Lidé si vás nejspíš budou pamatovat z obrazovek televize Nova nebo České televize, kde jste léta působil jako politický reportér. Proč jste přešel na druhou stranu a sám letos kandidujete za hnutí Naše Česko do Senátu a také v komunálních volbách?
Primárně mě k tomu vedla touha něco udělat s mým rodným Chebem, kam jsem se před pár lety po televizní kariéře vrátil. Vadilo mi, jak město stagnuje a nic se tam neděje. Chtěl jsem zkrátka pozvednout město, kde jsem studoval, začínal působení v rádiu a kde jsem 10 let dělal kulturu. Spolu s komunálem přišla nabídka kandidovat i do Senátu a logicky se to potkalo.
Pokud bych neuspěl s kandidaturou, chci pracovat pro město. Nechci jít do Sněmovny, protože sami moc dobře víte, že poslanci jsou odtržení od reality.