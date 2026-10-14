„Mám čisté svědomí, protože se podařilo udělat spoustu menších i větších věcí. Nakopli jsme největší rozvoj Zlína od revoluce. A když u toho nebudeme, budu nervózní, jestli ti, co přijdou po nás, dotáhnou projekty do zdárného výsledku. Nebudou o nich mít žádné informace. Velké projekty spadaly pod zástupce hnutí ANO. A bude mě to také mrzet. Voliči rozhodli, že vítězem jsme my. Obejít vítěze je podle mě špatně,“ shrnul Jiří Korec v rozhovoru pro iDNES.cz.
Změnu odstartovalo hnutí Zlín 21, které uvedlo, že dosavadní jednání nevedlo ke změně a že Čestmír Vančura je nejlepším kandidátem na primátora. Překvapilo vás to?
Vyjádření Zlína 21 o tom, že končí vyjednávání na platformě, kterou jsme měli, je poněkud překvapivé. Demokratických voleb, které rozhodly, se zúčastnily tisíce občanů. A vedle toho se reaguje na pár stovek komentářů na sociálních sítích. To je samozřejmě nepříjemná situace, sám jsem si ji několikrát zažil. Myslím si však, že vyšší karta jsou volby, než tlak na sítích. A mrzí mě, že to zdůvodňují tím, že chtějí primátora, což je téma, které při jednáních nezaznělo.
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Byl bych radši, kdyby v koalici byli další dva partneři, říká k vyjednávání Korec
Myslel jste si, že Zlín 21 tlak sociálních sítí zvládne?
Myslím si, že se ukázala jejich nezkušenost v politice. Práce politika není vždy sluncem zalitá. Jiné je, když na vás křičí lidé na veřejnosti, a jiné, když jednáte s partnerem o nějakém obchodu. Emoční tlak je v politice mnohem větší.
Volby 2026 OBRAZEM
Byly v jednání se Zlín 21 zásadní rozpory?
Myslím si, že tam nic zásadního nebylo. Některé věci se už ladily. Dostali jsme se do fáze, kdy jsem navrhoval počty lidí v radě. Další schůzka měla být o tom, jestli to dává všem smysl. Ale k této schůzce už nedošlo, takže začínáme od nuly.
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Co říkáte na vznik trojbloku KDU-ČSL, ODS a Piráti, ve kterém jsou i vaši kolegové z rady?
Mrzí mě to, protože poslední roky jsme spolu seděli v koalici a mezilidské vztahy jsme měli nadstandardní. Je sice hezké říkat, že když nastane taková otočka, tak je to politika a je třeba si na to zvyknout, ale na takové věci si moc zvykat nechci. Pořád si myslím, že ve společnosti má být férový přístup. Politici mají být vzorem, ale nikoliv vzorem podrazu. Toto nevnímám jako podraz, ale jako zklamání. Na druhou stranu jejich situaci chápu. Po tom, co se rozpadla naše platforma, věděli, že když se vrátí do trojbloku, který vytvořili i v minulých volbách, hrají jinou roli, než každý zvlášť.
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Takže to nevnímáte jako zradu?
Nechci používat silná slova. Spíše si vyhodnocujeme to, že jsme volby sice vyhráli, ale s výsledkem 21,3 procenta nemůžeme být spokojení. Myslel jsem si, že budeme mít kolem 25 procent. Výsledek byl překvapivý prakticky pro všechny. Voliči řekli, že koalice většinu má, ačkoliv těsnou. Vnímám to tak, že jsme dostali mandát pokračovat dál, ale s velkým vykřičníkem, že bychom měli dotáhnout projekty a udělat sebereflexi, abychom zjistili, proč to bylo.
Je ještě šance na koalici pro ANO?
Co platí včera, nemusí platit dnes, což jsme si už zažili. Bude se dále jednat, vyloučeno už není nic.
Blížíme se ke změně na radnici, těší Stojar
Opoziční hnutí STAN s lídryní Věrou Stojar v kampani příliš nešetřilo vedení zlínské radnice v čele s ANO, které kritizovalo za mnoho věcí. A hned po volbách rozjelo snahy o to, aby se demokratické strany domluvily na koalici bez ANO a SPD. Aktuální vývoj se ubírá právě tímto směrem.
Zástupci trojbloku se ve čtvrtek v 11 hodin potkají s vedením STAN a budou jednat o vytvoření nové koalice, v níž by ANO scházelo. „Je to varianta, kterou jsme chtěli. Ale uvidíme, jak to dopadne. Zatím si to netroufáme odhadnout,“ sdělila Stojar.
„Blížíme se však k tomu, co si přejeme, což je změna na radnici. Teď záleží na tom, jak velká bude.“ Poslední vývoj každopádně považuje za pozitivní.
Hnutí Zlín 21 oznámilo, že její lídr Čestmír Vančura je nejlepším kandidátem na primátora. Stojar ale jako jednička STAN byla také kandidátkou na primátorku.
Tohoto cíle se zatím úplně vzdávat nechce. „Jsme mimo ANO nejsilnější strana, takže by to tak mělo být. Ale aby námi požadovaná změna nastala, jsme ochotni o tom diskutovat,“ připustila Stojar.
Současně uvedla, že šla do voleb od začátku s tím, že kandiduje na primátorku. „Nebylo to jen volební heslo. Pokud by se to podařilo, jsem připravená. Mám kolem sebe zkušený tým lidí, díky kterým bych to zvládla,“ věří Stojar.
Vedení STAN se ve středu potkalo se zástupci ODS. Šlo však o schůzku, která byla domluvená ještě před změnou v koaličních vyjednáváních. Podle Stojar byla zdvořilostní. Klíčová budou jednání s celým trojblokem, který vedle ODS tvoří ještě lidovci s TOP 09 a uskupení Zlín srdcem s Piráty. (ill)