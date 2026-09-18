V současné koalici jsou Společně pro Hradiště (ODS, TOP 09 a nezávislí kandidáti), lidovci, Nestraníci pro Hradiště a hnutí ANO. V letošních volbách jednotliví členové Společně pro Hradiště kandidují samostatně.
„Byly to čtyři roky intenzivní práce a projektů, které nás ovlivní na dlouhou dobu. Rozhodně si nemyslím, že by město stagnovalo,“ shrnul starosta Stanislav Blaha, který je lídrem kandidátky ODS a má za sebou třetí volební období v nejvyšší funkci a 20 let ve vedení radnice.
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Členové koalice si spolupráci pochvalovali, neměli mezi sebou zásadní rozpory a zřejmě by se nebránili dalšímu pokračování.
„Za mne to byly čtyři roky promarněných příležitostí,“ zhodnotil opoziční zastupitel za sdružení Hradišťáci Michal Dvouletý. „Přitom se všichni shodujeme v tom, že Hradiště potřebuje vyřešit dopravu a parkování, posílit místní části, přidat zeleň a dostupné bydlení. Je škoda, že se tímto programem současná koalice neinspirovala,“ shrnul lídr sdružení.
Nový zimní stadion
Za klíčové změny považují zastupitelé napříč politickým spektrem stavbu zimního stadionu za 360 milionů korun, který by se měl otevřít v září nebo říjnu. Městu se však nepodařilo získat dotaci, takže ho muselo uhradit z vlastních zdrojů.
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„Nový zimní stadion byl velká investice, ale nevnímáme ho jen jako náhradu za starý. Je to investice do budoucnosti sportu ve městě, přinese vyšší bezpečnost a výrazně lepší podmínky pro sportovce i veřejnost včetně dětí a mládeže,“ nepochybuje lidovecký místostarosta Čestmír Bouda.
Někteří členové koalice ovšem připouštějí, že kvůli nezískání dotace může v budoucnu dojít k odložení investic.
Od opozice zní ještě jedna kritika. „Máme zbytečně naddimenzovaný zimní stadion, který vnímám jako megalomanskou investici,“ řekl Dvouletý.
Revoluce v městské dopravě
Pokud jde o proměnu systému městské hromadné dopravy, nová Poulička se rozjela v únoru 2025 a znamenala revoluci v dopravě. V prvních měsících se objevila řada problémů, ale po prvním roce užívání se ukázalo, že počet cestujících se zvýšil o třetinu.
Opoziční strany jsou s projektem spokojené, kritizují však radnici, že dosud nezveřejnila detailní data o jeho využívání.
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„Je to sice dobrý směr, ale objednaný dopravní výkon je velký, spojů je extrémně moc. U nemocnice zastaví denně 260 autobusů, platí to městská kasa,“ konstatoval Dvouletý.
Podle Blahy už má radnice k dispozici analýzu dat, která by se měla promítnout do změny jízdních řádů od prosince letošního roku a povede k redukci některých spojů a linek.
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„Doprava po městě musí být přizpůsobená potřebám lidí, ale i ekonomicky efektivní. Proto zlepšíme jízdní řády, aby byla Poulička skutečnou alternativou k autům,“ sdělila místostarostka za ANO a jednička kandidátky Jana Grygarová.
Členové koalice oceňují i řadu dalších projektů, které nejsou na první pohled atraktivní.
Pro radní a jedničku kandidátky TOP STAN! Zuzanu Vandame, která byla zvolená za uskupení Společně pro Hradiště, má význam otevření coworkingového centra pro malé a střední podnikatele.
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„Je to důležitý nástroj pro rozvoj města a znak jeho prosperity,“ tvrdí Vandame.
Místostarosta Bouda za jeden z nejdůležitějších výsledků práce na radnici považuje zapojení 17 obcí do Fondu sociálních služeb, který pomáhá zajistit péči seniorům nebo lidem se zdravotním postižením. Grygarová zase zahájení modernizace sídliště Štěpnice.
Co s parkováním?
Ne vše ale vyšlo podle plánů. Starosta tvrdí, že je to i kvůli dlouhým povolovacím procesům. Alespoň příprava velkých projektů se ale podle něj posunula. Jde například o obchvat Jarošova, který odkloní část dopravy z centra města, nebo proměnu areálu nemocnice, kde má vzniknout nová městská čtvrť. V dalším období by tyto projekty měly pokračovat.
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„Chceme sto nových městských bytů pro mladé lidi a seniory a k tomu využijeme areál nemocnice. Zároveň se připravují lokality pro výstavbu nových bytů, kterých by v následujících letech měly být stovky,“ vypočítal.
Radní a lídr kandidátky Nestraníci pro Hradiště Jan Zapletal stejně jako starosta považuje za hlavní problém zdlouhavý administrativní systém schvalovacích procesů.
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„Potřebujeme rychlejší zavádění a budování parkovacích míst na zelených plochách. Velké parkovací domy jsou extrémně drahé a lidé by za stání museli hodně platit,“ řekl Zapletal.
Opoziční strany jsou přesvědčeny, že problém s parkováním se nepodařil posunout k lepšímu, podobně jako oblast bydlení.
„Není žádné startovací bydlení, ubývá nám obyvatel, slibovaly se domy na parkování nebo rezidentní parkování a stále se do toho nesáhlo. Přitom už loni nám koalice představovala koncepci parkování a rezidentní zóny, což by mělo mít efekt pro lidi, kteří v lokalitě bydlí,“ poukázal opoziční zastupitel Jakub Grós, dvojka kandidátky sdružení Tož Hradiště s podporou Pirátů.