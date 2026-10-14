Lídr hnutí Zlín 21 Čestmír Vančura bude usilovat o křeslo primátora, který si nárokoval dosavadní primátor Jiří Korec z ANO.
„Jako jedna ze stran, která v těchto volbách posílila na osm mandátů, cítíme silný závazek vůči voličům. Jsme přesvědčeni, že Čestmír Vančura je nejlepším kandidátem na primátora,“ sdělila v úterý večer mluvčí hnutí Kateřina Martykánová.
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Svůj hlas chci zpět. Rozhořčení voliči vyčítají hnutí Zlín 21 námluvy s ANO
„Do všech jednání jsme vstupovali s požadavkem na změnu vedení města. Protože dosavadní jednání k této změně nevedla, rozhodli jsme se je ukončit. Budeme jednat se všemi subjekty, které chtějí změnu stejně jako my,“ dodala mluvčí.
Část příznivců a voličů Zlín 21 po volbách na sociálních sítích vyčítala, že hnutí slibovalo změnu, a přitom chce vytvořit koalici s hnutím ANO, které vedlo město osm let. Zlín 21 bylo v končícím volebním období v opozici.
Lidé hnutí nabádali k tomu, aby se spojilo spíše s hnutím STAN, které bylo ve volbách druhé a bylo předtím také v opozici. STAN po volbách vyzval k vytvoření koalice bez ANO a SPD.
S přelomovým oznámením přišla ve středu ráno ODS, které se v sobotu v noci také předběžně dohodla s ANO. Nyní vytvořila trojblok se čtvrtými lidovci a šestými Piráty. Celkem mají 12 ze 41 zastupitelů, což je víc než 10 zastupitelů hnutí ANO.
Tři volební uskupení, která spolupracovala už v minulém volebním období, se dohodla na obnovení společného postupu a vytvořila vyjednávací skupinu, která bude jednat o budoucím vedení města Zlína.
„Povolební situace má letos ve Zlíně výraznou dynamiku a je třeba na to reagovat,“ potvrdil lidovec Aleš Dufek, lídr kandidátky Společně pro Zlín.
Získali silnější vyjednávací pozici
„Navazujeme na model spolupráce, který se nám v minulém volebním období osvědčil. Spojují nás nejen čtyři roky společné práce ve vedení města, vzájemná důvěra a zkušenosti, ale také odpovědnost za projekty, které jsme společně připravovali a zahájili,“ doplnil Miroslav Chalánek z ODS.
„Rozhodli jsme se proto postupovat jednotně s cílem dosáhnout dohody o budoucí koalici, která zajistí rozvoj Zlína,“ uzavírá za trojblok Jiří Robenek. lídr kandidátky Zlín Srdcem a Piráti.
Společná vyjednávací skupina trojbloku se má ve středu sejít se zástupci hnutí STAN. V jednání bude ve středu pokračovat i Zlín 21.
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Osm let stačilo, dejte to bez ANO. Ve Zlíně sílí nespokojenost s chystanou koalicí
Komunální volby ve Zlíně vyhrálo ANO, získalo deset mandátů. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 bude mít osm zastupitelů. Společně pro Zlín má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila SPD se dvěma zastupiteli.
V končícím volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů. V opozici bylo hnutí Zlín 21, STAN a SPD.