Do pár let budeme nejstarším krajem v zemi, upozorňuje lídryně Pirátů

Podle Hany Ančincové musí kraj reagovat na nepříznivou prognózu, která říká, že do tří až čtyř let bude nejstarším regionem v zemi.

Když máte na starosti sociální oblast, tak co kraj musí udělat, aby situaci se stárnutím populace zvládl?

Aktuálně máme v kraji v domovech pro seniory 2 500 lůžek a podle prognóz bychom do roku 2034 potřebovali další dva tisíce. To je pro kraj z mého pohledu nerealizovatelné. Dnes se totiž postaví jedno lůžko v přepočtu asi za šest milionů korun. Když si to spočítáme, takovou částku nejsme schopni zajistit. Navíc do domovů neseženeme personál, protože jsou tam lidé, kteří potřebují zdravotní péči. Ale o zdravotní sestry se přetahujeme s nemocnicemi. Budoucnost je i proto v terénních službách.

Můžete to upřesnit?

Naší strategií je podpora terénních služeb. Pokud lidé mají podporu pečovatelské služby či osobní asistence, chtějí zůstat doma. Pobytová péče má být nejzazší varianta.

Co pro řešení problémů v této oblasti udělal kraj za poslední čtyři roky?

Když jsme nastupovali na kraj, vkládalo se do sociálních služeb 70 milionů korun ročně. Teď jsme na 142 milionech. Navýšení šlo primárně na terénní služby. Také jsme po dlouhých čtrnácti letech navyšovali počty lůžek pro seniory. Letos jsme začali stavět velký domov v Liptále, příští rok chceme začít stavět v Hovězí. Zařízení se sedmdesáti lůžky bude v Uherském Hradišti, kraj chystá také projekt na Velehradě. Radnice připravují domovy ve Zlíně-Malenovicích, v Kroměříži a řeší se i ve Valašském Meziříčí. A hledáme i alternativní cesty.

Jaké se nabízejí?

Uvažujeme o tom, že bychom oslovovali soukromé investory, zda by se nechtěli podílet na výstavbě domovů pro seniory. Mohli by ho postavit kraji na míru a pak bychom ho odkoupili, nebo tam byli v nájmu. Bylo by to něco na způsob PPP projektů. Většina investorů stojí o provoz, ale pro nás je priorita, abychom měli lůžka. Celkově máme v sociální oblasti nachystané rekordní investice za zhruba dvě miliardy korun.

Proč nešlo tyto věci udělat během čtyř let vašeho působení v roli náměstkyně hejtmana?

Přípravy velkých investičních akcí jsou velmi složité, kvůli čemuž jsem nazlobená na stát. Komplikované jsou podmínky pro získání registrace domova, mění se i dotační podmínky. Složité je výběrové řízení na dodavatele, kde se často někdo odvolá.

Takže se třeba ani za další čtyři roky nic nového nepostaví?

Věřím, že v příštím volebním období budeme otevírat nové sociální služby. V tomto období jsme se věnovali přípravě. Jedno volební období na velké investice nestačí. Investice je navíc ještě ten menší problém v sociální oblasti.

A jaký je větší?

Provoz. Je hrazen z více zdrojů, ale největší část financování jde ze státní dotace. Od státu jsme letos dostali 1,76 miliardy korun, což je pouze o 9 milionů více než loni. Přitom se zvedá hodnota práce i ostatní náklady. Takže to platí kraj, což je špatně. Má to řešit stát. Kraj nemá povinnost financovat sociální služby. Může přijít nové vedení, které bude chtít více investovat do něčeho jiného. A dotaci do sociálu může ponížit.

Předvolební rozhovory MF DNES přináší před krajskými volbami sérii rozhovorů s lídry hlavních stran a hnutí v regionu. Zatím vyšlo: Michal Dvouletý (Nezávislý hlas pro Zlínský kraj) V krajském motoru je potřeba přidat plyn

Když jsou Piráti ve vládě, nelze vyjednat větší podporu?

Nemáme na starosti ministerstvo financí ani ministerstvo práce a sociálních věcí, což mě mrzí.

Teď mluvíte o plánech, ale nejdříve musíte uspět ve volbách. Před čtyřmi lety získali Piráti 13 procent, mohou výsledek zopakovat?

Věřím, že ano. Podle některých průzkumů máme potenciál až 14 procent. Ale na krajské volby má vliv i celostátní politika, která nám bohužel škodí. A to i proto, že jsme v médiích propíráni kvůli potížím s digitalizací stavebního řízení.

Může i s ohledem na výsledky červnových eurovoleb, ve kterých Piráti získali jen 7 procent, nastat situace, že se do krajského zastupitelstva nedostanete?

Nemyslím si to. Pokud jde o evropské volby, tak podle mého to byla nejhorší kampaň, jakou jsem u Pirátů zažila. Zdůrazňovali jsme marginální témata, když lidé řešili drahé energie.

Ale nezestárli už voliči Pirátů a nemohou současné mladé lidi oslovovat jiní, v evropských volbách třeba Filip Turek, který kandidoval za Přísahu s Motoristy, s nimiž získal deset procent?

Je pravda, že voliči, s kterými jsme začínali, už mají rodiny. Ale nemyslím si, že by Piráti byli jen strana pro mladé. Jsme pro všechny generace, byť stále máme největší potenciál u mladých lidí do 24 let.

Máte už jasno, s kým nepůjdete do koalice?

S SPD a komunisty. Po čtyřech letech už si také dokážeme představit, s kým dalším můžeme spolupracovat, a s kým ne.

Hana Ančincová Narodila se v roce 1989 ve Vimperku, vystudovala obor Finance a právo na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Velkou část života žije v Kroměříži. Členkou Pirátské strany je od roku 2017. V krajských volbách v roce 2020 byla jedničkou kandidátky, s níž získala 13 procent. Pak se stala na čtyři roky náměstkyní hejtmana pro oblast životního prostředí, zemědělství a venkova, oblast sociálních věcí a neziskový sektor.

Umíte si představit, že by byli Piráti v koalici s KDU-ČSL, kde by byl Jiří Čunek opět hejtmanem, a ANO se současným hejtmanem Radimem Holišem by skončilo v opozici? Nemáte s ANO uzavřenou dohodu, že budete spolupracovat i po volbách?

Nemáme. Budeme jednat se všemi stranami, proti nimž jsme se nevymezili. Nicméně pan Čunek deklaruje, že chce vrátit na stůl otázku nové zlínské nemocnice. To je pro mě s ohledem na to, že jsme dali přednost modernizaci Baťovy nemocnice, aby zůstaly peníze i na další oblasti, nepřijatelné. Nedovedu si představit, že by to odsálo peníze například ze sociální oblasti. Nechci nic vylučovat, ale u koaličního jednání bude klíčové, jak se kdo bude stavět k novému rozpočtu a nové nemocnici.

Ale co když KDU-ČSL vyhraje volby?

Myslím, že bude mít stejný problém jako před čtyřmi lety. Získá sice slušný volební výsledek, ale bude mít nízký koaliční potenciál. Pro mnoho lidí už je pan Čunek z hlediska spolupráce toxický. A to i kvůli tomu, jak na sílu protlačoval projekt nové zlínské nemocnice.

A koalice s ANO vedení Pirátů nevadí, když jejich předseda Ivan Bartoš dlouhodobě kritizuje šéfa ANO Andreje Babiše?

Nikdy jsem neměla žádný stranický telefonát, že bychom neměli být v koalici s ANO. Regionální politika je jiná než celostátní. Ve Zlínském kraji budeme raději s jinými stranami než s KDU-ČSL, už kvůli panu Čunkovi.