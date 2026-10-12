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Katastrofa! Nemám tam co dělat, žertuje 92letá zastupitelka. Sepsula Motoristu

Petr Skácel
  17:30

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Sylva Knedlová z Fryštáku je ve svých 92 letech nejstarší zastupitelkou v Česku. (říjen 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Sylva Knedlová z Fryštáku, malého městečka u Zlína, je v 92 letech nejstarší zastupitelkou v Česku. Na radnici působí už od roku 1990 a byla také v jeho vedení. Představit si komunální politiku bez ní? Nemožné.

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Když dostane otázku, co říká na svoje zvolení, okamžitě odpoví: „No to je katastrofa! Říkala jsem jim, že taková stará hráza jako já už tam nemá co dělat. Ale přesvědčili mě,“ říká zvesela Knedlová, celoživotní sokolka, která ve Fryštáku žije od roku 1954.

Ještě do loňska učila na místní základní škole a držela tak primát nejdéle působící pedagožky v republice. „Odpracovala jsem si dva důchody,“ směje se, ale po chvíli zvážní.

Zeptala se: Neučila jste náhodou ve Slušovicích? Řekla jsem, že ano. A ona na to: Tak to jste mě asi učila. Podívala jsem se na ni a říkám: Neseděla jste ve čtvrté lavici u okna? Vykulila oči, prý jak si to můžu po šedesáti letech pamatovat.

Sylva Knedlová

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