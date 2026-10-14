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Zlín 21 ukončil jednání o koalici s ANO. Lidovci, ODS a Piráti vytvořili trojblok

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  9:26
Jako první se zlínský primátor po volbách sešel se zástupci hnutí Zlín 21 v...

Jako první se zlínský primátor po volbách sešel se zástupci hnutí Zlín 21 v čele s Čestmírem Vančurou. (10. října 2026) | foto: Jan SalačMAFRA

Lídr zlínské ODS Miroslav Chalánek po jednání s hnutím ANO a Zlín 21. (11....
Jako první se zlínský primátor Jiří Korec (vpravo) po volbách sešel se zástupci...
Lídr ODS Miroslav Chalánek zdraví lídra ANO, primátora Jiřího Korce. (10. říjen...
Volební štáb hnutí ANO v Basket Baru ve Zlíně. (říjen 2026)
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Hnutí Zlín 21, které skončilo v komunálních volbách ve Zlíně třetí, ukončilo dosavadní jednání o možném základu koalice s vítězným hnutím ANO a pátou ODS. Ta nyní navíc vytvořila trojblok s lidovci a Piráty, který má celkem dvanáct zastupitelů, což je víc než deset zastupitelů hnutí ANO.

Výsledky voleb 2026

Lídr hnutí Zlín 21 Čestmír Vančura bude usilovat o křeslo primátora, který si nárokoval dosavadní primátor Jiří Korec z ANO.

„Jako jedna ze stran, která v těchto volbách posílila na osm mandátů, cítíme silný závazek vůči voličům. Jsme přesvědčeni, že Čestmír Vančura je nejlepším kandidátem na primátora,“ sdělila v úterý večer mluvčí hnutí Kateřina Martykánová.

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„Do všech jednání jsme vstupovali s požadavkem na změnu vedení města. Protože dosavadní jednání k této změně nevedla, rozhodli jsme se je ukončit. Budeme jednat se všemi subjekty, které chtějí změnu stejně jako my,“ dodala mluvčí.

Část příznivců a voličů Zlín 21 po volbách na sociálních sítích vyčítala, že hnutí slibovalo změnu, a přitom chce vytvořit koalici s hnutím ANO, které vedlo město osm let. Zlín 21 bylo v končícím volebním období v opozici.

Lidé hnutí nabádali k tomu, aby se spojilo spíše s hnutím STAN, které bylo ve volbách druhé a bylo předtím také v opozici. STAN po volbách vyzval k vytvoření koalice bez ANO a SPD.

Lídr ODS Miroslav Chalánek zdraví lídra ANO, primátora Jiřího Korce. (10. říjen 2026)

S přelomovým oznámením přišla ve středu ráno ODS, které se v sobotu v noci také předběžně dohodla s ANO. Nyní vytvořila trojblok se čtvrtými lidovci a šestými Piráty. Celkem mají 12 ze 41 zastupitelů, což je víc než 10 zastupitelů hnutí ANO.

Tři volební uskupení, která spolupracovala už v minulém volebním období, se dohodla na obnovení společného postupu a vytvořila vyjednávací skupinu, která bude jednat o budoucím vedení města Zlína.

„Povolební situace má letos ve Zlíně výraznou dynamiku a je třeba na to reagovat,“ potvrdil lidovec Aleš Dufek, lídr kandidátky Společně pro Zlín.

Získali silnější vyjednávací pozici

„Navazujeme na model spolupráce, který se nám v minulém volebním období osvědčil. Spojují nás nejen čtyři roky společné práce ve vedení města, vzájemná důvěra a zkušenosti, ale také odpovědnost za projekty, které jsme společně připravovali a zahájili,“ doplnil Miroslav Chalánek z ODS.

„Rozhodli jsme se proto postupovat jednotně s cílem dosáhnout dohody o budoucí koalici, která zajistí rozvoj Zlína,“ uzavírá za trojblok Jiří Robenek. lídr kandidátky Zlín Srdcem a Piráti.

Společná vyjednávací skupina trojbloku se má ve středu sejít se zástupci hnutí STAN. V jednání bude ve středu pokračovat i Zlín 21.

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Komunální volby ve Zlíně vyhrálo ANO, získalo deset mandátů. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 bude mít osm zastupitelů. Společně pro Zlín má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila SPD se dvěma zastupiteli.

V končícím volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů. V opozici bylo hnutí Zlín 21, STAN a SPD.

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