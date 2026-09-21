Aktivista Jahn, který se v posledních letech živil jako úředník na Ministerstvu dopravy, má podle informací serveru Odkryto.cz několik desítek bankovních účtů a obrat na nich v posledních letech činil téměř 200 milionů korun. Policie se na Jahna zaměřila kvůli jeho kariéře u pražské pobočky Technické správy komunikací (TSK). Jahn v TSK působil mezi lety 2020 až 2023 jako specialista správy majetku.
Podle dokumentů, které má redakce iDNES.cz k dispozici, měl například jím vedený účet u Raiffeisenbank přesáhnout obratu 84 milionů korun. U Fio banky 12 milionů, u účtů České spořitelny potom jednotek milionů korun. Zdroj obeznámený s vyšetřováním redakci sdělil, že pracuje s variantou, že Jahn si miliony přeposílal mezi svými účty. Celkově se na nich protočilo více než 187 milionů.
Na žádost o vysvětlení svých financí Jahn nereagoval. V době uzávěrky textu pro iDNES.cz nezvedal mobilní telefon.
Jahn pro Odkryto.cz uvedl, že „za poslední tři roky na účet vložil v hotovosti 549 tisíc.“ Částí mělo jít o peníze jeho otce, kterému dříve chodil starobní důchod v hotovosti. „Vzhledem ke svému věku a nemoci neovládá internetové bankovnictví ani platební kartu. Aby se mu doma nekupila hotovost, vkládal jsem jí na svůj účet a vzápětí prostředky převáděl z mého účtu na jeho,“ uvedl Jahn s tím, že druhá část vkladů pochází od jeho partnera. Milionové dispozice díky rodinným příslušníkům nedávno vysvětloval i bývalý šéf Správy železnic Jiří Svoboda.
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O Jahna se měly podle informací redakce nejprve zajímat úřady na Slovensku. Teprve poté se začala česká policie zabývat jeho působením na TSK. Správy se vyšetřovatelé mimo jiné doptávali, zda měl Jahn na starosti veřejné zakázky.
Policie se o lidi z TSK zajímá také v další kauze, která se týká vedení správy. Náměstek ředitele Josef Richtr podle detektivů NCOZ TSK okrádal pomocí fiktivních faktur proplácených na jména bezdomovců a narkomanů.