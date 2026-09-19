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Bezdomovci, Spolák a doprava. Toto budou hlavní volební témata Otrokovic

Petr Skácel
  15:45
Hotel Baťov – Společenský dům připomíná v Otrokovicích baťovskou éru.

Hotel Baťov – Společenský dům připomíná v Otrokovicích baťovskou éru. | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

V rámci projektu Nové Hurdisky vzniklo v Otrokovicích nájemní bydlení se 42...
Otrokovická radnice koupí chátrající areál sokolovny v centru města, plánuje ho...
Otrokovická městská část se vrátila k původnímu názvu Baťov. (leden 2023)
V rámci projektu Nové Hurdisky vzniklo v Otrokovicích nájemní bydlení se 42...
7 fotografií
Velká výstavba bytových domů Nové Hurdisky za 110 milionů korun, revitalizace rekreačního areálu Štěrkoviště, regenerace sídliště Trávníky, modernizace sportovišť a městské knihovny na Baťově nebo přestavba hasičské zbrojnice v Kvítkovicích se zázemím pro spolky. To jsou hlavní investice, které mají za sebou v uplynulých čtyřech letech Otrokovice. Město vedla koalice ANO, Občané OE s podporou Pirátů, KDU-ČSL, ČSSD, ODS, OMMO – hlas občana.

„Povedly se i věci, které nejsou tolik viditelné, například ve školách jsme investovali do nových učeben, kabinetů a hřišť a pustili jsme se i do oprav dětských hřišť,“ řekla starostka Hana Večerková (ANO). Místostarosta Petr Ťopek (Občané OE s podporou Pirátů) spočítal, že celkem šlo o 170 realizovaných projektů a investice přes 700 milionů korun.

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Pavel Černošek, lídr kandidátky Společně pro Otrokovice (KDU-ČSL + Nezávislí kandidáti) upozornil, že některé z nich byly financovány z úvěrů, které bude město splácet dalších 20 let. „V následujícím období bychom měli investiční tempo rozumně změnit a především postupně snižovat úvěrové zatížení města,“ naznačil.

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Opozice uznává, že se poslední čtyři roky stavělo a dařilo se čerpat dotace. „Za nedořešenou považujeme dopravu v Baťově a ochranu před přívalovými dešti. Chybí nám také větší otevřenost: u velkých investic by lidé měli předem vidět rozpočet a harmonogram a na konci jejich vyhodnocení,“ sdělila zastupitelka Pavlína Herentinová, která je jedničkou kandidátky Otrokovice srdcem + ODS + STAN.

Na Baťově je podle ní třeba odvést tranzit na silnici I/55 a zprovoznit cestu ke sportovištím od Štěrkoviště.

Podle Večerkové je někdy problém u výkupů pozemků, což se týká zejména cyklostezek, nebo jsou zapotřebí složitá technická řešení. „Do budoucna bych chtěla dotáhnout dopravní napojení ulice Smetanova k dálnici, což by odlehčilo Hornímu Středu od kamionů. Propojení Trávníků se ZPS je zase závislé na modernizaci železnice a rozšíření městského bytového fondu na vhodných pozemcích ve vlastnictví města,“ popsala starostka.

Hotel Baťov – Společenský dům připomíná v Otrokovicích baťovskou éru.
V rámci projektu Nové Hurdisky vzniklo v Otrokovicích nájemní bydlení se 42 byty. Na snímku starostka Otrokovic Hana Večerková. (duben 2026)
Otrokovická radnice koupí chátrající areál sokolovny v centru města, plánuje ho nejspíš zbourat a postavit tam nová sportoviště a s tím spojené služby. (červenec 2026)
Otrokovická městská část se vrátila k původnímu názvu Baťov. (leden 2023)
7 fotografií

Černošek zmínil i některé nedokončené priority, jako je například rekonstrukce křižovatky Komenského u nadjezdu ve směru na Tlumačov a D55.

„Je docela složité se s ŘSD domluvit na budoucí podobě,“ přiznala Večerková. „Úpravou taktu na semaforech už ale nedochází ke střetům vozidel v křižovatce, trasy z Otrokovic a od Tlumačova se při odbočení na nadjezd nepotkávají. Od té doby tam v podstatě nejsou dopravní nehody,“ dodala starostka, podle níž bude v dalších čtyřech letech velkou výzvou rekonstrukce sokolovny a její proměna na nové moderní sportovní a komunitní centrum.

