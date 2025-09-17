Žaloby na skryté koalice jsou priorita, vše ostatní Ústavní soud odsunul, řekl Baxa

Stížnosti na údajné nepřiznané koalice ve sněmovních volbách budou pro ústavní soudce prioritou. Rozhodnutí ještě před volbami ale nelze slíbit, řekl předseda soudu Josef Baxa. „Jsme si vědomi vážnosti toho rozhodnutí, proto jsme ostatní věci odsunuli a zabýváme se tímto případem,“ zdůraznil.
Předseda ÚS Josef Baxa

Předseda ÚS Josef Baxa | foto: Radim Strachoň, MAFRA

soudkyně Veronika Křesťanová, předseda soudu Josef Baxa a soudkyně Kateřina...
Ústavní soud v Brně. Zleva soudce Tomáš Lichovník, místopředseda ÚS Vojtěch...
Tisková konference LOL, na snímku zleva Jaromír Baxa, Anna Kšírová, Josef...
Josef Baxa
Na soud se obrátilo hnutí Volt Česko, podalo dvě stížnosti. Rozhodovat bude plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. To ve středu rozhodlo, že se oběma podněty bude zabývat ve společném řízení.

Soudcem zpravodajem, který připraví podklady pro rozhodnutí, je Milan Hulmák. Plénum se k problematice vrátí na příštím neveřejném zasedání pléna, které se koná pravidelně každý týden ve středu.

Volt Česko žádá vyjasnění definice koalice, případně zrušení části volebního zákona. Jednu stížnost hnutí podalo kvůli kandidátkám Stačilo!, jako zpravodaj ji dostal na starost Hulmák, druhou kvůli kandidátkám SPD. Původně připadla Veronice Křesťanové.

Ústavní soud řeší nepřiznané koalice Stačilo! a SPD ve sněmovních volbách

Zda rozhodnutí padne do voleb, zůstává nejisté. Většinou však plénum k rozhodnutí potřebuje více času, loni to bylo v průměru 234 dní. Pokud je však výsledkem odmítnutí, například pro zjevnou neopodstatněnost nebo neoprávněnost navrhovatele, padne rozhodnutí většinou mnohem dříve.

Soudy ve všech krajích návrhy zamítly

Strana Volt Česko a hnutí Česká republika na 1. místě! se nejprve obrátily na správní soudy v různých krajích a žádaly zrušit registraci hnutí Stačilo! a společné kandidátky SPD s dalšími stranami pro nadcházející sněmovní volby. Jsou přesvědčeny, že jde o skryté koalice, a tedy obcházení zákona.

Koalice musejí ve volbách překonat vyšší uzavírací klauzuli než základních pět procent. Koalice dvou subjektů potřebuje k zisku mandátu osm procent a koalice tří a více uskupení 11 procent z celkového počtu platných hlasů.

Do penze v 63 letech, neutralita Česka, hromadný odchod z EU, slibuje Stačilo!

Soudy ve všech krajích návrhy zamítly, většina poukázala na to, že v Česku je společná, avšak nikoliv koaliční kandidatura poměrně běžnou a zavedenou praxí. Ovšem některé senáty daly argumentům za pravdu a v rozhodnutích zkritizovaly obcházení zákona. Registraci ale nezrušily, aby se vyhnuly razantnímu zásahu do voleb.

Vyjasněte výklad zákona, žádá Volt Česko

Obcházení zákona podle stížností Volt Česko umožňuje paragraf zákona o volbách do Parlamentu České republiky, konkrétně věta, která zní: „za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název“.

Soud by měl podle hnutí buď vyjasnit výklad zákona, nebo formulaci zrušit. Od 1. ledna bude problematiku upravovat nový zákon o správě voleb s prakticky identickým zněním.

Za hnutí Stačilo! se pokoušejí o návrat do Sněmovny komunisté a sociální demokraté. Na kandidátkách hnutí jsou i zástupci ČSNS, SD-SN, strany Moravané a Komunistické strany Československa (KSČ). Za hnutí SPD letos kandidují i zástupci Trikolory, Svobodných a PRO. Piráti mají v některých krajích na kandidátkách zástupce Zelených.

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

