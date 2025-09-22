Rusko k ničemu nepotřebujeme, říká Knotek. Politickým vzorem lídra Pirátů je JFK

Milan Libiger
  12:07
V případě Jiřího Knotka ze Strání, který je lídrem Pirátů sněmovních voleb ve Zlínském kraji, hned zaujme jedna věc. Jeho nízký věk, když jde o politika. Letos v srpnu oslavil teprve 27. narozeniny.

Lídr České pirátské strany ve Zlínském kraji do parlamentních voleb Jiří Knotek (srpen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

„Jsem nejmladší lídr ze všech parlamentních stran. Z mimoparlamentních stran je nejmladší jednička Motoristů v Moravskoslezském kraji Matěj Gregor,“ upřesnil Knotek.

Je váš věk výhoda, nebo nevýhoda?
Je to jeden z důkazů, že Piráti dávají prostor mladým lidem, kteří do politiky patří. V určitém smyslu to ale asi výhoda bude. Dokážu lépe rozumět dnešní době a mladým lidem. Myslím si, že moje generace potřebuje mít v Poslanecké sněmovně důstojné zastoupení.

Dokážu lépe rozumět dnešní době a mladým lidem. Myslím si, že moje generace potřebuje mít v Poslanecké sněmovně důstojné zastoupení.

Před časem jste uvedl, že je mladší generace přehlížená. V čem?
Už jen tím, že mladý člověk ve Sněmovně byl většinou jen jako senzace. Mladá generace tam nemá poměrné zastoupení, které by odpovídalo věkovému rozložení obyvatel České republiky. Jiné strany mladým nedávají tolik prostoru, protože jim starší politici nechtějí pouštět svá místa. Moje generace přitom tvoří budoucnost země.

Volby 2025

iDNES.cz přináší rozhovory s lídry stran a hnutí, které v říjnových volbách usilují ve Zlínském kraji o křesla v Poslanecké sněmovně.

Příště: Eliška Olšáková (STAN)

Může být vaším handicapem nedostatek zkušeností?
Ano. Ale každý začíná bez zkušeností, nikdo se nenarodil jako zkušený poslanec. Nepovažuji to za relevantní argument proti mně.

Máte politické vzory?
Mým největším vzorem je J. F. Kennedy, zejména díky jeho vystupování a charakterovým vlastnostem. Byl také poměrně mladý, ale ve své době i dost neoblíbený.

Co bylo hlavním impulzem, že jste šel do politiky?
Začal jsem se o politiku zajímat od 18 let. A při studiu politologie jsem si uvědomil, že ji chci dělat. Chci, aby bylo mým posláním zlepšovat život lidem kolem mne.

Piráti ve volbách 2025: lídři, program, kandidáti

Připouštíte si s ohledem na loňské krajské volby ve Zlínském kraji, ve kterých Piráti získali jen 4,5 procenta, že byste se nedostali přes 5 procent?
Nesmíme si to připouštět, ale stát se to může. Chceme uspět, proto do toho dáváme všechno. V krajských volbách jsme neuspěli, ale měli jsme druhý nejlepší výsledek mezi kraji. Bylo by skvělé, kdybychom letos získali dvojciferný výsledek.

Volební rádce iDNES.cz

Rád komentujete zahraniční politiku a nedávno jste uvedl, že by byla opět potřeba železná opona, jen by ji tentokrát měl vybudovat Západ. Máme to chápat doslova?
Součástí celostátní politiky je i hodnotová politika. Z toho vycházím. Ale teď nedokážu říci, jestli by šlo přímo o natažení drátů. Chtěl bych však, abychom minimálně diplomaticky a ekonomicky neměli žádný kontakt s Ruskem ani Běloruskem.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Před 35 lety jsme se radovali z toho, že železná opona spadla. Nebyl by to návrat do minulosti?
Všichni měli v roce 1989 radost, protože to znamenalo svobodu. Byli jsme tehdy na straně, kde nebyla. Teď jsme ohrožení dvojicí autoritářských států. Z ruské strany u nás probíhají sabotáže a diverzní akce jako třeba ve Vrběticích. Jsme cílem dezinformačních kampaní a hybridních hrozeb. Stále nás berou jako ruskou gubernii. Ministr zahraničí Ruska Sergej Lavrov měl při setkání prezidentů na Aljašce mikinu Sovětský svaz. Pokud Rusko chce hrát tuto hru, tak může, ale bez nás. Schválně, kdo to déle vydrží... Už jsme se napřímo odstřihli od ruské ropy a plynu, obchod byl nízký už před válkou, k ničemu je nepotřebujeme.

