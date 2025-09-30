Tohle budou asi moje poslední volby. Svěrák emotivně apeluje na mladé voliče

Autor:
  10:15
Dramatik a scénárista Zdeněk Svěrák v předvolebním videu apeluje na mladé voliče a vyzývá je, aby šli volit. „Volte koho chcete, ale položte si při tom pár zásadních otázek,“ zdůrazňuje devětaosmdesátiletý Svěrák a varuje před politiky, kteří útočí na demokracii. V klipu také podotýká, že pro něj to mohou být poslední volby.

„No jo, líp už bylo kamaráde. Ty bys měl možná pomejšlet na jinou urnu,“ říká Svěrák. V klipu vysvětluje, že by chtěl k mladým lidem promluvit jako dědeček k vnoučatům.

„Když jsem říkal, že líp už bylo, tak to jsem mluvil o sobě. O naší zemi to neplatí,“ vysvětluje, zatímco kráčí loukou. „Ještě nikdy nebylo naší republice dopřáno tolik roků rozkvětu, míru a svobody,“ připomíná.

Zdeněk Svěrák vyzývá lidi, aby šli volit
Vyprodaná Lucerna, tisíce hlasů, legendy na pódiu. Jaroslav Uhlíř oslavil osmdesátku ve velkém stylu. Na snímku Zdeněk Svěrák (27. září 2025)
Vyprodaná Lucerna, tisíce hlasů, legendy na pódiu. Jaroslav Uhlíř oslavil osmdesátku ve velkém stylu. Na snímku Vojtěch Kotek a Zdeněk Svěrák (27. září 2025)
Duchovní otcové fiktivní postavy Járy Cimrmana: Ladislav Smoljak (vlevo) a Zdeněk Svěrák. (2006)
32 fotografií

Podle Zdeňka Svěráka je to, že lidé mohou jít za plentu a svobodně volit své poslance, vzácná a křehká věc. A říká se jí demokracie. Připomíná také, že lidé byli v minulosti ochotni pro ni obětovat svůj život.

„A dneska jakoby toho nebylo se šíří světem víra, že by nám bylo líp bez ní, bez demokracie, protože je pomalá a nepraktická. A taková je prý i celá Evropská unie,“ říká a dodává, že se šíří názor, že rozhodný vůdce je lepší, než rozhádaný parlament.

„Politici důchodci nejsou tak způsobilí.“ Do Sněmovny chce rekordní počet mladých

„Milí vnuci a milé vnučky, nevěřte tomu. Volte koho chcete, ale položte si při tom pár zásadních otázek,“ nabádá mladé, aby se ptali, zda nevolí někoho, kdo pohrdá demokracií, nebo někoho, kdo chce „šizenou“ demokracii bez práva na svobodu informací a nezávislých soudů.

„Nevolím náhodou toho, kdo chce opustit rodinu demokratických států? Někoho, kdo obdivuje mocné diktátory a taky má chuť vládnout sám?“ pokračuje Svěrák a odkazuje u toho na Slovensko, kde vládne premiér Robert Fico.

České písně ve zpěvníku EU? Lidovka, husitský chorál a hned dvě od Uhlíře a Svěráka

Známý scénárista a dramatik Zdeněk Svěrák se k politice vyjadřuje opakovaně. V rozhovorech často vzpomíná například na rok 1968 a invazi vojsk Varšavské smlouvy nebo na Sametovou revoluci.

Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční v pátek a sobotu 3. a 4. října. Voliči mohou dát svůj hlas jedné z 26 stran a hnutí, ze kterých následně vzejde 200 poslanců. Prvovoličů letos může k urnám zamířit až 400 tisíc.

Vstoupit do diskuse (42 příspěvků)

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Budu vraždit. Deváťák plánoval masakr ve své škole, dostal roční trest

Na jeden rok poslal v úterý Krajský soud v Ústí nad Labem do vězení bývalého žáka základní školy v děčínské části Březiny, jenž letos v únoru vyhrožoval, že ve škole bude vraždit. Zároveň mu uložil...

