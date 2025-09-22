„Jsem nejmladší lídr ze všech parlamentních stran. Z mimoparlamentních stran je nejmladší jednička Motoristů v Moravskoslezském kraji Matěj Gregor,“ upřesnil Knotek.
Je váš věk výhoda, nebo nevýhoda?
Je to jeden z důkazů, že Piráti dávají prostor mladým lidem, kteří do politiky patří. V určitém smyslu to ale asi výhoda bude. Dokážu lépe rozumět dnešní době a mladým lidem. Myslím si, že moje generace potřebuje mít v Poslanecké sněmovně důstojné zastoupení.
Před časem jste uvedl, že je mladší generace přehlížená. V čem?
Už jen tím, že mladý člověk ve Sněmovně byl většinou jen jako senzace. Mladá generace tam nemá poměrné zastoupení, které by odpovídalo věkovému rozložení obyvatel České republiky. Jiné strany mladým nedávají tolik prostoru, protože jim starší politici nechtějí pouštět svá místa. Moje generace přitom tvoří budoucnost země.
Může být vaším handicapem nedostatek zkušeností?
Ano. Ale každý začíná bez zkušeností, nikdo se nenarodil jako zkušený poslanec. Nepovažuji to za relevantní argument proti mně.
Máte politické vzory?
Mým největším vzorem je J. F. Kennedy, zejména díky jeho vystupování a charakterovým vlastnostem. Byl také poměrně mladý, ale ve své době i dost neoblíbený.
Co bylo hlavním impulzem, že jste šel do politiky?
Začal jsem se o politiku zajímat od 18 let. A při studiu politologie jsem si uvědomil, že ji chci dělat. Chci, aby bylo mým posláním zlepšovat život lidem kolem mne.
|
Připouštíte si s ohledem na loňské krajské volby ve Zlínském kraji, ve kterých Piráti získali jen 4,5 procenta, že byste se nedostali přes 5 procent?
Nesmíme si to připouštět, ale stát se to může. Chceme uspět, proto do toho dáváme všechno. V krajských volbách jsme neuspěli, ale měli jsme druhý nejlepší výsledek mezi kraji. Bylo by skvělé, kdybychom letos získali dvojciferný výsledek.
Rád komentujete zahraniční politiku a nedávno jste uvedl, že by byla opět potřeba železná opona, jen by ji tentokrát měl vybudovat Západ. Máme to chápat doslova?
Součástí celostátní politiky je i hodnotová politika. Z toho vycházím. Ale teď nedokážu říci, jestli by šlo přímo o natažení drátů. Chtěl bych však, abychom minimálně diplomaticky a ekonomicky neměli žádný kontakt s Ruskem ani Běloruskem.
Před 35 lety jsme se radovali z toho, že železná opona spadla. Nebyl by to návrat do minulosti?
Všichni měli v roce 1989 radost, protože to znamenalo svobodu. Byli jsme tehdy na straně, kde nebyla. Teď jsme ohrožení dvojicí autoritářských států. Z ruské strany u nás probíhají sabotáže a diverzní akce jako třeba ve Vrběticích. Jsme cílem dezinformačních kampaní a hybridních hrozeb. Stále nás berou jako ruskou gubernii. Ministr zahraničí Ruska Sergej Lavrov měl při setkání prezidentů na Aljašce mikinu Sovětský svaz. Pokud Rusko chce hrát tuto hru, tak může, ale bez nás. Schválně, kdo to déle vydrží... Už jsme se napřímo odstřihli od ruské ropy a plynu, obchod byl nízký už před válkou, k ničemu je nepotřebujeme.
Jiří Knotek
Narodil se v roce 1998 ve Strání, kde dodnes žije. Vystudoval Střední průmyslovou školu v Uherském Brodě a obor politologie a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracuje jako technolog. V letech 2020 až 2024 působil coby zastupitel Zlínského kraje a byl předsedou výboru pro kulturu a památky.
Válka a sankce Evropu od Ruska hodně oddělily. Nedoplácí na to ale také Evropa, když Rusko má na rozdíl od ní hodně vlastních zdrojů?
