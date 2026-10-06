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Kroměříž hledá novou tvář Velkého náměstí, rozhodnou budoucí zastupitelé

Petr Skácel
  12:45
Velké náměstí v Kroměříži. (březen 2025)

Velké náměstí v Kroměříži. (březen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Architektonická studie navrhla zásadní změnu podoby náměstí v Kroměříži. Má být...
Architektonická studie navrhla zásadní změnu podoby náměstí v Kroměříži. Má být...
Architektonická studie navrhla zásadní změnu podoby náměstí v Kroměříži. Má být...
Architektonická studie navrhla zásadní změnu podoby náměstí v Kroměříži. Má být...
28 fotografií
Velké náměstí, které je pomyslným srdcem Kroměříže, má být po své proměně příjemnějším místem pro lidi. Na tom se místní politici shodují. Část z nich připouští výraznější omezení parkování a postupné vytlačení aut z historického centra, jiní zase varují před příliš rychlým úbytkem míst pro řidiče. Všichni ale chtějí více zeleně, restauračních zahrádek či lepší podmínky pro pěší. O podobě hlavního náměstí ovšem rozhodnou až budoucí zastupitelé.

Radnice si loni nechala zpracovat studii možné rekonstrukce centrálního náměstí. Už její zadání vycházelo z toho, že dnešní prostor je z velké části využíván pro dopravu a parkování a má se změnit v reprezentativnější místo pro setkávání, odpočinek i pořádání akcí.

Finální rozhodnutí však ovlivní až nové zastupitelstvo po letošních komunálních volbách. Půjde o jeden z největších zásahů do podoby města v moderní historii.

Citlivým bodem je parkování. Na Velkém náměstí je nyní 107 míst pro auta, těch však má ubýt až o 40 procent. „Omezení parkování souvisí s bezpečností chodců a vznikem zmíněných restauračních zahrádek,“ upozornil starosta Tomáš Opatrný (ANO).

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„Neumím si ale představit, že bychom auta z Velkého náměstí vyhnali až v takové míře. Úbytek čtyřicet procent míst by pocítili občané i podnikatelé v centru města.“

Podobně to vidí místostarosta Karel Holík, jednička kandidátky KM26, kterou tvoří SOCDEM a nezávislí kandidáti. „Nejsem příznivcem úplného odvedení automobilové dopravy z centra města,“ řekl.

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„Lidé musí mít možnost přijet na úřad, za nákupy, zábavou či za dobrým jídlem, turisté se musí s kufry dostat k hotelům. Úbytek čtyřiceti procent míst se mi jeví jako příliš vysoký.“

Studie na proměnu náměstí je rozdělena do dvou etap. První se týká části od radnice směrem k Vodní ulici, druhá prostoru před muzeem a hotelem Central. Důvodem jsou vysoké náklady.

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Podle radního Jiřího Kašíka, lídra OK občané Kroměříže, by mělo dojít ke snížení parkovacích míst o pouze deset procent. A ještě než na opravu dojde, mají vzniknout nová místa pro auta poblíž náměstí.

„Ideální variantou bude neparkovat na náměstí vůbec a auta z náměstí mimo dopravní obsluhy úplně vykázat tak, jak je to už dnes běžné ve srovnatelných historických městech jak u nás, tak i v zahraničí,“ naznačil Kašík.

Politici se shodují, že všechny řidiče vyhnat nechtějí. „Myslím, že to půjde evolučně. Pro mne je například akceptovatelný mírný úbytek někde na úrovni 30 až 40 parkovacích míst a nahrazení těchto například zelení,“ uvažuje Jan Hebnar (ODS) s tím, že stávající studie je dobrý začátek debaty, nikoli hotové rozhodnutí.

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S tím souhlasí i Vratislav Krejčíř (První volba pro Kroměříž a místní části). „Pokud rekonstrukce skutečně povede ke kvalitnějšímu veřejnému prostoru, více zeleně, bezpečnějšímu pohybu chodců, prostoru pro kulturní akce a reprezentativnějšímu vzhledu historického centra, pak je určitý úbytek parkování na hlavním náměstí obhajitelný,“ sdělil.

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„Historická náměstí primárně nemají fungovat jako velká parkoviště,“ dodal Krejčíř.

Více kritický je Jaroslav Němec (Hlas pro Kroměříž). „Studií rekonstrukce Velkého náměstí vzniklo už několik a další studie samy o sobě nic nevyřeší. S úbytkem čtyřiceti procent parkovacích míst bez zajištění náhrady nesouhlasíme,“ prohlásil.

„Současná vedra navíc jasně ukazují, že náměstí bez stromů, stínu a příjemných podmínek pro lidi už neodpovídá dnešním potřebám – to, co bylo vhodné před sto lety, nemusí fungovat dnes,“ řekl Němec.

Právě celková změna podoby náměstí je dalším velkým tématem. Dnes je z větší míry betonové a asfaltové, což se má změnit.

„Na Velkém náměstí chceme více zeleně. Vzhledem k nesouhlasu památkářů s výsadbou v této lokalitě to bude především mobilní zeleň,“ poznamenal stávající místostarosta Pavel Motyčka, lídr kandidátky KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislí.

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„Líbilo by se mi, pokud by se podařilo na Velké náměstí dostat více zeleně. Také bych uvítal, pokud by se podnikatelé v pohostinství chopili příležitosti a měli bychom zde více restauračních zahrádek, jako tomu bývá v jiných městech,“ zmínil Opatrný. Ty by měly vzniknout na obvodu náměstí.

Město přitom počítá s tím, že zábava a náplň volného času už nebude jen na něm. „Rád bych, aby se o oživení náměstí v létě nemuselo starat město relaxační zónou, ale aby více aktivity vyvinuli restauratéři a kavárníci,“ sdělil Holík.

Velké náměstí v Kroměříži. (březen 2025)
Architektonická studie navrhla zásadní změnu podoby náměstí v Kroměříži. Má být přívětivější k lidem, přibude zeleně a ubude parkovacích míst. (říjen 2025)
Architektonická studie navrhla zásadní změnu podoby náměstí v Kroměříži. Má být přívětivější k lidem, přibude zeleně a ubude parkovacích míst. (říjen 2025)
Architektonická studie navrhla zásadní změnu podoby náměstí v Kroměříži. Má být přívětivější k lidem, přibude zeleně a ubude parkovacích míst. (říjen 2025)
28 fotografií

Díky opravě budou předělané i inženýrské sítě a elektrické přívody. „Pokud to neuděláme, tak nás každá velká akce na náměstí stojí statisíce jen za provoz náhradního agregátu elektrické energie,“ upozornil Kašík.

Podle Richarda Kremla (Zdravé Kroměřížsko) je stávající studie užitečný podklad, nikoliv hotové řešení. „U tak významného prostoru bychom měli vybírat z více návrhů vzešlých z architektonické soutěže,“ navrhuje Kreml

„U předložené varianty nechápeme smysl rozsáhlého předláždění ani zrušení květinových čtverců. Neřeší dostatečně parkování ani umístění potřebné zeleně, aby náměstí nebylo v létě jednou velkou výhní,“ podotkl.

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Pro budoucnost náměstí je přitom zásadním limitem památková ochrana. Velké náměstí leží v městské památkové rezervaci a kroměřížské pracoviště Národního památkového ústavu se už dříve postavilo například proti vybudování podzemního parkoviště.

Památkáři upozorňují na možné poškození historických vrstev pod dlažbou i rizika pro okolní historické domy. Doporučují naopak zachovat podstatnou část plochy volnou a případnou zeleň umisťovat tak, aby nenarušovala historické pohledy.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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