„K narozeninám si člověk obvykle něco přeje – já mám jedno přání, které není pro mě, ale pro nás všechny: aby lidé šli k volbám a pomohli vyměnit tuto vládu. To by byl dárek nejen pro mě, ale i pro naši zemi,“ napsal Zeman ke svým narozeninám na sociální síti Facebook.
K tomu dodal, že děkuje všem svým přátelům a podporovatelům za blahopřání. Podle deníku Blesk se na Zemanově letošní oslavě jako jeden z prvních hostů objevil bývalý hradní kancléř Mynář společně se svou manželkou Alex.
V dobré náladě Mynář oznámil, že prezidentovi jako dar přinesl knihu o britském premiérovi Winstonu Churchillovi, slovenském politikovi Milanu Rastislavu Štefánikovi a o německém diktátorovi Adolfu Hitlerovi.
Se zpožděním se na oslavě ukázala i Zemanova dlouholetá obdivovatelka, herečka Jiřina Bohdalová. Prezidentovi přivezla dar a pugét kytic Jana Bobošíková, která dorazila spolu se svou spolupracovnicí Hanou Lipovskou.
Bobošíková kandiduje jako jednička ve Středočeském kraji za hnutí Stačilo. To Zeman v letošních volbách podpořil a označil se za jejich voliče.
„Budu volit Stačilo!, abych mu poděkoval za to, že se v něm soustřeďují levicové síly,“ vysvětlil před několika dny Zeman. Podotkl, že podle něj levice do české politiky patří stejně jako pravice.
Zeman v minulém roce oslavil jubilejní osmdesátiny. Na velkolepé party se tehdy sešla celá řada českých i evropských politiků. Dorazil například Andrej Babiš, Alena Schillerová, Kateřina Konečná, Robert Fico, Viktor Orbán či bývalý polský prezident Andrzej Duda a bývalý český prezident Václav Klaus s manželkou Livií.
Pogratulovat Miloši Zemanovi minulý rok přišel i kontroverzní exšéf prezidentských lesů Miloš Balák, šéf Slavie Jaroslav Tvrdík, zbrojaři Jaroslav a Michal Strnadovi či Michal Hašek. Letošní oslava v luxusním hotelu Štekl se tak nesla v mnohem komornějším duchu.
28. září 2024