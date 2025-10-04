Ještě týden před volbami přitom Stanjura podle svých slov věřil, že se do Sněmovny určitě dostane, nakonec to bude velmi těsné. Jeho kampaň před letošními volbami doprovodily i minimálně dva nepříjemné momenty.
Během červnového mítinku na Novojičínsku ho senior trefil taškou s vejci. V srpnu pak musel měnit program kvůli zdravotní indispozici a musel odjet do nemocnice na kapačky. Jeho případný neúspěch ve volbách by znamenat i možné oslabení pozice současného předsedy strany Petra Fialy, pro něhož je Stanjura jedním z nejbližších spojenců v rámci ODS.
Ministr Stanjura skončil v nemocnici, místo výšlapu na horu musel na kapačky
Jako ministru financí se Stanjurovi podařilo snížit tempo zadlužování České republiky vůči HDP. Vysloužil si ale i kritiku za přemrštěné ambice před zavedením tzv. windfall tax, tedy daně z neočekávaných zisků pro velké korporace. Původně Stanjura počítal až se 33 miliardami korun v rozpočtu navíc. Nakonec částka činila maximálně jednotky miliard, spíše vyšší stovky milionů.
Kontroverzní je doposud jeho nejasná role v takzvané bitcoinové aféře. Ta stála místo ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Z časové osy resortu totiž vyplývá, že Blažek Stanjurovi kvůli přijetí daru ve formě bitcoinu opakovaně psal, a dokonce se spolu měli ohledně bitcoinu i sejít. Svou funkci i místo ve straně ale tehdy uhájil.
Bitcoinová aféra: Den po dni, kdo s kým domluvil obchod se zločincem
Stanjura se poprvé dostal do Poslanecké sněmovny jako kandidát ve volbách v roce 2010. Tehdy ve stejném kraji kandidoval ze čtvrtého místa za ODS. O tři roky později už byl v kraji jedničkou kandidátky a po zvolení se stal dokonce předsedou poslaneckého klubu, což obhájil i v dalších volbách o čtyři roky později. Po vítězství koalice SPOLU v roce 2021 se stal ministrem financí.