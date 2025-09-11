Zdaníme byty Rusům a spekulantům, Stanjura maže miliardářům, říká Hřib

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Hřib označil dostupné bydlení za jednu z hlavních priorit Pirátské strany. Piráti podle něj počítají s výstavbou 200 tisíc nových domovů během následujících čtyř let, tedy 50 tisíc ročně. Klíčovou roli mají hrát takzvané akcelerační zóny, které umožní rychlejší povolování a vznik nových čtvrtí u dopravních uzlů.
„Musíme postavit živé čtvrti, ne pouze sídliště. Inspirací jsou Tomáš Baťa nebo Karel IV., který motivoval lidi ke stavbě tím, že zvýšil daň z neobsazených parcel,“ řekl Hřib.
Stanjurovy dárečky miliardářům
Piráti chtějí zároveň zatočit se spekulacemi s byty. „Investiční byty by měly být daněny víc než byty, které lidé využívají pro svou rodinu. Stejně jako máme slevy na děti u daně z příjmů, měly by být i u daně z nemovitosti,“ vysvětlil.
Zvláštní kapitolu má představovat zdanění ruských vlastníků bytů. „Chceme 68násobně zdanit majitele z Ruska, pokud to nejsou například žadatelé o azyl. Je to symbolické – číslo odkazuje na rok 1968 a okupaci Československa. Těmto lidem není důvod umožňovat další kšeftování s byty,“ dodal Hřib.
Předseda Pirátské strany poté zaútočil na ministra financí Zbyňka Stanjuru. Podle něj vláda ODS upřednostňuje zájmy nejbohatších namísto zájmů většiny občanů.
„Pan Stanjura zvýhodňuje daně miliardářům, zatímco obyčejní lidé platí čtyřicet procent na mzdě. To je nehoráznost, zvlášť v době, kdy má stát schodek 280 miliard korun.“
Piráti chtějí proto snížit daně „devadesáti procentům domácností“. Vedle zvýšení daňových slev na poplatníka a na děti plánují také nižší DPH u základních potravin a hygienických potřeb. „Čtyřčlenná rodina by si přišla na 35 tisíc korun ročně. Chceme zlevnit život většině lidí, ne rozdávat dárečky miliardářům,“ konstatoval Hřib.
Euro a Temelín
Hřib v Rozstřelu potvrdil, že Piráti chtějí co nejdříve vstoupit do takzvaného mechanismu ERM II a následně přijmout euro.
„Určitě do roku 2030, možná i dřív. Referendum k tomu není třeba, už proběhlo při vstupu do Evropské unie, není důvod to znovu otevírat,“ řekl. Podle něj přijetí společné měny zlevní hypotéky i obsluhu státního dluhu a pomůže českým exportérům.
V oblasti energetiky označil dostavbu Dukovan za danou věc. U případného rozšíření Temelína ale Hřib trvá na důkladné ekonomické analýze.
„Musíme se na to dívat racionálně: projekty jaderných elektráren jsou extrémně drahé a dlouhé. Budoucnost vidím hlavně v malých modulárních reaktorech a v rozvoji obnovitelných zdrojů,“ zdůraznil.
Šéf Pirátské strany se v závěru vyjádřil i k možné povolební spolupráci. „Do vlády bychom rozhodně nešli s hnutím ANO, komunisty, SPD, ani se Stačilo! (jako celkem). To jsou buď extremisté, nebo ohrožují právní stát a naše členství v EU a NATO,“ prohlásil.
Výhrady má ale i k některým konkrétním politikům současné vládní koalice. „Se Zbyňkem Stanjurou a Pavlem Blažkem si vládní angažmá představit nedokážu,“ dodal.