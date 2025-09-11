Zdaníme byty Rusům a spekulantům, Stanjura maže miliardářům, říká Hřib

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Předseda Pirátské strany Zdeněk Hřib v pořadu Rozstřel ostře zaútočil na ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS). „Pan Stanjura maže miliardářům, místo aby řešil vysoké zdanění běžných lidí,“ řekl. Piráti chtějí podle něj podpořit rodiny daňovými slevami a znevýhodnit investiční byty a spekulanty. Zvláštní zdanění má čekat i na ruské vlastníky nemovitostí.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Hřib označil dostupné bydlení za jednu z hlavních priorit Pirátské strany. Piráti podle něj počítají s výstavbou 200 tisíc nových domovů během následujících čtyř let, tedy 50 tisíc ročně. Klíčovou roli mají hrát takzvané akcelerační zóny, které umožní rychlejší povolování a vznik nových čtvrtí u dopravních uzlů.

„Musíme postavit živé čtvrti, ne pouze sídliště. Inspirací jsou Tomáš Baťa nebo Karel IV., který motivoval lidi ke stavbě tím, že zvýšil daň z neobsazených parcel,“ řekl Hřib.

Stanjurovy dárečky miliardářům

Piráti chtějí zároveň zatočit se spekulacemi s byty. „Investiční byty by měly být daněny víc než byty, které lidé využívají pro svou rodinu. Stejně jako máme slevy na děti u daně z příjmů, měly by být i u daně z nemovitosti,“ vysvětlil.

Zvláštní kapitolu má představovat zdanění ruských vlastníků bytů. „Chceme 68násobně zdanit majitele z Ruska, pokud to nejsou například žadatelé o azyl. Je to symbolické – číslo odkazuje na rok 1968 a okupaci Československa. Těmto lidem není důvod umožňovat další kšeftování s byty,“ dodal Hřib.

Hostem pořadu Rozstřel je předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Hostem pořadu Rozstřel je předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Hostem pořadu Rozstřel je předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Hostem pořadu Rozstřel je předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
6 fotografií

Předseda Pirátské strany poté zaútočil na ministra financí Zbyňka Stanjuru. Podle něj vláda ODS upřednostňuje zájmy nejbohatších namísto zájmů většiny občanů.

„Pan Stanjura zvýhodňuje daně miliardářům, zatímco obyčejní lidé platí čtyřicet procent na mzdě. To je nehoráznost, zvlášť v době, kdy má stát schodek 280 miliard korun.“

Piráti chtějí proto snížit daně „devadesáti procentům domácností“. Vedle zvýšení daňových slev na poplatníka a na děti plánují také nižší DPH u základních potravin a hygienických potřeb. „Čtyřčlenná rodina by si přišla na 35 tisíc korun ročně. Chceme zlevnit život většině lidí, ne rozdávat dárečky miliardářům,“ konstatoval Hřib.

Euro a Temelín

Hřib v Rozstřelu potvrdil, že Piráti chtějí co nejdříve vstoupit do takzvaného mechanismu ERM II a následně přijmout euro.

„Určitě do roku 2030, možná i dřív. Referendum k tomu není třeba, už proběhlo při vstupu do Evropské unie, není důvod to znovu otevírat,“ řekl. Podle něj přijetí společné měny zlevní hypotéky i obsluhu státního dluhu a pomůže českým exportérům.

V oblasti energetiky označil dostavbu Dukovan za danou věc. U případného rozšíření Temelína ale Hřib trvá na důkladné ekonomické analýze.

„Musíme se na to dívat racionálně: projekty jaderných elektráren jsou extrémně drahé a dlouhé. Budoucnost vidím hlavně v malých modulárních reaktorech a v rozvoji obnovitelných zdrojů,“ zdůraznil.

Šéf Pirátské strany se v závěru vyjádřil i k možné povolební spolupráci. „Do vlády bychom rozhodně nešli s hnutím ANO, komunisty, SPD, ani se Stačilo! (jako celkem). To jsou buď extremisté, nebo ohrožují právní stát a naše členství v EU a NATO,“ prohlásil.

Výhrady má ale i k některým konkrétním politikům současné vládní koalice. „Se Zbyňkem Stanjurou a Pavlem Blažkem si vládní angažmá představit nedokážu,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (152 příspěvků)

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu

Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice z kartonu. Někteří uvádějí, že na místě nehody bylo ticho, které narušil až pláč dítěte. Společnost...

