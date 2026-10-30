Podle nich byla kvůli podobě kampaně jejich volebních soupeřů porušena zásada svobodné a rovné soutěže. Ustavující zastupitelstvo, které se mělo konat 9. listopadu, se tak odkládá. Soud má na rozhodnutí dvacet dnů, a dokud jeho rozhodnutí nenabude právní moci, zastupitelstvo se nemůže sejít.
„Je to komplikace i proto, že by se měl připravovat rozpočet na příští rok. Obávám se, že vzhledem ke lhůtám, které stanovuje zákon ve vztahu k rozhodnutí soudu, bude muset město fungovat v rozpočtovém provizoriu,“ uvedl Rudolf Seifert.
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„V takovém případě se platí jen nutné výdaje. Nové investice i peníze pro spolky, sportovní kluby a kulturní akce by musely čekat,“ dodal politik, který v čele Koalice pro Holešov vyhrál volby a míří na pozici starosty.
Jeho hnutí, které získalo 32 procent hlasů a 10 z 23 zastupitelů, se dohodlo na koalici s uskupením Za Holešov. Spolu mají 16 mandátů a není vyloučeno, že je doplní ještě někdo.
Stěžující si trojice stran a hnutí naopak propadla. ANO dostalo 14,2 procenta (o 11 procent méně než v roce 2022) a ze sedmi mandátů kleslo na čtyři, lidovci ani STAN, za které kandidoval Hlobil, se do zastupitelstva vůbec nedostali.
Kampaň na sítích i v magazínu
Podle Fritze, Karhana a Hlobila vedli jejich političtí soupeři „koordinovanou kampaň, která měla prokazatelně štvavý, nepravdivý a dehonestující charakter; a to již od dubna 2023.“
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Záměrně prý uveřejňovali „parodující a zesměšňující informace a příspěvky za účelem poškození pověsti, erudice a schopnosti politických protivníků“, čímž měli vytvářet „atmosféru nedůvěry a strachu“.
Uvádějí, že tato kampaň byla koordinovaná a začala ve zmíněném dubnu 2023. Bylo to poté, co Seifertem vedenou městskou radu odvolalo zastupitelstvo a vznikla nová koalice ANO, lidovců a Nezávislých, která zvolila za starostu Fritze.
Potřebné hlasy získala díky dvěma přeběhlíkům z jiných stran. Jedním z nich byl právě Hlobil, který původně kandidoval za Seifertovu Koalici pro Holešov a zastupitelem se stal až jako náhradník. Poté z hnutí odešel, podpořil novou koalici a ve Fritzově radě se stal místostarostou.
Na kampani se měly podílet občasník Herold, který vydává Seifertova manželka, a vycházely v něm kritické názory vůči vedení města, facebookové skupiny Holešov/sko svobodnější a Holeshow či facebookové profily Seiferta a dalších kandidátů i stran, konkrétně Koalice pro Holešov, Akce holešovských občanů a Za Holešov.
„Tytéž osoby vystupovaly jak v tištěném periodiku Herold, tak na sociálních sítích. Tato koordinace svědčí o záměrném a organizovaném narušení rovné politické soutěže,“ domnívají se stěžovatelé.
Pokud někdo není schopen unést volební porážku,
je to velmi smutné.
Rudolf Seifertvítěz voleb v Holešově
Také upozorňují, že ANO má v celostátních průzkumech údajně až 36 procent, ale v Holešově dostalo jen 14, STAN má celostátně přes 15 procent a v Holešově získal pouze 2,6, a KDU–ČSL se do městského zastupitelstva nedostala poprvé od roku 1990. Bodovaly naopak strany, které koalici kritizovaly.
„Tento nezákonný postup tak přinesl úspěšný volební výsledek těm konkrétním osobám, které se na něm podílely, na úkor jiných, zvláště pak stěžovatelů,“ píše se ve stížnosti.
„Pokud někdo není schopen unést volební porážku, je to velmi smutné,“ reagoval Seifert. „Kdybych měl na všechna tvrzení reagovat, musel bych žalovat pana Karhana a Fritze, kteří o mně dlouhodobě šířili nepravdy, na půdě zastupitelstva i veřejně dehonestovali, a za městské peníze tahali po soudech.“
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Zmíněný občasník Herold podle něj dělá jeho manželka přes dvacet let. „Jsou to informační noviny, ve kterých lidé mohou napsat svůj názor. Svobodně a podle svého uvážení. Město naopak udělalo cenzuru v radničních novinách a nepřipustilo tam jiné názory,“ řekl Seifert.
Věty o domluvené kampani označil za nesmysl. „Tvrdit, že voliči v Holešově byli někým uvedeni v omyl a tři roky podléhali nějaké údajné kampani, znamená považovat je za lidi snadno ovlivnitelné a bez vlastního názoru. Myslím, že výsledky voleb ukázaly jasně, že město chce změnu,“ vzkázal.
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11. března 2025