Tohle budou asi moje poslední volby. Svěrák emotivně apeluje na mladé voliče

„No jo, líp už bylo kamaráde. Ty bys měl možná pomejšlet na jinou urnu,“ říká Svěrák. V klipu vysvětluje, že by chtěl k mladým lidem promluvit jako dědeček k vnoučatům.
„Když jsem říkal, že líp už bylo, tak to jsem mluvil o sobě. O naší zemi to neplatí,“ vysvětluje, zatímco kráčí loukou. „Ještě nikdy nebylo naší republice dopřáno tolik roků rozkvětu, míru a svobody,“ připomíná.
Podle Zdeňka Svěráka je to, že lidé mohou jít za plentu a svobodně volit své poslance, vzácná a křehká věc. A říká se jí demokracie. Připomíná také, že lidé byli v minulosti ochotni pro ni obětovat svůj život.
„A dneska jakoby toho nebylo se šíří světem víra, že by nám bylo líp bez ní, bez demokracie, protože je pomalá a nepraktická. A taková je prý i celá Evropská unie,“ říká a dodává, že se šíří názor, že rozhodný vůdce je lepší, než rozhádaný parlament.
„Milí vnuci a milé vnučky, nevěřte tomu. Volte koho chcete, ale položte si při tom pár zásadních otázek,“ nabádá mladé, aby se ptali, zda nevolí někoho, kdo pohrdá demokracií, nebo někoho, kdo chce „šizenou“ demokracii bez práva na svobodu informací a nezávislých soudů.
„Nevolím náhodou toho, kdo chce opustit rodinu demokratických států? Někoho, kdo obdivuje mocné diktátory a taky má chuť vládnout sám?“ pokračuje Svěrák a odkazuje u toho na Slovensko, kde vládne premiér Robert Fico.
Známý scénárista a dramatik Zdeněk Svěrák se k politice vyjadřuje opakovaně. V rozhovorech často vzpomíná například na rok 1968 a invazi vojsk Varšavské smlouvy nebo na Sametovou revoluci.
Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční v pátek a sobotu 3. a 4. října. Voliči mohou dát svůj hlas jedné z 26 stran a hnutí, ze kterých následně vzejde 200 poslanců. Prvovoličů letos může k urnám zamířit až 400 tisíc.