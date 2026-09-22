„Slíbili jsme občanům, že město rozhýbeme. Za volební období proinvestujeme téměř 885 milionů korun, což je více, než proinvestovali naši předchůdci celkem za osm předchozích let dohromady,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO).
„Řešili jsme i léta neřešené problémy, takže občanům slouží nové výtahy v historické budově radnice, knihovně, budově B městského úřadu a také nový přechod od nákupního centra Tesco na hřbitov,“ dodal.
Vyšší kapacita v domovech pro seniory
„V sociální oblasti, kterou mám na starosti, se nám podařilo získat sto milionů korun v dotacích na investiční akce pro zvýšení kapacity a kvality v odlehčovací službě, chráněném bydlení, chráněné dílně a v jednotlivých domovech pro seniory,“ popsal místostarosta Pavel Motyčka, lídr KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislí s tím, že v dalším volebním období dojde na stavbu dvou domovů pro seniory.
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„Začala i proměna koupaliště Bajda, kde jsou po letech nové atrakce pro děti i nová dlažba a chystáme zde nové šatny a sociální zařízení. Máme opravenou střechu na sportovní hale TJ Slavia v Kotojedské ulici, kde chystáme celkovou rekonstrukci,“ sdělil místostarosta Karel Holík, lídr kandidátky KM26, kterou tvoří SOCDEM a nezávislí kandidáti.
Jan Hebnar (ODS) zmínil dopravní stavby včetně kruhového objezdu na Kojetínské, přípravu kruhového objezdu u Kauflandu, parkovací systém či projekty pro místní části. „Za důležité považuji i to, že jsme u mnoha akcí získali dotace a připravili je tak, aby se mohly skutečně realizovat,“ řekl Hebnar.
Klíčové projekty opozice kritizuje
Ne všechno radnice stihla. Kvůli stížnostem a obstrukcím místních obyvatel přišla o dotaci na plánovanou stavbu Domova se zvláštním režimem Račín. Ze stejných důvodů dosud nemohla zahájit ani vyhlíženou stavbu nové sportovní haly v Obvodové ulici.
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Opozice se domnívá, že právě u klíčových projektů koalice selhala. „Bazén je po nákladné opravě stále uvnitř zastaralý, sportovní hala zůstává pouze v přípravě a zásadní problémy s dopravou a parkováním se neposunuly,“ podotkl bývalý starosta Jaroslav Němec (Hlas pro Kroměříž).
Bývalý místostarosta Vratislav Krejčíř (První volba pro Kroměříž a místní části) zase upozornil, že řadu investic šlo dokončit bez finančních problémů jen díky tomu, že od koalice svých předchůdců převzala jak připravené projekty, tak přibližně 200 milionů korun na účtech. Některé projekty pochválil, u jiných je kritický.
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„Stávající vedení nekoncepčně opravilo plášť bazénu místo slibované novostavby, rekonstrukce koupaliště Bajda se také příliš nepovedla kvůli rozpálené dlažbě a předražené skluzavce,“ poznamenal Krejčíř.
„Za zásadní selhání pak považuji zrušení projektu domova pro seniory v Račíně se ztrátou milionů za přípravu, nulový posun u multifunkční sportovní haly, která po čtyřech letech stále stojí jen na papíře, a vleklá nečinnost v protipovodňových opatřeních, kde se teprve nyní zadává úvodní studie proveditelnosti,“ podotkl.
Odchod koaličního partnera
Součástí koalice bylo až do letoška hnutí Zdravé Kroměřížsko, jeho lídr Richard Kreml však radu opustil.
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„Dvě největší investiční ambice tohoto období, sportovní halu a Račín, vnímáme jako neúspěch způsobený nekvalitní přípravou a chybami ve stavebních řízeních. Výmluvy, že problémy zavinili sousedé uplatněním námitek, považujeme za účelové a právě tento přístup byl jedním z důvodů našeho odchodu z koalice,“ vysvětlil.
Ztráty na projektové přípravě a propadlých dotacích se podle něj pohybují kolem sta milionů korun. „Radost máme z první fáze rekonstrukce bazénu a opravy Bajdy, byť u bazénu nám ji kazí prodražení vícepracemi,“ doplnil Kreml.
Vzniknou modré zóny?
Velkým tématem pro nadcházející volby je zavedení modrých zón v části Kroměříže. Rezidentní parkování pro obyvatele či místní podnikatele již město plánuje a prověřuje zatím pro sídliště Zachar II.
„Zavedení modrých zón zvažujeme. Vždy se ale nejprve budeme ptát občanů lokalit, kde by mohly být zavedeny, zda je skutečně chtějí,“ uvedl Opatrný a stejný názor mají i další členové vedení města.
