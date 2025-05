Další varianty a to, kterou osobně preferuje, nechtěl první místopředseda sociální demokracie rozebírat.

Šéfka SOCDEM a exministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová řekla, že jasno bude mít strana na začátku června po jednání předsednictva strany.

Šlachta vidí možnost dohody Přísahy se SOCDEM půl na půl

Předseda hnutí Přísaha, senátor Robert Šlachta, zároveň iDNES.cz řekl, že je to nyní 50 na 50, zda půjde Přísaha do voleb do Sněmovny společně se SOCDEM. „Jasno chceme mít do konce příštího týdne,“ uvedl Šlachta.

Agentura Median zveřejnila v úterý volební model, v němž tvrdí, že se sociální demokraté blíží k pětiprocentní hranici. SOCDEM by podle jeho modelu dostala hlasy od 4,5 procent voličů.

Vstup na kandidátky ANO by podle Špidly ohrozil existenci SOCDEM

Bývalý premiér a poté eurokomisař Vladimír Špidla důrazně před pár dny varoval svou stranu SOCDEM, kterou dříve vedl, před tím, aby vybraní sociální demokraté šli do podzimních voleb na kandidátkách hnutí ANO.

„Vstoupit na kandidátky ANO se mi jeví jako strategická chyba, která ohrožuje existenci strany, kterou nezničily ani nejpohnutější okolnosti,“ napsal Špidla stranickým kolegům.

Předseda ANO Andrej Babiš před pár dny v rozhovoru pro Deník zpochybnil, že by se Maláčová a Zaorálek mohli objevit na kandidátkách ANO. „Ne, prosím vás, to vůbec není na stole. My sestavujeme naše kandidátky, krajské sněmy proběhly,“ řekl Babiš Deníku.

V dubnu opustil SOCDEM bývalý europoslanec Libor Rouček, který špičkám strany Janě Maláčové a Lubomíru Zaorálkovi vyčetl, že tajně vyjednávají o místa pro sebe, případně ještě pro další funkcionáře strany na kandidátkách hnutí ANO do Sněmovny.