Pražský hrad dostává jinou tvář. Představuje novou vizuální identitu

Pražský hrad představuje svou novou vizuální identitu. V otevřené soutěži zvítězil návrh Studia Marvil. Proměnou projde značení památek, grafika expozic i všech kulturních akcí, ale také prezentace...

11. září 2025,  aktualizováno  10:29

Policie odvolala pátrání po pacientovi z Bohnic. Důvody pominuly, řekla

Pražská policie odvolala pátrání po šestadvacetiletém pacientovi psychiatrické léčebny v Bohnicích, které vyhlásila ve středu poté, co se nevrátil z povolené vycházky. Podle lékařů hrozilo, že by...

10. září 2025  12:38,  aktualizováno  11.9 10:26

Polsko omezilo leteckou dopravu na východě země, zasedne Rada bezpečnosti

Polsko omezilo leteckou dopravu u svých hranic s Běloruskem a Ukrajinou, uvedlo velení ozbrojených sil den po vniknutí ruských dronů do země. Na žádost Varšavy se mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN.

11. září 2025  10:11,  aktualizováno  10:25

Černochová bilancuje čtyři roky v čele obrany. Podepíše také nákup Leopardů

Ministryně obrany Jana Černochová z ODS ve čtvrtek odpoledne na tiskové konferenci zhodnotí své čtyřleté působení v čele resortu. Zároveň připojí podpis pod smlouvy k nákupu 44 velitelských a...

11. září 2025  10:24

Jeho díla se prodávají za statisíce dolarů, z budovy soudu však Banksyho odstranili

Jeho díla se kradou a prodávají v aukcích za statisíce dolarů. Banksyho nejnovější počin, který se v pondělí objevil na budově londýnského soudu, už ale nikdo neuvidí. Ve středu byl odstraněn. Podle...

11. září 2025  10:13

Zdaníme byty Rusům a spekulantům, Stanjura maže miliardářům, říká Hřib

Vysíláme

Předseda Pirátské strany Zdeněk Hřib v pořadu Rozstřel ostře zaútočil na ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS). „Pan Stanjura maže miliardářům, místo aby řešil vysoké zdanění běžných lidí,“ řekl....

11. září 2025

Vyhrocený telefonát Trumpa a Netanjahua. Prezident kritizoval izraelský útok v Kataru

Americký prezident Donald Trump telefonicky hned dvakrát hovořil s izraelským premiérem Benjamina Netanjahuem o úterním útoku Izraele na teroristické hnutí Hamás v Kataru. Podle amerických médií šlo...

11. září 2025  9:46

Zentiva mění majitele. Za 4,1 miliardy eur ji kupuje americká společnost GTCR

Americká investiční společnosti GTCR kupuje českého výrobce léků Zentiva. Napsal to list Financial Times s odkazem na informované zdroje. Podle nich se GTCR s dosavadním vlastníkem, firmou Advent...

11. září 2025  8:15

Omezený provoz na Strakonické v Praze. Silnici zasypaly pivní lahve

Vysypané pivní lahve a basy z nákladního auta v Praze omezily ve čtvrtek ráno kolem 5:00 provoz na frekventované Strakonické ulici v Malé Chuchli. Vozidla mohla jezdit jedním jízdním pruhem, kolem...

11. září 2025  7:16,  aktualizováno  8:14

Pereme čtrnáct hodin. Knírků potřebujeme stovky, hlásí kostymérka Cirque du Soleil

V představení KURIOS - Kabinet kuriozit hrají kostýmy zásadní roli. Jen pro tuto show jich vzniklo přes sto kusů. Jejich tvorba a údržba však vyžaduje spoustu úsilí a preciznosti. „Máme tu i...

11. září 2025  8:10

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Vrah Trumpova spojence utekl. Prezident ze zabití Kirka viní radikální levici

Americké úřady stále pátrají po střelci, který ve středu zabil aktivistu Charlieho Kirka. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) původně uváděl, že zadržel jednoho podezřelého, později jej ale...

11. září 2025  7:25

Noc s extrémními srážkami. Místy napršelo až 50 mm, déšť se objeví i v dalších dnech

Přímý přenos

Česko zažilo noc s extrémními dešti. Podle meteorologů spadlo na některých místech za tři až čtyři hodiny i kolem 50 mm srážek. Místy bude pršet i během čtvrtečního dne, dočkáme se rovněž slunečného...

11. září 2025  6:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.