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Kulturní centrum budí vášně. Rožnov po volbách čeká debata, jak ho využít

Petr Skácel
  13:03
Nové kulturní centrum vyroste na místě kina Panorama. Na vizualizaci je...

Nové kulturní centrum vyroste na místě kina Panorama. Na vizualizaci je plánovaná podoba hlavního sálu. | foto: Vizualizace: Město Rožnov pod Radhoštěm

Nové kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm vyroste na místě kina Panorama....
Plánovanou podobu kulturního centra v Rožnově navrhlo studio Archteam.
Nové kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm vyroste na místě kina Panorama....
Nové kulturní centrum vyroste na místě kina Panorama. Vizualizace ukazuje foyer.
12 fotografií
Před čtyřmi lety je před komunálními volbami spojovala kritika vedení města v čele s ANO za předraženou stavbu nového kulturního centra. Nezávislí Rožnováci, KDU-ČSL a ODS pak získali většinu a město vedli další čtyři roky. Teď chtějí místa na radnici uhájit. A pomoci jim k tomu má i fakt, že dlouho odkládaná výstavba nového srdce městské kultury na konci srpna začala.

„Je to největší stavba v novodobé historii Rožnova a na důstojné kulturní zázemí čeká město desítky let,“ připomněl starosta Jan Kučera, který vede kandidátku Nezávislí Rožnováci a STAN.

Ještě před minulými volbami někteří členové koalice označovali stavbu kulturního centra jako „pomyslný Titanic“ pro městský rozpočet. Potom ale sami zjistili, že stavět jinde či výrazně jinak není reálné. Výstavba „kulturáku“ tak dostala zelenou, byť z více důvodů trvalo, než skutečně začala.

Blíží se zahájení stavby kulturního domu v Rožnově. Kapacita bude dvojnásobná

Vedení města navýšilo kapacitu hlavního sálu na 600 míst a celková cena energeticky pasivní dřevostavby bude činit včetně vnitřního vybavení asi 400 milionů korun, z toho evropská dotace činí 120 milionů. Hotov má být na konci příštího roku.

„Vybrali jsme si mimořádně ambiciózní projekt s architekturou, která by podle mě obstála i v krajském městě, a tomu odpovídá také jeho náročnost. Cestou jsme museli vyřešit řadu projektových a technických problémů,“ řekl Kučera.

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„Za minulého vedení města se stavba zastavila, jsem rád, že jsme ji zase rozběhli. Teď ji chceme dotáhnout tak, aby do ní lidé mohli v roce 2028 poprvé přijít na kulturní akci,“ sdělil místostarosta Tomáš Gross (KDU-ČSL).

Opozice upozorňuje, že otevřením kulturního centra práce nekončí a bude třeba nastavit podmínky jeho fungování a náplň včetně stanovení podmínek nájmů.

Nové kulturní centrum vyroste na místě kina Panorama. Na vizualizaci je plánovaná podoba hlavního sálu.
Nové kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm vyroste na místě kina Panorama. Vizualizace ukazuje vstup.
Plánovanou podobu kulturního centra v Rožnově navrhlo studio Archteam.
Nové kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm vyroste na místě kina Panorama. Vizualizace ukazuje vstup.
12 fotografií

„Rožnov kvalitní kulturní centrum potřebuje a naším úkolem bude stavbu dotáhnout, pohlídat změny, zajistit to, že budeme znát cenu i termíny dokončení projektu, a následně připravit ekonomicky udržitelný provoz,“ uvedl Roman Suroviak, nová jednička ANO.

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Podle něj se také projekt dokončí později a za jiných podmínek či nákladů, než se původně plánovalo.

„V posledních dnech začala stavba viditelně velmi rychle růst. U konkrétních rozhodnutích o změnách, které padají v průběhu stavby, však občas není jisté, kdo o nich nakonec bude rozhodovat a kdo také ponese zodpovědnost,“ upozornila Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov + Piráti).

Kulturní centrum je největší investicí města za dlouhá léta. Rožnov dále otevřel opravenou knihovnu za 100 milionů korun, která díky přístavbě získala dvojnásobnou plochu. Dokončil obnovu veřejných ploch na náměstí 1. máje, sídlišti Koryčanské Paseky, před vlakovým nádražím a v areálu ZŠ 5. května, rozjel poptávkovou veřejnou dopravu Rbus, zavedl participativní rozpočet, modernizoval polikliniku, postavil re-use centrum a zdražil parkování ve městě.

„Za největší výsledek nepovažuji jednu konkrétní stavbu, ale to, že se Rožnov podařilo investičně výrazně rozhýbat. Rozpracovali jsme projekty, které roky čekaly v šuplíku, vyřešili problémy starších akcí, získali strategický majetek a hlavně našli prostředky na další rozvoj města. Dobrým příkladem je přednádražní prostor, který se podařilo majetkově vyřešit a proměnit,“ popsal Kučera.

Co s bývalou budovou pošty?

Opozici chyběla dlouhodobá investiční strategie. „U některých nákupů a rozhodnutí jsme viděli operativní kroky než čitelnou představu, kam má Rožnov směřovat za deset či dvacet let,“ vzkázal Suroviak.

Podle Kosové je třeba pohnout s budováním cykloinfrastruktury a za rozpačitou označila úpravu prostoru okolo nádraží. „Jde o nefunkční plochu, navíc velmi pravděpodobně dočasnou. Chodcům v lokalitě nepřináší moc pozitivního, polovina cesty postrádá stín, reálné pěší návaznosti jsou jiné a vyšlapané v trávníku,“ řekla.

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Zmíněný strategický majetek znamenal nákup objektů a ploch jako je areál České pošty a jeho okolí na Masarykově náměstí, Společenský dům, sportovní hala či internát v Zemědělské ulici. Budoucí zastupitelé budou řešit jejich využití. Většina se shodne na využití internátu pro nové byty. Mají vzniknout také v rámci proměny bývalé pošty, podle Grosse tam mohou najít sídlo také technické služby.

„Ke koupené sportovní hale připravujeme přístavbu nové haly,“ naznačil Kučera. „Sportovní hala je plná skoro na sto procent, takže se ukázalo, že její nákup byl dobré rozhodnutí. Vlastní hala městu chyběla,“ dodal Gross.

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„Co se Společenského domu týká, dosavadní úvahy se zdají poněkud nepřesvědčivé a je třeba zapracovat na návaznosti na kulturní centrum a kulturní strategii. Podle mě se tady musí začít znovu,“ myslí si Kosová.

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ANO vidí největší potenciál v prostoru pošty a jejího okolí, pro který chce nachystat urbanistické a ekonomické řešení. „Byla by škoda spokojit se pouze s opravou stávající budovy a několika byty, když jde o jednu z nejcennějších lokalit v centru města,“ sdělil Suroviak.

Politici budou muset rovněž přesvědčit Správu železnic o nutnosti vybudování železničního přejezdu z ulice 1. máje na silnici I/35 a pokračovat v budování protipovodňových opatřeních.

31. srpna 2022
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