30. září 2025  9:55,  aktualizováno  10:24

Sedmý den Dozimetru. Kučera z DPP mění předchozí výpověď, soudce zvyšuje hlas

Aktualizujeme

Úterní jednání v hlavním líčení kauzy Dozimetr znamená již sedmý den celého procesu. Stejně jako v pondělí, také nyní vypovídá Dalibor Kučera, bývalý šéf právního odboru Dopravního podniku hlavního...

30. září 2025  7:24,  aktualizováno  10:18

Srbové útoky na mešity a synagogy rozeštvávali Evropu. Sloužili cizí zemi

Srbská policie ve spolupráci s tajnou službou BIA zatkla skupinu 11 srbských občanů podezřelých z toho, že prováděli vandalské útoky na náboženské a jiné objekty ve Francii a Německu. Obviněni jsou...

30. září 2025  10:17

Vláda schvaluje návrh státního rozpočtu se schodkem 286 miliard korun

Návrh státního rozpočtu na příští schvaluje vláda, Do konce září ho musí poslat do Sněmovny. Ministerstvo financí na konci srpna navrhlo rozpočet na rok 2026 se schodkem 286 miliard korun. Jeho...

30. září 2025  5:35,  aktualizováno  10:15

Tohle budou asi moje poslední volby. Svěrák emotivně apeluje na mladé voliče

Dramatik a scénárista Zdeněk Svěrák v předvolebním videu apeluje na mladé voliče a vyzývá je, aby šli volit. „Volte koho chcete, ale položte si při tom pár zásadních otázek,“ zdůrazňuje...

30. září 2025  10:15

Masér souzený za znásilnění a sexuální nátlak přiznal vinu

Pražský masér Richard Pobiš u soudu přiznal vinu. Obžaloba ho viní ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči klientkám. Hrozí mu až sedm let vězení.

30. září 2025  10:14

Za vraždu svého pětiletého syna a otce dostal muž doživotí v detenčním zařízení

Ústecký krajský soud poslal na doživotí za mříže čtyřiačtyřicetiletého muže za brutální dvojnásobnou vraždu a pokus o vraždu. Podle obžaloby koncem loňského roku na Teplicku úmyslně surově zavraždil...

30. září 2025  9:59,  aktualizováno  10:12

Machinace za 72 milionů a úplatkářství. V havířovské bytové kauze padla obžaloba

V první větvi kauzy havířovských bytů státní zástupce Vojtěch Pospíšil obžaloval sedm lidí a tři firmy za machinace s veřejnými zakázkami. Za pronajímáním bytů v majetku města Havířov předem vybraným...

30. září 2025  10:06

Z vraždy ženy v Litvínově policie obvinila jejího partnera zadrženého v Praze

Z víkendové vraždy ženy v Litvínově na Mostecku policie obvinila pětapadesátiletého ženina partnera. Vyšetřovatel podal návrh na vzetí obviněného do vazby. V případě odsouzení muži hrozí až 18 let...

30. září 2025  9:54

Nejvyšší soud potvrdil trest Netíkovi za schvalování ruské agrese

Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání Jakuba Netíka, a potvrdil tím již dříve uložený podmíněný trest za schvalování zločinu proti míru. Netík na internetu opakovaně obhajoval ruskou agresi vůči...

30. září 2025  9:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Richard Brabec

Hejtman Ústeckého kraje, poslanec a někdejší studentský aktivista Richard Brabec prošel po sametové revoluci několika politickými stranami a funkcemi. V letech 2014 až 2021 byl ministrem životního...

29. ledna 2014  14:14,  aktualizováno  30.9 9:42

VIDEO: Ukrajinci sestřelili dronem ruský vrtulník, v plamenech se zřítil na zem

Na ukrajinské frontě byl zaznamenám první potvrzený případ, kdy se maličkým dronem za pár stovek dolarů podařilo sestřelit bojový vrtulník v hodnotě několika milionů dolarů. Stroj Mi-8 klesl v...

30. září 2025  9:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.