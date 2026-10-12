Když dostane otázku, co říká na svoje zvolení, okamžitě odpoví: „No to je katastrofa! Říkala jsem jim, že taková stará hráza jako já už tam nemá co dělat. Ale přesvědčili mě,“ říká zvesela Knedlová, celoživotní sokolka, která ve Fryštáku žije od roku 1954.
Ještě do loňska učila na místní základní škole a držela tak primát nejdéle působící pedagožky v republice. „Odpracovala jsem si dva důchody,“ směje se, ale po chvíli zvážní.
Zeptala se: Neučila jste náhodou ve Slušovicích? Řekla jsem, že ano. A ona na to: Tak to jste mě asi učila. Podívala jsem se na ni a říkám: Neseděla jste ve čtvrté lavici u okna? Vykulila oči, prý jak si to můžu po šedesáti letech pamatovat.