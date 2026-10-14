Po prvním kole senátních voleb ale Starostové zařadili zpátečku. Donutila je k tomu volební matematika, ale i fakt, že konflikt mezi ODS a STAN je to poslední, co teď volbami osvěžená opozice potřebuje.
Starostové couvají z boje o Vystrčila. Spor s ODS by nedělal dobrotu, míní politolog
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