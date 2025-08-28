Virtuální fronta u lékaře. Recepty stran na rychlejší vyšetření a operace

Eva Pospíšilová
Jiří Vachtl
,
  6:00
Nemocní v Česku čím dál hůř shánějí zubaře, oční lékaře, kardiology i další specialisty. Na vyšetření se často čeká déle než tři měsíce. MF DNES se proto zeptala expertů stran, jak by v případě úspěchu ve volbách situaci zlepšili. Odpovídali Adam Vojtěch (ANO), Vlastimil Válek (SPOLU), Jan Síla (SPD), Michaela Šebelová (STAN), Albert Štěrba (Piráti), Alena Dernerová (Stačilo!) a Boris Šťastný (Motoristé).
Podle staronového kandidáta hnutí ANO na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha by mohl pomoci online monitoring čekacích dob, aby pacient již při objednávání věděl, kde bude čekat nejméně, a nemusel zdlouhavě obvolávat jednu nemocnici po druhé. „Chceme zavést národní monitoring čekacích dob, abychom sledovali v reálném čase čekací doby na vyšetření či plánované výkony,“ řekl Vojtěch.

Podobně uvažují i Piráti či koalice SPOLU. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) se elektronizace zdravotnictví naplno rozjede už od ledna díky novele zákona. „Z EZKarty uděláme univerzální nástroj pro komunikaci pacienta s lékařem, což pacientovi ušetří čas strávený obíháním ordinací a čekáním na vyšetření. Spolu s tím budu dál rozšiřovat síť screeningových pracovišť,“ plánuje Válek.

Podle Starostů by zase mohlo pomoci i plošné zavedení nových pozic ve zdravotnictví. „Například koordinátor zdravotní péče nebo zdravotně sociální pracovník, protože jejich využívání v nemocnicích ukazuje, že dokážou urychlit cestu pacienta systémem. Klíčová je také digitalizace,“ dodává Michaela Šebelová (STAN).

Na elektronizaci zdravotnické dokumentace chce sázet i pražský lídr Motoristů Boris Šťastný. „Díky změně zákonů týkajících se vedení zdravotnické dokumentace, důsledné elektronizaci českého zdravotnictví a nasazení umělé inteligence ušetříme drahocenný čas lékařů, i tím zvýšíme jejich dostupnost,“ tvrdí Šťastný.

Experti však před přehnanými očekáváními od elektronizace zdravotnictví varují. Podle bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly má systém zkrátka své limity. „Zdravotnická zařízení už nejsou schopna větší procento zákroků technicky udělat, protože na to nemají personál. Vždy se dá očekávat, že tady nějaká čekací doba bude, a představa, že zdravotnictví udělá vše na počkání, je lichá. Toho prostě kapacitně nikdy nebudeme schopni,“ říká Prymula.

