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Ve volbách dostali 43 procent, nejvíce v historii města. Přesto míří do opozice

Petr Skácel
  15:39
Lídr kandidátky Společně pro Napajedla Jakub Nešpor

Lídr kandidátky Společně pro Napajedla Jakub Nešpor | foto: spolek společně

Lídr kandidátky Společně pro Napajedla Jakub Nešpor (vlevo)
Radnice v Napajedlích
Zámek Napajedla
Zámek Napajedla
5 fotografií
Zaznamenali nejlepší volební výsledek v historii Napajedel a dostali více než Občanské fórum v prvních svobodných volbách v roce 1990. Přesto hnutí Společně pro Napajedla namísto vedení radnice nejspíše skončí v opozici.

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Hnutí Společně pro Napajedla obdrželo v komunálních volbách 43 procent hlasů a získalo 10 z 21 míst v zastupitelstvu. I tak ale zůstane v opozici Zbylých stran se totiž domluvilo a podepsalo memorandum o koaliční spolupráci.

„Při sestavování koalice bylo naší prioritou zajistit stabilní, bezpečné a kultivované prostředí pro rozvoj města. Zástupci hnutí ANO, Občanských demokratů srdcem, Napajedelského fóra, Napajedel pro život a KDU-ČSL se proto po úvodních jednáních dohodli při vedení města Napajedla na společném postupu,“ uvedly strany ve společném prohlášení.

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„Součástí koalice jsou dosavadní zástupci vedení města, kteří garantují hladký chod radnice, spolu s novými tvářemi přinášejícími čerstvou energii, nápady a otevřenost,“ dodaly.

Podoba koalice vyvolala ve městě velké pozdvižení a bouřlivé ohlasy na sociálních sítích. Podle Jakuba Nešpora, lídra kandidátky Společně pro Napajedla, není problém v programových věcech.

„Důvod, proč s námi nepůjdou, řekla jen jedna strana. Uvedla, že jde čistě o reakci na to, že jsme je v minulosti kritizovali,“ podotkl Nešpor. Podle něj se jedná o obranu stávajících politiků proti požadavku na změnu, která je ve výsledcích voleb zřetelná.

Kampaň byla podle místostarosty vyhrocená

„Nechtějí, aby přišel do vedení města někdo nový, a bojují o svoje posty. Věříme, že i voliči ostatních stran chtějí, aby jejich zastupitelé prosazovali program, se kterým kandidovali, a ne aby jen drželi vítěze voleb mimo radnici.“

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Druhé ve volbách skončilo ANO v čele s radním Jiřím Čižmařem, třetí byla ODS vedená místostarostou Vilémem Skálou. Jeden z nich se zřejmě stane novým starostou. Oba se k tomu zatím nechtěli vyjadřovat, protože se stále jedná.

„Nesouhlasím s tvrzením, že byl vítěz obejit. Se všemi jsme jednali, ale dohodlo se těchto pět subjektů,“ uvedl Skála. „Ať řekne vítěz, proč se s nikým nedokázal domluvit. Za mě řeknu jen to, že tak vyhrocenou kampaň jsem ještě v Napajedlích nezažil. Atmosféra ve městě tomu odpovídá,“ dodal.

„Jedná se o obranu stávajících politiků proti požadavku na změnu, která je ve výsledcích zřetelná.“

Jakub Nešporlídr hnutí Společně pro Napajedla

Také Čižmař potvrdil, že od vítěze dostali nabídku jít do koalice „Poděkovali jsme za to a rozhodli se vydat cestou širší spolupráce s jinými subjekty, kterým dáváme přednost,“ řekl. „Programově bychom v některých věcech našli shodu, i jednání bylo korektní, ale chtěli jsme jít cestou širší koalice.“

Klíčovým tématem voleb byl místní zámek a jeho budoucnost. Lidem vadí, že nemohou procházet přes zámecký park, který je uzavřený. „Veřejnost chtěla, aby zámek město koupilo, a už před dvěma lety žádala referendum. Radnice ho zablokovala a dlouhodobě s tím nic nedělá,“ tvrdí Nešpor.

Jeho hnutí se domluvilo se zahraničním majitelem a na necelé dva týdny byl otevřený průchod, aby přes park mohli chodit lidé nebo děti do školy. Konala se tam i akce pro veřejnost včetně koncertu.

Zámek Napajedla

„Máme plán, jak se zámkem naložit. Chtěli jsme převzít jednání a řešit znovuotevření parku či koupi zámku,“ sdělil Nešpor.

Upozornil i na fakt, že před volbami kolovaly městem anonymní letáky. „Nepřímo naznačovaly, že naše hnutí má dohodu s majitelem zámku a dostane provizi, pokud jeho koupi zařídí. Naváděly také k představě, že bereme korupční peníze ze zahraničí. Podali jsme kvůli tomu trestní oznámení na neznámého pachatele,“ informoval.

Zámkem se bude zabývat také nově vznikající koalice. „Nejsme slepí a vidíme, že byl hlavním tématem voleb. Voliči nám dali najevo, že ho chtějí řešit, a to ctíme,“ vzkázal Skála.

Podle něj se to zatím Napajedlům nepodařilo, protože majitel nabízel ke koupi celý areál a navíc za příliš vysokou částku.

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Podle Čižmaře byla u referenda špatně položená otázka, proto se nemohlo konat. Proč město neřešilo nákup zámku dříve, nechtěl komentovat.

„Teď přichází nové vedení města, věřím, že se k jednání dostaneme a všechno se pohne,“ přeje si s tím, že koalice se shoduje i na dalších investicích: stavba sportovní haly, výkup pozemků pro cyklostezku či budoucnost budov 94 a 95, kde by mohlo vzniknout například nájemní bydlení.

Ani nejtěsnější většinu nevidí jako problém. „Jsme si toho vědomi a spoléháme na korektní dohodu mezi všemi pěti stranami, že budeme hlasovat jednohlasně,“ uvedl Čižmař. „A pokud přijde Společně s dobrým nápadem, rádi si ho vyslechneme a případně podpoříme.“

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