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Koalice v Kroměříži je dohodnutá. Starostou zůstane Tomáš Opatrný z ANO

Petr Skácel
  10:38
Starosta Kroměříže Tomáš Opatrný z ANO (listopad 2022)

Starosta Kroměříže Tomáš Opatrný z ANO (listopad 2022) | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži.
Pavel Motyčka (listopad 2021).
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Lidé v Kroměříži už vědí, kdo povede jejich město v následujících čtyřech letech. Koaliční smlouvu podepsali zástupci ANO, KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislí, ODS, OK občané Kroměříže a KM26. Jde vesměs o stejné strany či hnutí, která byla na radnici doposud. V zastupitelstvu drží většinu 16 z 27 mandátů.

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„Společně jsme město rozhýbali a výsledek voleb si vykládáme tak, že máme společně dál v práci pro občany Kroměříže pokračovat,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO), který bude ve svojí funkci pokračovat.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži.
Starosta Kroměříže Tomáš Opatrný z ANO (listopad 2022)
Pavel Motyčka (listopad 2021).
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Místostarosty budou Pavel Motyčka (KDU-ČSL), Vladimíra Vondráčková (ANO) a Jan Hebnar (ODS). V radě je doplní Martin Bsonek a Dalibor Mráz (ANO), Hugo Strachvic (TOP 09), Evžen Petřík (OK občané Kroměříže) a Karel Holík (KM26).

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Ustavující jednání zastupitelstva by se mělo konat v úterý 3. listopadu a během následujícího měsíce chce koalice představit své programové prohlášení. Politici už si také rozdělili kompetence. V opozici zůstane Hlas pro Kroměříž, Zdravé Kroměřížsko a První volba pro Kroměříž a místní části. Dohromady mají 11 křesel v zastupitelstvu.

Hnutí se snažila zvrátit vyjednávání

Tato tři hnutí se přitom na poslední chvíli snažila vyjednávání o koalici zvrátit a předložila veřejnou nabídku kandidátům KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislí. „Společně nabízíme uskupení KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislí podporu při sestavení vedení města a navrhujeme podpořit do funkce starosty města Kroměříže pana Huga Strachvice, zvoleného zastupitele této kandidátky a člena TOP 09,“ uvedla zmíněná tři hnutí. Tato koalice by měla 14 křesel, což je nejtěsnější většina.

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Podle Jaroslava Němce, bývalého starosty a lídra Hlasu pro Kroměříž, by Strachvic byl logickou volbou, protože není zatížený posledním volebním obdobím.

„Navíc je to slušný a čestný člověk,“ sdělil Němec. Strachvic byl na kandidátce lidovců za TOP 09 až šestý, díky preferenčním hlasům se posunul na volitelné třetí místo. Vyhrál lidovec Motyčka. „KDU-ČSL se teď prezentuje v novém světle a jako noví lidovci, tak by se mohla ukázat nová tvář,“ glosoval Němec.

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„KDU-ČSL a TOP 09 by tak dodržely i celostátní linku, kdy vzniká koalice bez ANO. Je s podivem, že s námi ani nevyjednávali a pan Motyčka na nás reagoval až po uzavření memoranda,“ dodal Vratislav Krejčíř (Piráti), jednička První volby pro Kroměříž.

Motyčka však tyto argumenty odmítl. „Považuji zvolenou formu i její obsah spíše za veřejný nátlak než za skutečnou nabídku spolupráce. Je zvláštní, že navrhovatelé sami vybírají kandidáta na starostu z našich řad, aniž by s námi jednali. My partnerům do toho, koho mají do vedení města nominovat, nemluvíme,“ reagoval.

Strachvic to vidí podobně. „O pozici starosty jsem neusiloval a za těchto podmínek o ni nemám zájem. Nejsou s nikým projednané, nevycházejí z výsledků voleb a považuji to spíše za nátlakovou akci,“ sdělil.

Společné vize o rozvoji města

Motyčka odmítá i argument, že by lidovci měli podpořit vznik koalice bez hnutí Andreje Babiše, stejně jako se to děje jinde. „V každém městě je to individuální. Koalice, která nyní na radnici vznikla, je prověřena čtyřletou spoluprací,“ uvedl.

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„Jak bývá v komunální politice zvykem, spolupráce je daná konkrétními lidmi, na které je spolehnutí. Lidmi, kteří se dokážou dohodnout na programových prioritách slíbených občanům, na jejichž splnění poté společně pracují. A pokud máte dobrou zkušenost s jednou stranou a negativní se stranou druhou, vyberete si samozřejmě pozitivní variantu,“ vysvětlil Motyčka.

Zdůraznil také, že se (staro)novými partnery na radnici má společné vize ohledně rozvoje města. „V minulých čtyřech letech se nám povedlo realizovat řadu záměrů a další máme rozjeté či připravené. Považuji za správné a poctivé k voličům tuto práci dokončit,“ doplnil Motyčka.

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