Největší zemědělskou a potravinářskou akci v Česku Země Živitelka v Českých Budějovicích tradičně navštěvují lidé zajímající se o zemědělství, ale také politici vládních a opozičních stran. Ani 51. ročník nebyl výjimkou. Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše zastihl déšť, tak byl v pláštěnce.
Na výstavišti se Babiš (zakroužkovaný vlevo) a premiér Petr Fiala (zakroužkovaný vpravo) minuli jen o několik metrů. A dělali, že se nevidí.
Společně s hejtmankou Karlovarského kraje Janou Mračkovou Vildumetzovou (ANO) krájeli Andrej Babiš návštěvníkům klobásu a nalévali becherovku.
Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce výstavy hospodářských zvířat si pohladil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) plemenného býka Ikara z Úlovic. Fiala se spokojil s tím, že na zvíře hleděl s úsměvem.
Premiér připomenul také úsilí české vlády při vyjednávání lepších podmínek pro české zemědělce.
„Věnovat se moderním technologiím a využívat je v zemědělství, včetně umělé inteligence, je důležité z hlediska toho, co se děje ve světě, ve společnosti, na pracovním trhu. Ale je to důležité i z hlediska změn klimatu, které mají zásadní dopad na zemědělství,“ řekl premiér při prohlídce inovativní zemědělské techniky.
Premiér si od jedné ženy na akci vyslechl kritiku kvůli nízkému navýšení důchodů. Na fotce je i ministr zemědělství Marek Výborný (vlevo) a europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS).
Předseda hnutí ANO na stánku Karlovarského kraje s lidmi také popíjel nebo si s nimi přinejmenším přiťukával.
Zemi Živitelku navštívil i bývalý prezident Václav Klaus, který musí už chodit o holi. Na fotce vedle něj je lídr hnutí Motoristé sobě Petr Macinka.
Ministr zemědělství Marek Výborný a Christoph Hansen - eurokomisař pro zemědělství a potraviny se posilňují s návštěvníkem akce.
Na českobudějovickém výstavišti se objevil také ministr vnitra a hrdý absolvent Jihočeské univerzity Vít Rakušan.
Výstava probíhá na Výstavišti v Českých Budějovicích od 21. do 26. srpna 2025. Letošní ročník je zaměřený na inovativní technologie, digitalizaci, zemědělství a udržitelné přístupy.
