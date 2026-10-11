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Zachovejte všechny tři železniční přejezdy, jdou potřeba, rozhodli v Záhorovicích

Jana Fuksová
  11:28
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obyvatelé Záhorovic na Uherskohradišťsku o víkendu rozhodovali ve dvou místních referendech. V obou případech se shodli a chtějí, aby v obci dál zůstaly tři železniční přejezdy. Správa železnic zvažuje zrušení dvou z nich kvůli plánované elektrifikaci na trase Uherský Brod – Vlárský průsmyk a kvůli zrychlení dojezdu vlaků.

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Obec s tisícovkou obyvatel leží na frekventované železniční trase. Koleje tady protínají tři místní silnice. V referendu, ve kterém hlasovalo téměř 45 procent oprávněných voličů, se více než 90 procent vyslovilo pro zachování všech tří přejezdů.

„Takový výsledek jsme očekávali. Všechny tři přejezdy nutně potřebujeme, protože se přes ně dostáváme na pozemky, k nemovitostem a podobně. Všechny tři jsou navíc se světelnou signalizací i se závorami. Za nás nepřipadá v úvahu, aby se některý z nich rušil,“ vysvětlil místostarosta Jiří Milička.

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Správa železnic plánuje v tomto úseku elektrifikaci a zrychlení spojů. Podle zpracované analýzy by bylo možné zrušit dva ze tří přejezdů přičemž v jednom případě by nebyla nutná náhrada, ve druhém by se musela postavit objízdná komunikace.

Podle Miličky by se ale výrazného zrychlení nedosáhlo, protože sousední obce z jedné i druhé strany železniční trasy jsou vzdálená pouhé dva kilometry od Záhorovic.

Obyvatelé o zachování přejezdů hlasovali ve dvou souběžných referendech. Jedno iniciovalo místní uskupení, druhé zastupitelstvo. V prvním lidé hlasovali o zachování jednoho z přejezdů, ve druhém o zachování zbývajících dvou. Podle Miličky bylo hlasování zbytečné.

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„My jsme jako obec napsali, že s tím nesouhlasíme. Ale některé naše občanky se toho chytily, získaly potřebné počty hlasů a udělaly referendum,“ podotkl.

Podle něj jde zatím ze strany Správy železnic jen o analýzu, nebylo potřeba kvůli ničemu hlasovat. „I v sousedních Šumicích se to řešilo, zastupitelé to smetli ze stolu a tím to skončilo,“ doplnil místostarosta.

Zastupitelé se pak rozhodli referendum o jednom přejezdu doplnit referendem o dalších dvou, aby bylo zřejmé, že obec chce zachovat všechny.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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