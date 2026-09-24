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Jsem podobný typ jako Macinka nebo Turek, říká lídr zlínské kandidátky Motoristů

Petr Skácel
  9:25

Lídrem hnutí Motoristé sobě v komunálních volbách 2026 ve Zlíně je Martin Matela. (září 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Stojí v čele společné zlínské kandidátky stran Motoristé sobě a Svobodní s heslem „Zlín není skanzen“. Martin Matela za Motoristy kandidoval už loni do Poslanecké sněmovny, nyní je chce přivést do městského zastupitelstva.

Předseda naší zlínské organizace mě požádal, zda bych se nestal lídrem. Asi hrálo roli i to, že pracuji s lidmi, nebojím se mluvit a ve své realitní profesi natáčím videa,“ říká Matela. „Po krátkém rozhodování jsem do toho šel. Beru to jako výzvu, byť vím, že aktivní vstup do politiky může člověku zničit osobní i profesní život.“

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Co vás vedlo k tomuto hnutí?
Vždycky jsem byl pravicový, liberální a konzervativní volič. Představitele Motoristů jsem sledoval už dříve, zejména názory Filipa Turka mě oslovovaly. Když měli zakládající sněm v Praze na konci roku 2024, jel jsem se podívat. Pak jsem podal přihlášku a stal se členem. Motoristy jsem bral jako novou pravicovou alternativu ke starším stranám, jako je ODS. Jsem pravicově založený volič a podnikám od 24 let, tak jsem neviděl koho jiného. I rodiče mě podporovali a máma je nadšená, protože sama miluje Filipa Turka. (směje se)

Martin Matela

Narodil se v roce 1986 ve Zlíně, vystudoval Střední školu obchodu a gastronomie, poté absolvoval bakalářské studium na FAME na zlínské univerzitě a magisterský diplom získal na Newton University. Pracuje jako realitní makléř, je svobodný a bezdětný. Je členem hnutí Motoristé sobě.

Server iDNES.cz přináší před komunálními volbami, které se konají 11. a 12. října, sérii rozhovorů s lídry kandidátek politických stran a hnutí ve Zlíně.
Příště: Jiří Robenek (Zlín Srdcem a Piráti)

Když vidíte vystupování Petra Macinky a Filipa Turka, imponuje vám?
Řeknu to popravdě, jsem podobný typ jako oni. Někdy nejdu pro rázné slovo daleko. Jsem upřímný, co si myslím, to řeknu. Beru je oba jako autentické osoby, které se chovají tak, jací jsou, a nepřetvařují se. To mě vždycky bavilo. Politika se dnes smrskla na fráze, uniformitu a snahu hlavně neudělat krok vedle. Nedávno jsem slyšel podcast, kde publicista Daniel Kaiser mluvil o „diktatuře středu“. Všechny strany jdou do středu a bojí se udělat krok doprava nebo doleva, aby nebyly označené za extremisty. Je to pelmel všeho.

Váš ústřední slogan pro komunální volby zní „Zlín není skanzen“. Není už to zprofanované rčení?
Nemyslím si. Napadlo nás nedávno a začali jsme to používat, protože shrnuje náš pohled. Když projíždím facebookové skupiny, jako Co mě štve ve Zlíně a podobně, často se tam opakuje, že Zlín ustrnul a pořád lpí na baťovských myšlenkách. Tomáše Baťu vnímám jako nejdůležitějšího člověka, který měl vliv na můj osobní i profesní život, ale potřebujeme se posunout do 21. století.

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Máte příklad?
Ve Zlíně je problém památková zóna, která nás brzdí a měly by se rozvolnit její regule. Koupíte si baťovský domek, jehož úpravy jsou svázané pravidly, a zároveň město a památkáři vám nedávají žádnou podporu. Co s tím máte jako majitel dělat? Pak se lidi z baťovských domků u centra stěhují a ono se vylidňuje. Když je bydlení drahé a složité, jdete jinam. Pokud chceme obyvatele ve Zlíně udržet, musíme nastavit podmínky, aby zůstali.

