Dvouletý ve funkci nahradil dlouholetého starostu Stanislava Blahu (ODS), který se přesunul na pozici místostarosty. Místostarostkou dále zůstane Jana Grygarová (ANO), křeslo dalšího místostarosty připadlo Mojmíru Náplavovi (Hradišťáci).
Koalici na radnici v Uherském Hradišti utvořili dosud opoziční Hradišťáci spolu s ANO a občanskými demokraty a nezávislými osobnostmi. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu má 18 křesel.
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Hrozilo, že i jako vítězové skončíme znovu v opozici, říká lídr Hradišťáků
Programové prohlášení koalice podle Dvouletého představí do dvou měsíců. „Pokud jde o ty hlavní priority, určitě to bude zkapacitnění parkování, určitě to bude řešení dopravy a dlouhých kolon, které nás trápí,“ řekl Dvouletý.
„Určitě chceme posílit kompetence místních částí, určitě chceme zavést kartu občana jako nějaký nástroj, který slouží k tomu, aby se občané našeho města stali skutečnými rezidenty, aby měli trvalé bydliště v našem městě.“
Starosta a místostarostové budou funkce vykonávat jako uvolnění, tedy s nárokem na plný plat. Stejně tomu bude i v případě radní Pavlíny Jagošové (ODS).
V devítičlenné radě města dále zasednou Dalibor Machala (Hradišťáci), Jiří Vašica (ANO), Robert Velecký (ANO) a Tomáš Zubr (Hradišťáci), kteří budou funkci vykonávat jako neuvolnění, což znamená, že za ni nepobírají plný plat. Ve srovnání s minulým volebním obdobím jedna plně placená funkce ve vedení města přibyla.
Počet uvolněných členů rady kritizoval opoziční zastupitel Jakub Grós (Tož Hradiště s podporou Pirátů). „My jsme si udělali podrobnou analýzu všech podobných měst, zhruba stejně velkých, a valná většina těchto měst má jednoho uvolněného starostu a dva uvolněné místostarosty,“ řekl Grós pro Český rozhlas.
„Tady se navrhly o dvě placené politické funkce navíc a za ty čtyři roky to pro město Uherské Hradiště znamená ztrátu 13 milionů korun, která se vydá za politické funkce,“ zdůraznil.
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Volby v Uherském Hradišti: Blaha může být počtvrté starostou, problém je parkování
Hradišťáci letošní komunální volby v Uherském Hradišti vyhráli se ziskem 26,77 procenta hlasů a osmi mandátů. Druhé ANO má pět mandátů, stejně jako třetí Občanští demokraté a nezávislé osobnosti.
Čtvrtá skončila ve městě v letošních komunálních volbách kandidátka TOP STAN!, na které byli zástupci hnutí TOP 09 a STAN. Má tři mandáty. Tři zastupitele mají také KDU-ČSL a nezávislé osobnosti. Tož Hradiště s podporou Pirátů dosáhlo na dva mandáty, Nestraníci pro Hradiště mají jednoho zastupitele. Tyto subjekty zamířily do opozice.
Po komunálních volbách v roce 2022 v Uherském Hradišti vládla koalice složená z uskupení Společně pro Hradiště, v němž figurovali zástupci ODS a TOP 09, dále z hnutí ANO, KDU-ČSL a nezávislých osobností a Nestraníků pro Hradiště. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu měla 17 křesel.