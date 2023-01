Nezralost českých voličů. Hlavou státu by měla být žena, říká herečka Žilková

Kdy jste se pro podporu Danuše Nerudové rozhodla?

To bylo v červenci. Byla jsem zastupitelkou (jako členka hnutí ANO byla v komunálních volbách v roce 2014 zvolena do Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol, pozn. red.) , politický svět mi není tak vzdálený. Navíc jsem také nějaké období žila s politikem (Martin Stropnický, bývalý ministr zahraničí, obrany, kultury, pozn. red.), takže jsem tomu byla vždycky docela blízko. A narazila jsem na ni.

Co jste si říkala?

Že je to úžasné. Je nejmladší profesorka, ještě navíc z Moravy, naše rodina z Moravy také pochází. Tak jsem se schválně koukala na její životopis a čekala jsem, že najdu, kdy byla ve straně (Nerudová se narodila v roce 1979, pozn. red.). Zjistila jsem, že podporuje důchodce, homosexuální páry, uprchlíky. Vlastně to, co já jsem celý život dělala a vždycky jsem za to byla vysmívaná. Tyto aktivity se moc nenosily. Řekla jsem si: ona snad spadla z nebe.