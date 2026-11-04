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Zlín bude mít nového primátora, Korce nahradí podnikatel Vančura

Milan Libiger
  11:58
Tři týdny po volbách má Zlín dohodnuté nové vedení. Město má další čtyři roky...

Tři týdny po volbách má Zlín dohodnuté nové vedení. Město má další čtyři roky řídit koalice trojbloku, v němž je KDU-ČSL, ODS a uskupení Zlín srdcem a Pirátů, se STAN a Zlínem 21. Na snímku Čestmír Vančura, Zlín 21. (1. listopad 2026) | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Tři týdny po volbách má Zlín dohodnuté nové vedení. Město má další čtyři roky...
Tři týdny po volbách má Zlín dohodnuté nové vedení. Město má další čtyři roky...
Tři týdny po volbách má Zlín dohodnuté nové vedení. Město má další čtyři roky...
28. října 2026 se uskutečnilo další jednání o nové koalici, která povede Zlín....
29 fotografií
Strany vznikající zlínské koalice se dohodly. Novým primátorem města by měl být podnikatel a prezident filmového festivalu Čestmír Vančura, lídr hnutí Zlín 21. Ve funkci nahradí Jiřího Korce z hnutí ANO, který město řídil předchozích osm let.

„Děkuji za důvěru. Mít možnost měnit věci k lepšímu bylo vždy naše přání a jsme rádi, že jsme pro to našli podporu,“ uvedl Čestmír Vančura (Zlín 21).

„Děkujeme všem voličům naší koalice, ale budeme samozřejmě zastupovat všechny občany Zlína. Máme před sebou hodně práce,“ dodal.

Tři týdny po volbách má Zlín dohodnuté nové vedení. Město má další čtyři roky řídit koalice trojbloku, v němž je KDU-ČSL, ODS a uskupení Zlín srdcem a Pirátů, se STAN a Zlínem 21. Na snímku Čestmír Vančura, Zlín 21. (1. listopad 2026)
Tři týdny po volbách má Zlín dohodnuté nové vedení. Město má další čtyři roky řídit koalice trojbloku, v němž je KDU-ČSL, ODS a uskupení Zlín srdcem a Pirátů, se STAN a Zlínem 21. Na snímku Čestmír Vančura, Zlín 21, a vzadu Věra Stojar, STAN. (1. listopad 2026)
Tři týdny po volbách má Zlín dohodnuté nové vedení. Město má další čtyři roky řídit koalice trojbloku, v němž je KDU-ČSL, ODS a uskupení Zlín srdcem a Pirátů, se STAN a Zlínem 21. Na snímku Čestmír Vančura, Zlín 21. (1. listopad 2026)
Tři týdny po volbách má Zlín dohodnuté nové vedení. Město má další čtyři roky řídit koalice trojbloku, v němž je KDU-ČSL, ODS a uskupení Zlín srdcem a Pirátů, se STAN a Zlínem 21. Na snímku Čestmír Vančura, Zlín 21. (1. listopad 2026)
29 fotografií

Nová zlínská koalice je dohodnutá mezi trojblokem, který tvoří KDU-ČSL, ODS a uskupení Zlín srdcem a Piráti, a hnutími STAN a právě Zlín 21. Ústní dohodu tyto subjekty uzavřely začátkem týdne, podepsat smlouvu chtějí na jeho konci.

Osobní ambice šly stranou

STAN a Zlín 21 se před tím museli dohodnout na pozici primátora. Ve hře byla i jednička Starostů Věra Stojar, která ve volbách kandidovala na primátorku, ačkoliv je politický nováček.

„Tomuto rozhodnutí předcházela dlouhá setkání a diskuze. Od začátku nám jde především o změnu ve vedení Zlína, nikoliv o funkce a osobní ambice. Jsme připraveni převzít odpovědnost za důležité oblasti rozvoje města a naplno pracovat pro jeho občany,“ poznamenala Stojar.

„Čestmír Vančura má za sebou obrovské zkušenosti a má naši důvěru. Jeho podporou ukazujeme, že dokážeme hledat kompromisy, spojovat síly a dát zájmy Zlína na první místo,“ dodala.

„Cílem trojbloku bylo, aby ve Zlíně vznikla stabilní koalice. Usilovali jsme proto, aby tato koalice byla tříčlenná, tedy s hnutím STAN i Zlín 21. A to se nám podařilo domluvit. Post primátora jsme si od začátku nenárokovali,“ doplnil Aleš Dufek (KDU-ČSL).

Vítězné ANO míří ve Zlíně do opozice. Město povede koalice STAN, Zlín 21 a trojbloku

Vančura je zatím nominant na primátora. Jeho post i pozice nových náměstků a radních musejí ještě posvětit zastupitelé. Jejich ustavující zasedání se bude konat příští čtvrtek 12. listopadu.

Ve vedení radnice tak po 12 letech končí hnutí ANO, které mělo posledních osm let primátora, jímž byl Jiří Korec. Ještě před sečtením všech hlasů v sobotu večer po volbách začal jako jejich vítěz jednat o nové koalici s ODS a Zlínem 21.

Vančura ale po pár dnech jednání ukončil. Mimo jiné i kvůli ostré kritice na sociálních sítích kvůli chystané spolupráci s hnutím Andreje Babiše ve Zlíně.

Jako první se zlínský primátor Jiří Korec (vpravo) po volbách sešel se zástupci hnutí Zlín 21 v čele s Čestmírem Vančurou (uprostřed). (10. října 2026)

Dvaasedmdesátiletý Vančura vstoupil do politiky v roce 2018, kdy poprvé kandidoval jako předseda a lídr hnutí Zlín 21. To převzal od Dufka, který ho založil, ale později odešel k lidovcům a hnutí tak už prakticky nefungovalo.

Vančura kandidoval jako lídr hnutí v posledních třech komunálních volbách. V nich Zlín 21 získal vždy 15 a více procent hlasů, ale do koalice se ani jednou nedostal. Letos je to poprvé.

Vančura také kandidoval v krajských volbách před dvěma lety, kdy se Zlín 21 spojil s KDU-ČSL a lídrem společné kandidátky byl lidovec Jiří Čunek. Tady skončil v opozici.

Volby ve Zlíně: ANO domlouvá koalici s hnutím Zlín 21 a ODS, chce oslovit ještě dalšího

Vančura však ve Zlíně i bez politického působení není neznámá osoba. Nejen proto, že v roce 1992 spoluzaložil Kovárnu Viva, která dnes zaměstnává kolem 400 lidí a má miliardové obraty.

Především je majitelem zlínského filmového festivalu, který každý rok na přelomu května a června výrazně promění Zlín. Přijede sem řada známých hostů a koná se množství filmových projekcí i venkovních kulturních akcí.

Je také předsedou společnosti Zlínský zámek a Nadačního fondu Zikmundova vila. Angažuje se jako mecenáš umění a je členem Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vystudoval stavební průmyslovku a strojní fakultu VUT v Brně, pak nastoupil do zlínského strojírenského podniku ZPS.

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