Rusko má stále hodně zdrojů i peněz, které může utrácet. Ale bolí ho to více než nás. Nemyslím se, že Evropa doplácí na to, že neobchoduje s Ruskem.
Ruskou ropu i plyn Evropa stále zčásti kupuje, akorát že přes prostředníky a tedy dráž...
Musíme hledat nové cesty, jak nenakupovat ani nepřímo ruské suroviny. Trh si takovou cestu vždycky najde. Jsem o tom přesvědčený.
Vraťme se do Zlínského kraje. Co považujete za jeho největší problém a co byste pro jeho vyřešení mohl jako poslanec udělat?
Je to určitě odliv mladých obyvatel, kvůli čemuž kraj statisticky stárne. Musíme mladým lidem dát důvod, aby tady zůstali. Jde hlavně o dostupné bydlení, tedy o to, aby stát dával obcím více peněz na výstavbu bytů. My jsme to měli jako Piráti v plánu, než jsme byli vyhozeni z vlády. ODS ale z nějakého záhadného důvodu nechce řešit dostupnost bydlení. Obecní výstavba je přitom klíčová. Jde také o podporu vzdělávání a výši mezd.
|
Jak chtějí kandidáti do sněmovny pomoct kraji? Změnit daně i rychleji stavět
Jak chcete ovlivnit mzdy v kraji?
Přímo nijak, jde to udělat přes podnikatelské pobídky, kterými bychom motivovali firmy, aby tady zakládaly dobře placená pracovní místa. Příkladem může být plánované rozšíření výroby čipů firmou onsemi v Rožnově pod Radhoštěm.
V celostátním programu mají Piráti plán na výstavbu 200 tisíc bytů. Ve vládě byli tři roky, podařilo se jim něco v této oblasti?
Připravili jsme zákon o dostupném bydlení, který by byl prospěšný, kdyby prošel v původní verzi. Schválený byl ale v jen osekané verzi, což je pořád lepší než nic. Zákon o podpoře bydlení se ale povedl, protože díky němu vznikla kontaktní centra pro lidi, kteří shánějí bydlení. Je také možné využívat garantované nájemné. Město Zlín staví bytový dům v lokalitě Na Slanici i díky dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, které vedl Ivan Bartoš. Bez jeho programu by takové projekty vznikaly jen obtížně. Upozornil bych ještě na to, že máme jen čtyři poslance za Piráty, proto jsme toho více nestihli.
Hovoříte o plánované výstavbě bytů i exministru Bartošovi, ale když pracoval na digitalizaci stavebního řízení, nedopadlo to moc dobře. Mohou vám lidé důvěřovat, že své sliby dokážete naplnit, když budete mít možnost?
Myslím si, že nám lidé navzdory tomu mohou věřit. To, že se nepovedl jeden projekt, neznamená, že to vzdáme. Poučili jsme se všichni, i Ivan Bartoš. A máme jasný plán, jak to uděláme. K digitalizaci stavebního řízení bych ještě dodal, že nedávno vyšly výsledky technického auditu, který řekl, že použitý systém má potenciál a stačí ho upravit. Byl pouze dodán neúplný a je možné ho dotáhnout do plné funkčnosti.
V programu Piráti také slibují, že 90 procent rodin bude mít vyšší čistou mzdu a minimální mzda se zvýší na 29 tisíc korun. Jako jeden z finančních zdrojů uvádíte daň z neřesti. Můžete to upřesnit?
Týká se to cigaret a alkoholu, může to být hazard, ale i tichá vína. Nedává smysl, aby malý pivovar musel platit daně a vinař nemusel.
Chcete to udělat, i když je Zlínský kraj částečně vinařský?
To je přece jedno. Jsme také kraj slivovice a nemůžeme ji pálit doma. Pravidla by měla platit pro všechny stejně.
Jaký je případný koaliční potenciál Pirátů, když se s vládními stranami rozešli ve zlém a s nevládními či mimoparlamentními se většinou rozcházejí názorově?
Bude záležet na výsledcích voleb, ale v úvahu přichází spolupráce na půdorysu stávající vládní koalice s personálními změnami. Ale jen za podmínky, že Piráti budou důležitou součástí vlády, ne jen do počtu.