiří Vašica. (červen 2026)
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Koaliční smlouva stanovuje také základní rozdělení gescí. Dvouletý má mít na starosti územní plánování, dopravu a městskou policii, Grygarová finance, kulturu a cestovní ruch, Blaha investice, rozvoj města, architekturu a regeneraci městské památkové zóny, Náplava životní prostředí, školství, sport a informatiku a Jagošová správu majetku města a sociální služby.

Součástí dohody jsou také základní programové priority budoucího vedení města. Patří mezi ně udržitelné hospodaření, zvýšení parkovacích míst včetně přípravy parkovacích a garážových domů, urychlení přípravy klíčových dopravních staveb, posílení kompetencí a finančních možností místních částí, aktivní bytová politika a podpora dostupného bydlení.

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