Jiří Knotek

Narodil se v roce 1998 ve Strání, kde dodnes žije. Vystudoval Střední průmyslovou školu v Uherském Brodě a obor politologie a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracuje jako technolog. V letech 2020 až 2024 působil coby zastupitel Zlínského kraje a byl předsedou výboru pro kulturu a památky.

Válka a sankce Evropu od Ruska hodně oddělily. Nedoplácí na to ale také Evropa, když Rusko má na rozdíl od ní hodně vlastních zdrojů?
Rusko má stále hodně zdrojů i peněz, které může utrácet. Ale bolí ho to více než nás. Nemyslím se, že Evropa doplácí na to, že neobchoduje s Ruskem.

Ruskou ropu i plyn Evropa stále zčásti kupuje, akorát že přes prostředníky a tedy dráž...
Musíme hledat nové cesty, jak nenakupovat ani nepřímo ruské suroviny. Trh si takovou cestu vždycky najde. Jsem o tom přesvědčený.

Vraťme se do Zlínského kraje. Co považujete za jeho největší problém a co byste pro jeho vyřešení mohl jako poslanec udělat?
Je to určitě odliv mladých obyvatel, kvůli čemuž kraj statisticky stárne. Musíme mladým lidem dát důvod, aby tady zůstali. Jde hlavně o dostupné bydlení, tedy o to, aby stát dával obcím více peněz na výstavbu bytů. My jsme to měli jako Piráti v plánu, než jsme byli vyhozeni z vlády. ODS ale z nějakého záhadného důvodu nechce řešit dostupnost bydlení. Obecní výstavba je přitom klíčová. Jde také o podporu vzdělávání a výši mezd.

Jak chtějí kandidáti do sněmovny pomoct kraji? Změnit daně i rychleji stavět

Jak chcete ovlivnit mzdy v kraji?
Přímo nijak, jde to udělat přes podnikatelské pobídky, kterými bychom motivovali firmy, aby tady zakládaly dobře placená pracovní místa. Příkladem může být plánované rozšíření výroby čipů firmou onsemi v Rožnově pod Radhoštěm.

V celostátním programu mají Piráti plán na výstavbu 200 tisíc bytů. Ve vládě byli tři roky, podařilo se jim něco v této oblasti?
Připravili jsme zákon o dostupném bydlení, který by byl prospěšný, kdyby prošel v původní verzi. Schválený byl ale v jen osekané verzi, což je pořád lepší než nic. Zákon o podpoře bydlení se ale povedl, protože díky němu vznikla kontaktní centra pro lidi, kteří shánějí bydlení. Je také možné využívat garantované nájemné. Město Zlín staví bytový dům v lokalitě Na Slanici i díky dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, které vedl Ivan Bartoš. Bez jeho programu by takové projekty vznikaly jen obtížně. Upozornil bych ještě na to, že máme jen čtyři poslance za Piráty, proto jsme toho více nestihli.

