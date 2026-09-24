Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Volby 2026: začalo vydávání voličských průkazů. Použít se dají jen v jednom případě

Matouš Waller
  13:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ve čtvrtek 24. září 2026 začaly úřady v České republice vydávat voličské průkazy k nadcházejícím volbám 9. a 10. října. Jejich využitelnost se u komunálních a senátních voleb liší. V podstatě se dá voličský průkaz v následujících volbách využít jen v jediném případě.

O voličský průkaz si předem žádají voliči, kteří vědí, že během volebního víkendu nebudou moci hlasovat ve volební místnosti podle svého trvalého bydliště. S dokumentem se nicméně pojí podstatný háček: u komunálních voleb použít vůbec nelze. Úřady jej proto ani nevydávají.

Důvod je jednoduchý – aby se zabránilo ovlivnění podoby zastupitelstva v jiné obci, než má volič trvalé bydliště. Například studenti žijící v krajských městech, ale s trvalým bydlištěm u rodičů v jiné obci, mají smůlu – o politicích ve městě, kde skutečně žijí, nerozhodnou.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Pokud chtějí hlas odevzdat, musejí hlasovat v místě trvalého bydlitě. Možností je samozřejmě i změna trvalého bydliště – stojí 50 korun a na úřadě ji vyřídí na počkání.

Na novou občanku pak není nutné čekat. Volební komise uzná i tu starou s ustřiženým rohem (ten ustřihnou na úřadě na znamení konce platnosti) spolu se žlutým potvrzením o změně (to vydá úřad při změně).

Jak změnit trvalé bydliště v podnájmu? Jde to i přes zákaz v nájemní smlouvě

Voličský průkaz v říjnových volbách

U letošního hlasování v pátek 9. a sobotu 10. října přesto průkaz využít lze, což je dáno souběhem voleb – úřady vydají voličský průkaz pro senátní volby. I ten je však použitelný jen s omezením – držitel průkazu nemůže hlasovat jinde než ve svém „domovském“ obvodu.

V praxi je tak použitelnost průkazu sporná. Využití najde jen u někoho, kdo nemá zájem o hlasování v komunálních volbách, ale přeje si vybrat senátora.

Voličský průkaz 2026: jak ho získat, kdy a kam podat žádost a kde ho vyzvednout

Výhodný může být v případě zájmu o hlasování v jiné čtvrti (třeba v Brně namísto Žabovřesk v sousedním Králově Poli, jelikož obě městské části spadají do volebního obvodu číslo 60) nebo na úplně opačném konci města (například v Plzni, která vyjma čtvrti Slovany spadá do obvodu číslo 9). Vyplatí se i ve volebních obvodech, které zahrnují i jiné okresy, například strakonický senátor zastupuje i voliče z Prachaticka a Písecka. Nebo jiného kraje, jako v případě senátního obvodu 48 Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji, který zahrnuje mnoho obcí v okrese Pardubice a Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji.

Volby 2026

Křížky, nebo kroužky: Jak se volí v komunálních volbách

Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere

Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?

Smysl to dává, pokud volič nechce jít ke komunálním volbám, protože v těch může hlasovat jen ve své volební místnosti.

Pokud se nějaký voličský nadšenec přesto najde, o průkaz si už může zažádat. Na elektronickou žádost má čas do pátku 2. října 2026 do 16 hodin, při podání žádosti osobně na úřadě má volič pět dní navíc.

Seznam volebních místností obce zveřejnily právě dnes, ve čtvrtek 24. září. Informace o tom, kde se volby konají a kam lidé mohou přijít hlasovat, musejí dát na obecní vývěsku či na webové stránky obce.

Hlasovací lístky jak do komunálních, tak senátních voleb musejí přijít do poštovních schránek nejpozději tři dny před konáním voleb, tedy do 6. října.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Žena záhadně zmizela, klíč je oblečení. Jaký je příběh pohřešované Jany Š.?

Premium
Příběh pohřešované Jany Šerjeníkové

Osmatřicetiletá soudní asistentka Jana Šerjeníková ten den slavila narozeniny. Byla středa 2. září, ráno pak měla jít normálně jako každý den do práce – na Krajský soud v Ostravě. Jenže tam...

Volby 2026: začalo vydávání voličských průkazů. Použít se dají jen v jednom případě

ilustrační snímek

Ve čtvrtek 24. září 2026 začaly úřady v České republice vydávat voličské průkazy k nadcházejícím volbám 9. a 10. října. Jejich využitelnost se u komunálních a senátních voleb liší. V podstatě se dá...

