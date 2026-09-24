Volby 2026: začalo vydávání voličských průkazů. Použít se dají jen v jednom případě

O voličský průkaz si předem žádají voliči, kteří vědí, že během volebního víkendu nebudou moci hlasovat ve volební místnosti podle svého trvalého bydliště. S dokumentem se nicméně pojí podstatný háček: u komunálních voleb použít vůbec nelze. Úřady jej proto ani nevydávají.
Důvod je jednoduchý – aby se zabránilo ovlivnění podoby zastupitelstva v jiné obci, než má volič trvalé bydliště. Například studenti žijící v krajských městech, ale s trvalým bydlištěm u rodičů v jiné obci, mají smůlu – o politicích ve městě, kde skutečně žijí, nerozhodnou.
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Pokud chtějí hlas odevzdat, musejí hlasovat v místě trvalého bydlitě. Možností je samozřejmě i změna trvalého bydliště – stojí 50 korun a na úřadě ji vyřídí na počkání.
Na novou občanku pak není nutné čekat. Volební komise uzná i tu starou s ustřiženým rohem (ten ustřihnou na úřadě na znamení konce platnosti) spolu se žlutým potvrzením o změně (to vydá úřad při změně).
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Voličský průkaz v říjnových volbách
U letošního hlasování v pátek 9. a sobotu 10. října přesto průkaz využít lze, což je dáno souběhem voleb – úřady vydají voličský průkaz pro senátní volby. I ten je však použitelný jen s omezením – držitel průkazu nemůže hlasovat jinde než ve svém „domovském“ obvodu.
V praxi je tak použitelnost průkazu sporná. Využití najde jen u někoho, kdo nemá zájem o hlasování v komunálních volbách, ale přeje si vybrat senátora.
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Výhodný může být v případě zájmu o hlasování v jiné čtvrti (třeba v Brně namísto Žabovřesk v sousedním Králově Poli, jelikož obě městské části spadají do volebního obvodu číslo 60) nebo na úplně opačném konci města (například v Plzni, která vyjma čtvrti Slovany spadá do obvodu číslo 9). Vyplatí se i ve volebních obvodech, které zahrnují i jiné okresy, například strakonický senátor zastupuje i voliče z Prachaticka a Písecka. Nebo jiného kraje, jako v případě senátního obvodu 48 Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji, který zahrnuje mnoho obcí v okrese Pardubice a Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji.
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Smysl to dává, pokud volič nechce jít ke komunálním volbám, protože v těch může hlasovat jen ve své volební místnosti.
Pokud se nějaký voličský nadšenec přesto najde, o průkaz si už může zažádat. Na elektronickou žádost má čas do pátku 2. října 2026 do 16 hodin, při podání žádosti osobně na úřadě má volič pět dní navíc.
Seznam volebních místností obce zveřejnily právě dnes, ve čtvrtek 24. září. Informace o tom, kde se volby konají a kam lidé mohou přijít hlasovat, musejí dát na obecní vývěsku či na webové stránky obce.
Hlasovací lístky jak do komunálních, tak senátních voleb musejí přijít do poštovních schránek nejpozději tři dny před konáním voleb, tedy do 6. října.