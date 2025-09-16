„Na náměstí Míru došlo k napadení našeho pirátského dobrovolníka a náhodně kolemjdoucího muže. Mladý dobrovolník z našeho týmu dostal několik ran do hlavy, kolemjdoucího muže pak agresor povalil na zem a kopal mu do hlavy takovou silou, že musel být převezen k ošetření,“ napsal Hřib. V komentářích u svého příspěvku šéf Pirátů upřesnil, že se to stalo v pondělí.
Policie se případem zabývá. „Neznámý pachatel nejprve verbálně a pak fyzicky zaútočil na dvě osoby,“ uvedl Daněk. Jedním z napadených byl podle něj muž rozdávající letáky a druhým opilý muž bez domova. „Nadýchal přes 2,5 promile, preventivně byl převezen na chirurgii a pak na protialkoholní záchytnou stanici na Bulovku,“ doplnil.
Podle Hřiba byla motivem agresora nenávist k němu a k jeho rodině. „Na akci jsem ale nebyl osobně přítomný, a tak se nakonec stali terčem jeho hněvu další dva nevinní lidé. Moc mě to vůči nim mrzí,“ uvedl předseda Pirátů.
Dodal, že násilí do veřejné debaty nepatří. „Jednoznačně ho odsuzujeme! Bez ohledu na to, jestli jsme cílem útoků my, nebo naši političtí soupeři,“ napsal.
Terčem útoku byl na začátku září i předseda hnutí ANO Andrej Babiš, na předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku ho jeden z účastníků udeřil francouzskou holí. Předseda ANO odjel po útoku na vyšetření do nemocnice, lékaři mu doporučili klid, na dva dny tak přerušil svůj předvolební program.
Po incidentu byla ošetřena také jedna žena. Policie uvedla, že muže kromě výtržnictví podezírá i z pokusu o ublížení na zdraví. Představitelé vlády i opozice útok na bývalého premiéra odsoudili.