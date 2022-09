Modré zóny a fotovoltaika na budovách města, plánuje zlínský lídr KDU-ČSL

Jakou investici byste po volbách prosazovali jako prioritní?

Určitě do modernizace a výstavby bydlení a také na zajištění sociálních služeb, které jsou podfinancované. Zároveň chceme mít vždy zajištěné finance pro důležité dopravní stavby, i pro klíčové modernizace veřejných budov a prostranství, které slouží našim obyvatelům.

Jakou změnu potřebuje doprava ve Zlíně?

Rychlé dokončení všech připravovaných obchvatů, příček a dobudování D49 nejlépe až do Lípy. Musíme také maximálně rozvíjet MHD a dát dostatečný prostor i ostatním způsobům dopravy. A musí se konečně dotáhnout autobusové a vlakové nádraží.

V programu mě zaujalo, že chcete „zásadní diskusi s Národním památkovým ústavem a ministerstvem kultury o revizi památkové zóny“. Co si pod tím představit?

Je to o otevření dialogu o budoucnosti památkové zóny, na kterém se bude moci podílet i veřejnost a majitelé budov a domků v památkové zóně. Když dnes památkáři řeší baťovské domky, kolikrát to dělají online přes Street View (pohled do ulic nasnímaný společností Google – pozn. red.) a nejdou fyzicky na místo. To se musí změnit. Sám jsem se narodil a bydlím v baťovském domku, takže vím, co jeho obyvatele trápí. Ceníme si baťovského odkazu a ctíme potřebu ochrany této hodnoty. Ale musíme transparentně vědět, jakým směrem se bude památková zóna vyvíjet, abychom se nedostali do stavu „skanzenu“.

Slibujete i zavedení rezidentního parkování za pomocí modrých zón. Kde mají vzniknout?

Vycházíme ze současného plánu udržitelné dopravy. Dám konkrétní příklad. Na sídlištích žije spousta lidí, kteří nemají trvalé bydliště ve Zlíně a parkují tam autem. Proč by zde nešlo vyčlenit parkovací prostory pro vozy občanů města? Samozřejmě za předpokladu, že v blízkosti budou větší odstavná parkoviště.

Jako například na Jižních Svazích na ploše po torzu, kde je dočasné parkoviště? V programu zmiňujete, že „chceme otevřít veřejnou diskusi a průzkum na téma multifunkční haly pro vnitřní sporty na Jižních Svazích.“

Myslím, že velké parkoviště by tam mohlo zůstat, celý prostor je však nutné řešit komplexně. Jižní Svahy jsou velké sídliště, kde kryté sportoviště chybí. Různé spolky či party kamarádů si musí pronajímat tělocvičny základních škol a chodí tam hrát i pozdě večer. Nová hala by se mi líbila, mohl by tam hrávat také florbalový klub.

Hodláte zavést senior taxi. Má to smysl, když ve Zlíně je výborně fungující a hustá síť MHD?

Ano, právě tohle byl důvod, proč se dosud zavedení této služby neřešilo. Jenže lidem v místních částech, kde to je na zastávku dál a oni jsou třeba hůře pohybliví, by to pomohlo. Dříve stál běžný taxík ve Zlíně 89 nebo 99 korun, což byla skoro stejná cena jako za senior taxi. Dnes už podražil na 150 korun, na což každý senior nemá.

Městu podle vás chybí kvalitní koncepce bydlení. Kde by se měly stavět nové městské byty a kde na ně vzít peníze, když veřejné rozpočty budou v příštích letech bojovat s nárůstem výdajů, zejména za energie?

Prostory pro výstavbu jsou především v oblasti Boněckého rybníka, v Malenovicích, nebo například místo točny trolejbusů pod sportovní halou. Podle mě je chyba, že město kvůli vysokým úrokovým sazbám zastavilo projekt družstevního bydlení Na Slanici. Co se týká získání financí, řešením jsou družstevní byty, nebo spolupráce se soukromými developery, kdy se můžeme stát spoluvlastníky a tím určovat podmínky, za nichž se bude stavět.

Vojtěch Volf Narodil se v roce 1988 ve Zlíně, kde vystudoval Střední průmyslovou školu polytechnickou. Posledních deset let pracuje v nástrojárně, aktuálně na pozici vedoucího obchodního oddělení. Členem KDU-ČSL je od konce roku 2012, v roce 2018 se stal zastupitelem města Zlína a od konce loňského roku je náměstkem primátora. Od letošního března je rovněž krajským zastupitelem.

Proč ve Zlíně nekandidujete spolu s ODS pod značkou SPOLU, která ve městě ovládla poslední sněmovní volby?

Mluvili jsme o tom, koneckonců teď jsme společně v koalici v takzvaném trojbloku i s Piráty. Shodli jsme se však, že dokážeme poskládat dvě kvalitní kandidátky, a proto půjdeme do voleb samostatně. Jako lidovci kandidujeme s podporou TOP 09 a nezávislých kandidátů.

Nemohou současné potíže s drahými energiemi, které negativně dopadají na podporu vlády, v níž jsou také lidovci, ovlivnit výsledek komunálních voleb?

Samozřejmě v rámci kontaktní kampaně jsme s tímto problémem často konfrontování. Je ale potřeba si uvědomit, že aktuální problémy vznikají na úrovni Evropy a států, a nikoli na úrovni měst a obcí, my tady tedy celostátní potíže příliš ovlivnit nemůžeme a nejsme rovnítkem pro vládní koalici. Ve Zlíně se snažíme dělat vše podle svého nejlepšího vědomí a svědomí kontinuálně, což doufáme, že lidé ve Zlíně vnímají. Stejně jako my nemůžeme zasahovat do celostátní politiky, ani celostátní politikové nezasahují do věcí ve Zlíně ve smyslu, že nám neříkají, co a jak tady máme dělat.

Co může radnice proti zdražování dělat?

Máme v programu například vytvoření nové energetické koncepce města a plánu na snižování energetické náročnosti městské infrastruktury. Tam také chceme směrovat část investic. Mám na mysli fotovoltaiku či solární panely na střechách městských budov. V tom má dnes Zlín oproti jiným městům rezervu. Stejně tak chceme podporou sociálních služeb pro lidi s nízkým příjmem pomoci těm, na kterých se nejvíce podepisuje současné zdražování.