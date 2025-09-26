Legendární „bába pod kořenem“ podpořila SPOLU. Volte mladé lidi, vyzývá ve videu

  12:17
Legenda televizního vysílání, důchodkyně Zdena Novotná‚ která během dovolené uvázla pod kořenem stromu, se objevila v předvolebním videoklipu koalice SPOLU. V něm varovala před „vstupem bizáru do politiky“ a vyzvala k volbě mladých kandidátů.

„Zdena! Tady jsem, vaše bába pod kořenem. A tamto, to jsem byla taky já. Bylo to bizár. Ale v televizi je bizár v naprosté pohodě,“ říká Novotná.

„Horší je, když se bizár dostane i do politiky. Jestliže spolu po volbách nebudeme táhnout za jeden provaz, tak nám ani to bouchání do kořene nepomůže,“ říká ve videoklipu a nabádá, aby voliči dali hlas mladým lidem. Varuje také „před planými sliby komunistů a opozice“.

Ústřední postava dnes proslulé reportáže televize Nova „bába pod kořenem“ Zdena Novotná je od 90. let činná v místní politice. Dokonce spoluzakládala místní buňku ODS v Praze-Petrovicích.

Zdena Novotná
Zdena Novotná, kterou proslavila reportáž „bába pod kořenem“, kandiduje v letošních volbách v pražských Petrovicích za ODS na 9. místě. (20. září 2022)
Zdena Novotná, kterou proslavila reportáž „bába pod kořenem“, kandiduje v letošních volbách v pražských Petrovicích za ODS na 9. místě. Na fotografii je druhá zprava. (20. září 2022)
Paní Zdena byla jedenáct hodin kořenovým vězněm. (20. října 2022)
Od roku 1998 byla zastupitelkou městské části Praha-Petrovice za Občanskou demokratickou stranu (ODS). Mandát jí vypršel v roce 2014. Politička poté kandidovala i v komunálních volbách v letech 2014, 2018 a 2022. Mandát však už nezískala.

Od reportáže, která ji proslavila, uplynulo v létě třináct let. Zdena se tehdy v Řídelově na Jihlavsku během dovolené s přáteli vydala sama na procházku, která se údajně změnila v boj o holý život.

Zdena z legendární reportáže „bába pod kořenem“ kandiduje v Praze za ODS

Během ní totiž spadla a celé její tělo zůstalo zaklíněné pod kořenem stromu. Žena tak zůstala uvězněná asi 50 metrů od přátel. Kvůli leknutí ale ztratila řeč a nemohla si přivolat pomoc.

Sama na reportáž nevzpomíná v dobrém, hlavně proto, že se nechala přesvědčit k vlezení pod kořen před kamerami. Někdy je jí nepříjemná i zvýšená pozornost kolemjdoucích a veřejnosti, svěřila se před dvěma lety v rozhovoru pro iDNES.cz.

Původní reportáž TV Nova se stala naprostou legendou. Hlášky z ní téměř zlidověly. Během let vzniklo několik hudebních skladeb parodující tuto reportáž, MMA zápasník Viktor Pešta pojmenoval jednu ze svých bojových technik „bába pod kořenem“ a nápisy „Paní Zdena je kořenovým vězněm“ se dostaly i na trička a tašky.

