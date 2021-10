Menší bonus vítězi, nová pravidla koalic. Začínají volby a dvacítka referend

Volební místnosti se otevřou ve 14:00 na téměř 15 000 místech, ve 22:00 se uzavřou. Po noční přestávce budou přístupné ještě v sobotu od 08:00 do 14:00.



Voliče žádná změna v samotném způsobu hlasování nečeká. Využije se však nový způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty, který opět zvýhodňuje úspěšnější strany, ale mírněji než dosud. Mandáty se budou přidělovat automaticky bez možnosti povolebního zásahu stran.

Aby se hlasy začaly přepočítávat na mandáty, musí strany ve volbách nejprve překročit takzvanou uzavírací klauzuli. Pokud tuto minimální hranici nepřekročí, jejich hlasy propadnou.

Nová pravidla sněmovních voleb

Volebním koalicím bude stačit pro vstup do dolní komory méně hlasů než v minulosti. Nově dvoučlenné koalice musí získat nejméně osm procent hlasů a vícečetné koalice jedenáct procent hlasů. Hranice pro vstup do Sněmovny pro volební strany zůstala nadále na pěti procentech.

Podle Ústavního soudu byl zároveň systém nespravedlivý v tom, že výsledek vznikal součtem výsledků z volebních krajů. V nejmenších krajích se tak rozdělovalo pět či osm mandátů, v největších pak i šestadvacet.

Čtrnáct volebních krajů se zachovalo, nově se ale hlasy přepočítávají na mandáty na dvou úrovních. Mandáty se v každém regionu přidělují v prvním skrutiniu volebním stranám s použitím Imperialiho kvóty, která zvýhodňuje úspěšnější strany, ale mírněji než podle původní d´Hondtovy metody.

Mandáty, které se takto nepovede rozdělit, se přidělí ve druhém skrutiniu na úrovni celého Česka. Pomocí těchto metod volební systém rozděluje mandáty více proporčně než před čtyřmi lety.

Hlasovací lístky dostalo více než osm milionů voličů do poštovních schránek. Kdo je neobdržel, může si je vyzvednout ve volební místnosti, kam patří podle místa bydliště. Mimo domovskou obec je dostane od volebních komisařů tam, kde bude hlasovat s voličským průkazem. Do volební místnosti si lidé musí vzít občanský průkaz nebo cestovní pas kvůli ověření totožnosti. Bez toho jim volební komisaři neumožní hlasovat.



Na hlasovacím lístku vybrané strany, hnutí či koalice mohou lidé dát nejvýše čtyřem konkrétním kandidátům takzvané přednostní hlasy tím, že zakroužkují pořadové číslo před jejich jménem. Kdyby volič zakroužkoval více kandidátů, volební komisaři by jeho preferenční hlasy museli ignorovat. Hlas pro stranu by ale zůstal platný.

Stejně tak ani další písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Platné by byly podle ministerstva vnitra i lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. Neplatné by naopak byly napodobené nebo přetržené hlasovací lístky, nikoli však natržené, pokud by z nich volební komisaři dokázali vyčíst všechny potřebné údaje.



Hlas voliče by byl neplatný také v případě, kdyby v hlasovací obálce bylo několik hlasovacích lístků, případně by lístek nebyl v obálce. Voliči budou vybírat zástupce 22 stran, hnutí a koalic. Práh dolní komory v roli poslanců překročí 200 z 5 242 kandidátů.

Místní referenda

Společně s volbami do Poslanecké sněmovny se na některých místech konají také referenda. Občané v nich budou rozhodovat mimo jiné o výstavbě obchodních či průmyslových zón, kanalizace, zimního stadionu, obchvatu obce, relaxační zóny, požární zbrojnice i jelení obory. Lidé mohou ovlivnit osud nemocnice, opravu zámku, kácení stromů, rozšíření lomu nebo podobu křižovatky.



Referendum je podle zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.

Například v Pardubicích budou lidé rozhodovat o tom, zda mají být při opravě historické Zelené brány obnoveny vnější omítky. Brána nemá omítku přes sto let, zdivo poškozují teplotní rozdíly. Město disponuje posudky, jeden je pro zachování současného stavu, druhý doporučuje omítnutí.

Obyvatelé Jáchymova na Karlovarsku mohou hlasovat o plánovaném prodeji pozemků na výstavbu stezky v oblacích na Klínovci. Lidé ve Zduchovicích na Příbramsku se vysloví k povolení výstavby jelení obory.



V Bzenci na Hodonínsku se hlasováním rozhodne, zda si má město nechat chátrající zámek, nebo ho prodat soukromému investorovi.