Co se Společenským domem?

Společenský dům, který pochází z baťovské éry, je dominantou místní části Baťov a jedinou kulturní památkou v Otrokovicích. Jeho stav je však dlouhodobě špatný. Zastupitelé schválili záměr odkoupení budovy, s majitelem se ovšem liší v představě o kupní ceně. Vlastník žádá 116 milionů korun, radnice nabídla 76 milionů. Obě strany přitom vycházejí ze znaleckých posudků. Na nových zastupitelích bude, aby toto téma „rozsekli“.

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„Pokud by Společenský dům vlastnil někdo jiný a vdechl mu nový život, mělo by to dopad na celý Baťov,“ nezastírá Večerková, podle níž však město musí nemovitost odkoupit oddluženou, bez zástav a exekucí. „Je tam stále mnoho otazníků ohledně vlastnických vztahů i nevyřešených finančních záležitostí,“ souhlasí Ťopek.

I další politici jsou pro koupi za rozumnou cenu, ale chtějí znát budoucí využití budovy a náklady na její provoz a údržbu. „Není to jen o odkoupení ‚Spoláku‘, ale hlavně o tom, jaké pro něj najdeme využití. A také o dalších investicích do něj,“ řekl Petr Zlatuška, který vede kandidátku VIZE 21.

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kandidáti v okresních městech

„Společenský dům má pro Otrokovice historickou a společenskou hodnotu. To ale samo o sobě podle mě není důvod pro to, aby ho vlastnilo město, pokud by muselo koupi i rekonstrukci financovat samo pomocí nových úvěrových zatížení,“ konstatoval Černošek.

Stejně to vnímá Herentinová. „Vidíme ho jako místo, kde se kultura a společenský život propojí s bydlením, službami a podnikáním, aby si budova část nákladů vydělala a nebyla trvalou zátěží rozpočtu,“ naznačila.

Trápení s lidmi bez domova

Otrokovice palčivě řeší problém s lidmi bez domova a sociálně slabými, kteří se pohybují v centru, u nádraží a na veřejných prostranstvích. Bývají opilí a vyvolávají konflikty. Lidé si proto opakovaně stěžují a tlačí na město, aby s tím něco dělalo.

„Jsou dvě cesty. První je sociální činnost a práce přímo na ulici, kdy chceme podat pomocnou ruku těm, kteří o pomoc stojí,“ řekla Večerková. Druhá možnost je podle ní represe a tlak ze strany strážníků či státní policie. „Dlouhé roky máme vyhlášku a opatření spočívající v zákazu konzumace alkoholu nebo nocování na veřejných prostranstvích,“ zdůraznila starostka.

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Město má také program Housing First (Bydlení především). „Poskytuje stabilní bydlení jako první krok, nikoliv až jako odměnu za abstinenci či socializaci,“ vysvětlil Ťopek. Je i pro rozšíření terénní práce a nízkoprahových center nebo zapojení těchto lidí do údržby městské zeleně či úklidu veřejných prostranství.

Také ostatní kandidáti se shodli, že jde o věc, která trápí každé větší město. „Pokud je člověk pouze vyžene z jednoho místa, problém se přesune o několik ulic dál,“ poukázal Zlatuška. „Lepší je spojit pořádek ve veřejném prostoru s nabídkou konkrétní pomoci. Město by mělo mít návazný systém: ulice – denní centrum – noclehárna – azylový dům – stabilní bydlení.“

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„Otrokovice jsou bezpečné město a lidé se tu nemusí bát. Je ale pravda, že v některých místech, třeba v parcích nebo kolem náměstí, pořádek občas pokulhává, a tam vždy je co zlepšovat,“ uvedla Herentinová. Podle ní by se opakované porušování pořádku mělo řešit důsledně, ne jen nárazově. „Nejde nám o to lidi odněkud vyhánět, ale o to, aby se ve veřejném prostoru cítili dobře všichni.“

Černošek přitom zdůraznil, že neexistují jednoduchá a rychlá řešení. „Městská policie problémová místa kontroluje a současně v terénu působí sociální pracovníci. Možnosti vykázání člověka, který zákon ani vyhlášku neporušuje, jsou omezené,“ dodal s tím, že i on je pro ještě větší důslednost.

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