24. září 2026

Poslanci jednali o zmrazení svých platů. Opozice vetovala zrychlené schválení

Přímý přenos
Předseda Sněmovny Tomio Okamura z SPD a šéfka poslanců ANO Taťána Malá na...

Návrh koalice na zmrazení platů politiků do roku 2030 prošel prvním čtením ve Sněmovně. Diskuse se o něm téměř nevedla. Nyní návrh projedná ústavně-právní výbor Sněmovny. Jménem opozice vetovala...

24. září 2026  5:52,  aktualizováno  12:55

Nejvyšší volební potenciál v Brně má koalice Lidovců a Starostů, ANO je až třetí

Budova nové radnice Magistrátu města Brna. 24. září 2026)

Nejspíš jediný průzkum před letošními komunálními volbami v Brně publikovala agentura Kantar, který zpracovávala pro Českou televizi. Jde o průzkum volebního potenciálu, což je maximum, které by...

24. září 2026  12:53

Nevěděla jsem, že zdrogovaná nesmím kojit. Za smrt dítěte půjde matka do vězení

ilustrační snímek

Narkomanka, jejíž tříměsíční kojenec zemřel kvůli mateřskému mléku kontaminovanému metamfetaminem, si odpyká osm let vězení. Trest za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti potvrdil ženě z...

24. září 2026  12:53

Útočník během mše pobodal několik lidí v polském klášteře, jeden muž zemřel

ilustrační snímek

V ženském klášteře ve městě Jaroslaw na jihovýchodě Polska ve čtvrtek zaútočil muž nožem. Pět lidí zranil, jeden z nich později zemřel. Policie podezřelého zadržela.

24. září 2026  12:52

Náhrobky trčí z bahna. Ustupující hladina Lipna odhalila příběh zpustošené piety

Premium
Podle vedoucí Musea Fotoatelier Seidel Zdeny Mrázkové nyní vylovené náhrobky...

Desítky let se hřbitov v Dolní Vltavici na Českokrumlovsku ukrýval v hlubinách lipenské přehrady. Letošní sucho však odkrylo nejen jeho plochu, ale i některé z náhrobků. Ty aktuálně odborníci...

24. září 2026  12:48

Rusko hodlá zaútočit na evropské země drony vypuštěnými z lodí, varuje CIA

Upravený ruský dron Geran-2 (Šáhid-136) s připevněnou řízenou střelou...

Rusko připravuje dronové útoky v Evropě, tentokrát se však zaměří na středomořské země, informovala podle tvrzení deníku El Mundo evropské státy americká Ústřední zpravodajská služba (CIA). Před...

24. září 2026  11:15,  aktualizováno  12:48

Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli

Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930)

Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...

24. září 2026  12:43

Léčil jsem lidi na ulici, teď chci do politiky, říká šéf pražské nemocnice Ján Dudra

Premium
Ředitel VFN Praha Ján Dudra (23. září 2026)

Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Ján Dudra je dle svého vyjadřování nováčkem, absolutně nepolíbeným politikou. Přesto si ho vybralo vedení ANO, aby kandidoval do Senátu v nejnabitějším...

24. září 2026  12:37

Analytik o změně přijímaček: Plaga hledá diamanty a čeká, že samy vyskočí

Premium
Ve výřezu je analytik organizace PAQ Research Jan Zeman.

Změnu systému přijímacích zkoušek v Česku podle analytika organizace PAQ Research Jana Zemana potřebujeme. Chystaný plán je ale podle něj potřeba vylepšit. V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, v čem...

24. září 2026  12:30

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Po rekonstrukci za miliardy ožívá Průmyslový palác. Zcela nové je levé křídlo zničené požárem

Zrekonstruovaný Průmyslový palác na pražském Výstavišti. (24. září 2026)

Po čtyřleté rekonstrukci se otevřel Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Část dominanty Holešovic zničil v roce 2008 požár, oprava ale začala až v roce 2022. Měla skončit už loni, ale kvůli...

24. září 2026  8:03,  aktualizováno  12:26

Jsou tu samí paraziti, řekl Milei OSN. Spor o Falklandy vezmeme do svých rukou, hrozí

Argentinský prezident Javier Milei na zasedání Valného shromáždění OSN (23....

Argentinský prezident Javier Milei ve svém projevu na zasedání Valného shromáždění OSN pohrozil, že jeho země ve sporu s Velkou Británií o Falklandské ostrovy „vezme záležitosti do vlastních rukou“....

24. září 2026  12:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde