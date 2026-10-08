Spor o rušení základní školy v Holešově na čas utichl. Ovlivní volby?

Konaly se demonstrace a vznikla nesouhlasná petice s dvěma tisíci podpisů. Rodiče si stěžovali na chybějící informace i analýzu dopadů. Město nakonec couvlo a slučování, od něhož si slibovalo úspory a lepší kvalitu výuky, neodsouhlasilo.
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Kritizované slučování škol starostovi nevyšlo, opozice ho teď chce odvolat
Aktuálně se sloučení škol tolik neřeší a strany či hnutí jej ve svých volebních programech nemají. Starosta Fritz ale upozorňuje, že se mu město v budoucnu nevyhne.
„Slučování škol má své opodstatnění a dříve nebo později k tomu z ekonomických důvodů dojde,“ souhlasí lidovecký místostarosta Pavel Karhan. „I ze zákona se to bude muset řešit, nejen na základních, ale i v mateřských školách. Ale určitě to nebudeme dělat na sílu,“ dodal.
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V Holešově to nebyly klidné čtyři roky. Dlouholetého starostu Rudolfa Seiferta (Koalice pro Holešov) nahradil půl roku po volbách Fritz v čele koalice ANO, lidovci a Nezávislí, která přetáhla zastupitele z jiných stran: Michaela Davidíka (SPD) a kandidáta Koalice pro Holešov Václava Hlobila, jenž se poté stal jedním z místostarostů. Předchozímu vedení Fritz a spol. vyčítali nečinnost a nekompetentnost.
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„Za dvacet let město nepostavilo nic. My jsme postavili přístavbu centra pro seniory, revitalizovali sídliště Novosady, což byl největší zásah do veřejného prostoru, zrealizovali dvě dětské skupiny a máme soutěž na zhotovitele bytového domu,“ řekl Fritz.
Atmosféra strachu?
Podle opozice vedení města vytváří v Holešově dlouhodobě atmosféru strachu a arogance, přičemž lidé mají málo informací.
„Problém vidím i v zadlužení města, vypadá to, že příští rok bude mít dvousetmilionový dluh, což je polovina rozpočtu,“ reagoval Seifert. „Politika současného vedení je taková, že likvidují všechna spojení s minulým obdobím. Město se propadá do velké izolace,“ poukázal.
„Mluvím důrazně a rázně, ale jsem schopen rozhodnout. To není o aroganci. Musím věci řešit, a ne je nechat hnít,“ hájí se Fritz.
Seifert vyčítá koalici zastavení přípravy rekonstrukce kina Svět a přesunu knihovny či omezení budování cyklostezek. Holešov je podle něj zahlcený dopravou a je nutné řešit bezpečnost cyklistů a chodců. Kritizuje rovněž zavedení vysoké daně z nemovitosti.
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Pro nejbližší období má město připravený projekt na rekonstrukci veřejného osvětlení, soutěží zhotovitele stavby bytového domu za 120 milionů korun a připravuje revitalizaci zeleně. Získalo také stavební povolení na rekonstrukci bývalého kina, kde by měla být knihovna či multifunkční sál, a chystá opravu chodníků u okružní křižovatky Bořenovská.
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