Volební kalkulačka 2025

Hovoříte o plánované výstavbě bytů i exministru Bartošovi, ale když pracoval na digitalizaci stavebního řízení, nedopadlo to moc dobře. Mohou vám lidé důvěřovat, že své sliby dokážete naplnit, když budete mít možnost?
Myslím si, že nám lidé navzdory tomu mohou věřit. To, že se nepovedl jeden projekt, neznamená, že to vzdáme. Poučili jsme se všichni, i Ivan Bartoš. A máme jasný plán, jak to uděláme. K digitalizaci stavebního řízení bych ještě dodal, že nedávno vyšly výsledky technického auditu, který řekl, že použitý systém má potenciál a stačí ho upravit. Byl pouze dodán neúplný a je možné ho dotáhnout do plné funkčnosti.

V programu Piráti také slibují, že 90 procent rodin bude mít vyšší čistou mzdu a minimální mzda se zvýší na 29 tisíc korun. Jako jeden z finančních zdrojů uvádíte daň z neřesti. Můžete to upřesnit?
Týká se to cigaret a alkoholu, může to být hazard, ale i tichá vína. Nedává smysl, aby malý pivovar musel platit daně a vinař nemusel.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Chcete to udělat, i když je Zlínský kraj částečně vinařský?
To je přece jedno. Jsme také kraj slivovice a nemůžeme ji pálit doma. Pravidla by měla platit pro všechny stejně.

Jaký je případný koaliční potenciál Pirátů, když se s vládními stranami rozešli ve zlém a s nevládními či mimoparlamentními se většinou rozcházejí názorově?
Bude záležet na výsledcích voleb, ale v úvahu přichází spolupráce na půdorysu stávající vládní koalice s personálními změnami. Ale jen za podmínky, že Piráti budou důležitou součástí vlády, ne jen do počtu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Opilec za volantem nedal přednost a poslal druhé auto pod kamion, řidič zemřel

Tragická dopravní nehoda blokovala ve středu hlavní silniční tah I/50 od Uherského Brodu na Slovensko. Nedaleko Bystřice pod Lopeníkem nedal opilý řidič osobního auta v křižovatce přednost jinému...

Středeční nehoda na Uherskohradišťsku má dvě oběti, zemřela i spolujezdkyně

Nehoda tří aut na silnici I/50 u Bystřice pod Lopeníkem na Uherskohradišťsku má dvě oběti. Po řidiči jednoho z osobních aut, který zahynul na místě, zemřela později v nemocnici i jeho spolujezdkyně....

Bude to mrtvá řeka, říkají ochránci přírody i rybáři. Bagrování prověřuje inspekce

O prázdninách začala stavební firma s úpravou zhruba kilometrového úseku koryta řeky Rusavy v Holešově. Cílem je zvýšit jeho kapacitu a průtočnost při povodních. Masivní bagrování se nelíbí ochráncům...

Auto se na Kroměřížsku zřítilo z dálničního mostu na D1, řidič nehodu nepřežil

Tragická nehoda se stala ve čtvrtek odpoledne na dálnici D1 u Bezměrova na Kroměřížsku. Podle hasičů osobní vůz po srážce s nákladním prorazil svodidla a zřítil se z dálničního mostu. Řidič pád...

V Kroměříži se po 140 letech setkali dva vladaři, rakouský císař a ruský car

Byla to událost, jakou do té doby a už nikdy poté Kroměříž nezažila. Před 140 lety se v tomto moravském městě setkal rakouský císař František Josef I. s ruským carem Alexandrem III. Skutečný důvod...

Rusko k ničemu nepotřebujeme, říká Knotek. Politickým vzorem lídra Pirátů je JFK

V případě Jiřího Knotka ze Strání, který je lídrem Pirátů sněmovních voleb ve Zlínském kraji, hned zaujme jedna věc. Jeho nízký věk, když jde o politika. Letos v srpnu oslavil teprve 27. narozeniny.

22. září 2025  12:07

Divadlo a filharmonie ve Zlíně slaví 80 let. Chtějí být atraktivní pro i mladé diváky

Patří mezi největší profesionální kulturní instituce v kraji a ročně přivítají jen na svých domácích scénách dohromady téměř 150 tisíc diváků. Další tisíce baví v jiných částech republiky nebo...

