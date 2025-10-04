Vysvědčení pro ministra financí. Stanjura balancuje na hraně vstupu do Sněmovny

Končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v letošních volbách balancuje na hraně vstupu do Poslanecké sněmovny, a to přesto, že byl na prvním místě na kandidátce koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji. SPOLU tam momentálně má čtyři mandáty. Nejvíce preferenčních hlasů získává lidovecká kandidátka Monika Brzesková.
Ještě týden před volbami přitom Stanjura podle svých slov věřil, že se do Sněmovny určitě dostane, nakonec to bude velmi těsné. Jeho kampaň před letošními volbami doprovodily i minimálně dva nepříjemné momenty.

Během červnového mítinku na Novojičínsku ho senior trefil taškou s vejci. V srpnu pak musel měnit program kvůli zdravotní indispozici a musel odjet do nemocnice na kapačky. Jeho případný neúspěch ve volbách by znamenat i možné oslabení pozice současného předsedy strany Petra Fialy, pro něhož je Stanjura jedním z nejbližších spojenců v rámci ODS.

Ministr Stanjura skončil v nemocnici, místo výšlapu na horu musel na kapačky

Jako ministru financí se Stanjurovi podařilo snížit tempo zadlužování České republiky vůči HDP. Vysloužil si ale i kritiku za přemrštěné ambice před zavedením tzv. windfall tax, tedy daně z neočekávaných zisků pro velké korporace. Původně Stanjura počítal až se 33 miliardami korun v rozpočtu navíc. Nakonec částka činila maximálně jednotky miliard, spíše vyšší stovky milionů.

Kontroverzní je doposud jeho nejasná role v takzvané bitcoinové aféře. Ta stála místo ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Z časové osy resortu totiž vyplývá, že Blažek Stanjurovi kvůli přijetí daru ve formě bitcoinu opakovaně psal, a dokonce se spolu měli ohledně bitcoinu i sejít. Svou funkci i místo ve straně ale tehdy uhájil.

Bitcoinová aféra: Den po dni, kdo s kým domluvil obchod se zločincem

Stanjura se poprvé dostal do Poslanecké sněmovny jako kandidát ve volbách v roce 2010. Tehdy ve stejném kraji kandidoval ze čtvrtého místa za ODS. O tři roky později už byl v kraji jedničkou kandidátky a po zvolení se stal dokonce předsedou poslaneckého klubu, což obhájil i v dalších volbách o čtyři roky později. Po vítězství koalice SPOLU v roce 2021 se stal ministrem financí.