Volby 2026

Co byste navrhovali?
Pořád se bavíme o tom, že u výstavby městských bytů jsou drahé vstupy. Pokud pominu, že město by byty stavět nemělo a mělo by to nechat na soukromých developerech, tak se nabízí budovat výškové budovy. Klidně pojďme až do oblak. Máme mrakodrap, Hotel Zlín, Obchodní dům a to je z výškových budov všechno. Přijde mi, že radnice se jich skoro bojí. Přitom jde o jedno z řešení, aby bylo bydlení dostupné. Výškové budovy se navíc stavějí v centru, čímž tam udržíte obyvatele a bude v něm větší zalidněnost.

Vaše hnutí celostátně kritizuje regulace a omezení automobilové dopravy. Jak byste vyřešil věčně ucpané centrum Zlína?
Neříkám, že všechno, co dosud dělala radnice, je špatně. Velké téma jsou nové semafory, upřímně řeknu, že sám nevím, jestli pomůžou, nebo ne. Otázkou je, jak moc urychlí provoz, což zatím není stoprocentně prověřené. Pořád jsou však věci, které by zasloužily větší pozornost. Například kombinace záchytných parkovišť na okraji města s městskou hromadnou dopravou.

To mě od vašeho motoristického hnutí docela překvapuje.
Nejsem odpůrce MHD, ale její používání musí dávat smysl. Je třeba motivovat řidiče, aby pro ně bylo lepší nechat auto na kraji Zlína, než aby dlouho hledali místo v centru a kroužili po městě.

První auto zdarma, druhé místo za peníze. Ve Zlíně řeší parkovací zóny

Odmítáte také zřízení modrých čar. Jak jinak ale zařídit, aby obyvatelé Zlína měli kde zaparkovat?
Jsem proti zákazům obecně, v tom jsem zásadový. Šest let jsem žil v Praze a vím, co obnáší žít v modrých zónách předtím a potom. Jde primárně jen o výběr peněz, ne řešení problému. Když modré čáry zavedete, řidiči se posunou a budou parkovat o kus dál, kde už nejsou. To budeme mít parkovací zóny v celém Zlíně? Já bych nikoho nepreferoval, pojďme raději stavět parkovací domy.

Město argumentuje, že parkovací dům je drahý na výstavbu, jde o stamiliony korun.
Nemyslím si, že parkovací domy jsou tak finančně nákladné. Navíc jde o investici, která se vyplatí. Parkovací domy musí být přívětivé, aby se vyplatilo zaparkovat. Chce to při jejich stavbě přemýšlet, kde je umístit. Třeba na Jižních Svazích klidně na místě po torzu. Pravda je, že každý by chtěl nechávat auto u svého domu, a když to má docházkově dál, už se mu to nelíbí. Navíc rodina už nemá jen jedno, ale někdy dvě až tři auta. A ulice nejsou nafukovací.

Dočká se Zlín moderní víceúčelové arény? Město zvažuje dvě možnosti

Jako jedno z důležitých témat označujete sport. Který sportovní projekt ve Zlíně byste prioritně podpořil?
Chodím na hokej i fotbal a oba stadiony jsou ve špatném stavu. Hlavně hokej je díky svým historickým úspěchům zlínský klenot, stejně jako Barumka nebo filmový festival. Nový stadion asi nevyřeší videa s nabídkou prodeje na Facebooku, ale myslím, že město by mělo klub prodat, respektive jeho mužskou část. Podpora mládeže je naše priorita, takže od juniorů dolů bychom jej ponechali a podporovali. Zároveň jsme pro stavbu nové multifunkční haly. Klidně by mohla stát v továrním areálu místo vyhořelé 34. budovy.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Cream takhle lukrativní pozemek těžko prodá, ne?
Slyšel jsem, že by se tomu nemusel bránit. Město by mohlo přijít s podnětem, nelze jen čekat, že někdo přijde za námi, ale musíte být aktivní. Chceme využít toho, že náš ministr Boris Šťastný má na starosti sport, a třeba by se podařilo zajistit částečné financování z Národní sportovní agentury. Nová hala je investice, která pomůže nejen sportu, ale i kultuře. Máme tady Kongresové centrum, které je pořád plné, ale větší akce se tam konat nemohou. Město by se na vybudování haly mohlo domluvit se soukromým investorem, možností je více. Chceme také vybudovat Centrum bojových sportů i s ohledem na to, jaké úspěchy v tomto odvětví mají zlínští mladí sportovci. Jde rovněž o podporu malých, ne tolik exponovaných sportů a klubů.

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