22. září 2025  9:09

Pán Dronů. Jednou budou vozit lidi z letiště do města, říká vizionář z DroneTechu

Premium

S kamarádem už před více než šesti lety chtěl koupit dron a pomáhat hasičům při lokalizaci požáru a ohledávání míst, které je třeba prozkoumat. Tehdy ještě Ondřej Staněk neuspěl, záliba v dronech mu...

21. září 2025

V Kroměříži se po 140 letech setkali dva vladaři, rakouský císař a ruský car

Byla to událost, jakou do té doby a už nikdy poté Kroměříž nezažila. Před 140 lety se v tomto moravském městě setkal rakouský císař František Josef I. s ruským carem Alexandrem III. Skutečný důvod...

21. září 2025  16:18

Slončíka přemohly při návratu do Zlína emoce. Gól pod okny svého domu neslavil

Přijel, viděl, zvítězil. A dal gól. Tom Slončík se vrátil poprvé domů do Zlína jako soupeř a pomohl svrhnout do té doby nedobytnou ligovou pevnost nováčka parádní dalekonosnou bombou pod okny domu v...

21. září 2025  14:19

Zlín - Hradec Králové 1:2, hosté náramně pálili zpoza vápna, rozhodl Čech

Fotbalisté Hradce v sobotu navázali na vítězství nad Spartou a dál se posouvají tabulkou české ligy výš. Tentokrát uspěli na hřišti nováčka ze Zlína, který přišel o domácí neporazitelnost. O...

20. září 2025  14:48,  aktualizováno  17:54

Pardubice - Slovácko 1:1, hosté vedli po kiksu Konečného, po půli srovnal Tanko

Pardubičtí fotbalisté nevyužili možnost zvednout se ze dna tabulky. V souboji dvou týmů ze se spodních příček v devátém kole Chance ligy se Slováckem, remizovali 1:1 a zůstávají poslední. Hosté šli...

20. září 2025  14:48,  aktualizováno  16:55

Česko by mělo vystoupit z EU, říká lídryně hnutí Stačilo! Marie Pěnčíková

Před čtyřmi lety v regionu vedla kandidátku komunistů jako poslankyně, po neúspěšných volbách však s vysokou politikou skončila. Teď se do ní chce Marie Pěnčíková vrátit jako lídryně kandidátky hnutí...

20. září 2025  10:10

S komunisty do vlády nepůjdeme, říká lídr Motoristů v kraji Jiří Barták

Lídr Motoristů ve Zlínském kraji dlouhá léta působil u celní správy, takže v politice aktivní být nemohl. Jiřího Bartáka však zajímala a znal se s řadou lidí, kteří na tom byli stejně. Jedním z nich...

19. září 2025  16:46

Ve Zlíně odchovali mládě zoborožce přilbového, hnízdící samice má zvláštní zvyk

Ve zlínské zoologické zahradě oslavují. Jako první česká zoo odchovali mládě pestrého ptáka zoborožce přilbového. Rodičovský pár i mládě mohou návštěvníci vidět ve voliéře u Zátoky rejnoků. V...

19. září 2025  12:38

Jak roste dům? Studenti si zkusili práci zedníka, geodeta nebo instalatéra

Žáci základních a středních škol a učilišť z okolí Uherského Brodu se mohli podívat, jak se staví bytový dům. Exkurze nazvaná Jak roste dům aneb od výkopů po klíče se konala na stavbě domů Comenius...

19. září 2025  11:07

Rýpance trenérů? Zbytečné, špiní nás. Ve Zlíně se čílí na Hyského a Holoubka

Ve fotbalové Chance Lize se rozmáhá nešvar. Podruhé v krátké době dehonestoval trenér zlínského soupeře hru nováčka po zápase, ve kterém ho nedokázal porazit. Po Martinu Hyském z Karviné, kde Zlín...

19. září 2025  9:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.