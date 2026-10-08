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Spor o rušení základní školy v Holešově na čas utichl. Ovlivní volby?

Jana Fuksová
  9:19
Lidé v Holešově demonstrují proti sloučení první a druhé základní školy. (17....

Lidé v Holešově demonstrují proti sloučení první a druhé základní školy. (17. února 2025) | foto: Dalibor Glück, ČTK

Druhá základní škola v Holešově má dlouhou historii. Nyní ji chce město sloučit...
Starosta Holešova Milan Fritz (červen 2023)
Lidé v Holešově demonstrují proti sloučení první a druhé základní školy. (17....
Lidé v Holešově demonstrovali proti stávajícímu vedení města. (11. března 2025)
9 fotografií
Bylo to zásadní téma, které řešilo celé město. Když vedení Holešova v čele se starostou Milanem Fritzem (ANO) loni oznámilo záměr sloučit 1. a 2. základní školu, které stojí v těsném sousedství ve Smetanových sadech v centru města, zvedla se obrovská vlna odporu.

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Konaly se demonstrace a vznikla nesouhlasná petice s dvěma tisíci podpisů. Rodiče si stěžovali na chybějící informace i analýzu dopadů. Město nakonec couvlo a slučování, od něhož si slibovalo úspory a lepší kvalitu výuky, neodsouhlasilo.

Kritizované slučování škol starostovi nevyšlo, opozice ho teď chce odvolat

Aktuálně se sloučení škol tolik neřeší a strany či hnutí jej ve svých volebních programech nemají. Starosta Fritz ale upozorňuje, že se mu město v budoucnu nevyhne.

„Slučování škol má své opodstatnění a dříve nebo později k tomu z ekonomických důvodů dojde,“ souhlasí lidovecký místostarosta Pavel Karhan. „I ze zákona se to bude muset řešit, nejen na základních, ale i v mateřských školách. Ale určitě to nebudeme dělat na sílu,“ dodal.

Komunální volby ve Zlínském kraji

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V Holešově to nebyly klidné čtyři roky. Dlouholetého starostu Rudolfa Seiferta (Koalice pro Holešov) nahradil půl roku po volbách Fritz v čele koalice ANO, lidovci a Nezávislí, která přetáhla zastupitele z jiných stran: Michaela Davidíka (SPD) a kandidáta Koalice pro Holešov Václava Hlobila, jenž se poté stal jedním z místostarostů. Předchozímu vedení Fritz a spol. vyčítali nečinnost a nekompetentnost.

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„Za dvacet let město nepostavilo nic. My jsme postavili přístavbu centra pro seniory, revitalizovali sídliště Novosady, což byl největší zásah do veřejného prostoru, zrealizovali dvě dětské skupiny a máme soutěž na zhotovitele bytového domu,“ řekl Fritz.

Atmosféra strachu?

Podle opozice vedení města vytváří v Holešově dlouhodobě atmosféru strachu a arogance, přičemž lidé mají málo informací.

„Problém vidím i v zadlužení města, vypadá to, že příští rok bude mít dvousetmilionový dluh, což je polovina rozpočtu,“ reagoval Seifert. „Politika současného vedení je taková, že likvidují všechna spojení s minulým obdobím. Město se propadá do velké izolace,“ poukázal.

„Mluvím důrazně a rázně, ale jsem schopen rozhodnout. To není o aroganci. Musím věci řešit, a ne je nechat hnít,“ hájí se Fritz.

Lidé v Holešově demonstrují proti sloučení první a druhé základní školy. (17. února 2025)
Druhá základní škola v Holešově má dlouhou historii. Nyní ji chce město sloučit s první základní školou, která sídlí nedaleko.
Starosta Holešova Milan Fritz (červen 2023)
Lidé v Holešově demonstrují proti sloučení první a druhé základní školy. (17. února 2025)
9 fotografií

Seifert vyčítá koalici zastavení přípravy rekonstrukce kina Svět a přesunu knihovny či omezení budování cyklostezek. Holešov je podle něj zahlcený dopravou a je nutné řešit bezpečnost cyklistů a chodců. Kritizuje rovněž zavedení vysoké daně z nemovitosti.

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Pro nejbližší období má město připravený projekt na rekonstrukci veřejného osvětlení, soutěží zhotovitele stavby bytového domu za 120 milionů korun a připravuje revitalizaci zeleně. Získalo také stavební povolení na rekonstrukci bývalého kina, kde by měla být knihovna či multifunkční sál, a chystá opravu chodníků u okružní křižovatky Bořenovská.

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