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„Účelem modrých zón je, aby si před vlastními domy mohli zaparkovat primárně místní obyvatelé. Turisté a návštěvníci mohou na placená parkoviště, případně do parkovacího domu,“ dodal Hebnar, podle něhož dávají smysl i v nejvíce zatíženém centru.
„Modré zóny dopravu v Kroměříži nevyřeší, pouze zpoplatní parkování občanům a přesunou auta do okolních ulic,“ tvrdí Němec, podle něhož je třeba prosadit obchvat, připravit druhý most přes řeku Moravu a budovat parkovací domy zejména u nemocnice a na Albertově ulici.
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Opoziční zastupitelé zmiňují také zavádění inteligentních dopravních systémů či zelené vlny na hlavním průtahu městem, což umožňují současné technologie s rozvojem AI. Podle nich město potřebuje dlouhodobou dopravní strategii města nebo generel dopravy.
Chystají se nová parkoviště
„Kroměříž by měla mít navrženou alternativní trasu pro průtah městem a být připravena na mimořádné situace, například na uzavření dálnice v úseku mezi exity Kroměříž-východ a Kroměříž-západ,“ sdělil Krejčíř.
„Město musí vybudovat další kapacitní parkování, například ve Štěchovicích ve spolupráci s VaK, využitím části areálu sběrného dvora nebo v dalších vhodných lokalitách. Do budoucna se musí do hry vrátit také jihovýchodní obchvat, otázkou je jeho konkrétní podoba,“ řekl Kreml.
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Město v uplynulém období omezilo parkování v centru a zavedlo čtyři parkovací zóny se smíšeným či zpoplatněným stáním. Chystá se i další výstavba míst pro auta či záchytných parkovišť na okraji Kroměříže a zlepšit se má navigace řidičů na volná parkovací místa.
„Pomůže i záchytné parkoviště u nádraží, rozšiřování parkování v ulicích Nitranská, Albertova a Talichova a dovedení cyklostezky od Postoupek do centra,“ uvedl Motyčka.
Nová hala a opravený bazén
Radnice rozjela stavbu nové sportovní haly v Obvodové ulici, která má podle odhadů vyjít na 300 milionů korun. Oprava krytého bazénu má hotovou první etapu za 85 milionů, druhá za 200 milionů korun se zdržela kvůli ukončení spolupráce s původním projektantem. Oslovení politici jsou pro, aby obě investice pokračovaly.
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„Naší prioritou je rekonstrukce vnitřního prostoru plaveckého bazénu. Kromě této prioritní investice zvládneme i investici do městské haly,“ nepochybuje Motyčka.
Podle zástupců koalice to město finančně utáhne. „Právě i z ekonomických důvodů jsme přistoupili k rekonstrukci plaveckého bazénu, a ne k jeho nákladné demolici a stavbě nového akvaparku,“ vysvětlil Opatrný.
„Ani stavba sportovní haly nebude na jeden rok, náklady se tak rozmělní na více rozpočtů. Nehledě na to, že město bude usilovat o to, aby část nákladů pokrylo dotačními prostředky,“ sdělil Holík.
Oprava bazénu je nezbytná
Také podle Hebnara je oprava městského bazénu nezbytná a ekonomicky rozumnější než stavba zmíněného nového akvaparku za více než 800 milionů korun, o němž mluvilo předchozí vedení. „Sportovní hala je také potřebná, protože město jako Kroměříž nemůže být bez moderní sportovní haly. To bychom byli v Česku unikátem,“ řekl.
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S tím, že Kroměříž obě investice zvládne, souhlasí i Krejčíř. „Podmínkou je rozložení investic v čase, maximální využití dotací a udržení zdravého hospodaření města,“ sdělil s tím, že se nesmí zanedbat ani další oblasti, které město financuje.
„Bazén potřebuje modernizaci, ale je otázkou, zda za ním raději ještě nepřistavět menší akvapark s atrakcemi pro děti a rodiny,“ přemýšlí Němec. „Sportovní halu zatím většina občanů viděla spíše ve slibech než v konkrétní podobě a část projektu navíc leží na problematických pozemcích,“ dodal.
Podle Kremla je nová hala potřebná, ale současný projekt označil kvůli problémům se stavebním povolením i vysokým nákladům za „spíše zbožné přání“. „Okolní města přitom ukazují, že funkční halu lze postavit podstatně střídměji, a přitom účelně. Chceme proto projekt upravit a odstranit právní problémy, které realizaci blokují,“ naznačil.