„Děkuji za důvěru. Mít možnost měnit věci k lepšímu bylo vždy naše přání a jsme rádi, že jsme pro to našli podporu,“ uvedl Čestmír Vančura (Zlín 21).
„Děkujeme všem voličům naší koalice, ale budeme samozřejmě zastupovat všechny občany Zlína. Máme před sebou hodně práce,“ dodal.
Nová zlínská koalice je dohodnutá mezi trojblokem, který tvoří KDU-ČSL, ODS a uskupení Zlín srdcem a Piráti, a hnutími STAN a právě Zlín 21. Ústní dohodu tyto subjekty uzavřely začátkem týdne, podepsat smlouvu chtějí na jeho konci.
Osobní ambice šly stranou
STAN a Zlín 21 se před tím museli dohodnout na pozici primátora. Ve hře byla i jednička Starostů Věra Stojar, která ve volbách kandidovala na primátorku, ačkoliv je politický nováček.
„Tomuto rozhodnutí předcházela dlouhá setkání a diskuze. Od začátku nám jde především o změnu ve vedení Zlína, nikoliv o funkce a osobní ambice. Jsme připraveni převzít odpovědnost za důležité oblasti rozvoje města a naplno pracovat pro jeho občany,“ poznamenala Stojar.
„Čestmír Vančura má za sebou obrovské zkušenosti a má naši důvěru. Jeho podporou ukazujeme, že dokážeme hledat kompromisy, spojovat síly a dát zájmy Zlína na první místo,“ dodala.
„Cílem trojbloku bylo, aby ve Zlíně vznikla stabilní koalice. Usilovali jsme proto, aby tato koalice byla tříčlenná, tedy s hnutím STAN i Zlín 21. A to se nám podařilo domluvit. Post primátora jsme si od začátku nenárokovali,“ doplnil Aleš Dufek (KDU-ČSL).
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Vančura je zatím nominant na primátora. Jeho post i pozice nových náměstků a radních musejí ještě posvětit zastupitelé. Jejich ustavující zasedání se bude konat příští čtvrtek 12. listopadu.
Ve vedení radnice tak po 12 letech končí hnutí ANO, které mělo posledních osm let primátora, jímž byl Jiří Korec. Ještě před sečtením všech hlasů v sobotu večer po volbách začal jako jejich vítěz jednat o nové koalici s ODS a Zlínem 21.
Vančura ale po pár dnech jednání ukončil. Mimo jiné i kvůli ostré kritice na sociálních sítích kvůli chystané spolupráci s hnutím Andreje Babiše ve Zlíně.
Dvaasedmdesátiletý Vančura vstoupil do politiky v roce 2018, kdy poprvé kandidoval jako předseda a lídr hnutí Zlín 21. To převzal od Dufka, který ho založil, ale později odešel k lidovcům a hnutí tak už prakticky nefungovalo.
Vančura kandidoval jako lídr hnutí v posledních třech komunálních volbách. V nich Zlín 21 získal vždy 15 a více procent hlasů, ale do koalice se ani jednou nedostal. Letos je to poprvé.
Vančura také kandidoval v krajských volbách před dvěma lety, kdy se Zlín 21 spojil s KDU-ČSL a lídrem společné kandidátky byl lidovec Jiří Čunek. Tady skončil v opozici.
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Vančura však ve Zlíně i bez politického působení není neznámá osoba. Nejen proto, že v roce 1992 spoluzaložil Kovárnu Viva, která dnes zaměstnává kolem 400 lidí a má miliardové obraty.
Především je majitelem zlínského filmového festivalu, který každý rok na přelomu května a června výrazně promění Zlín. Přijede sem řada známých hostů a koná se množství filmových projekcí i venkovních kulturních akcí.
Je také předsedou společnosti Zlínský zámek a Nadačního fondu Zikmundova vila. Angažuje se jako mecenáš umění a je členem Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vystudoval stavební průmyslovku a strojní fakultu VUT v Brně, pak nastoupil do zlínského strojírenského podniku ZPS.