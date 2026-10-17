„Vzkázal bych mu, ať se dnes moc neopije.“ Havel slaví úspěch TOP 09 v Senátu

O komunálních a senátních volbách se říká, že jsou referendem o vládě…
To řekl Andrej Babiš před čtyřmi lety, když byly role otočené. A já bych se ho rád zeptal, jestli to stále platí. Odpověď na tuto otázku si každý najde sám.
Před volbami jste říkal, že hlavním cílem je odstavit hnutí ANO od Senátu. To se stalo. Co bude dál?
Je to začátek konce hnutí ANO. V komunálních volbách hnutí ANO pořádně prohrálo, v senátních pak prohrálo ještě víc. Nemají ani jednoho senátora. Společným cílem opozice bylo je odstavit. To se beze zbytku podařilo. My jsme spokojení. Uspěli jsme v tom, co jsme si vytyčili. No a co dál? Vystřídat za tři roky Andreje Babiše ve vládě.
Úspěchem pro vás je obhajoba mandátů. Nejsou to malé ambice?
My máme nejvíc senátorů, kolik jsme jich jako TOP 09 kdy měli. Zůstali jsme na sedmi. Zkusili jsme v jednom obvodu postavit dalšího kandidáta. Kdyby to vyšlo, byl by to super úspěch. Nepodařilo se to, ale hranicí úspěchu je obhajoba těch dvou mandátů. Jsme prostě spokojení.
Dříve jste jako strana vyloučili jednání s hnutím ANO ohledně pražského magistrátu. SPOLU nejedná s hnutím STAN. S kým dalším si umíte představit koalici v Praze?
Já bych preferoval koalici s hnutím STAN.
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„Opozice je drtivě vítězná.“ TOP 09 získala další senátorské křeslo
Pouze s nimi?
Ano, to by stačilo. Dokázal bych si představit, že by přizvali třeba ještě Prahu sobě.
A jak byste se díval na koalici s Piráty?
Já bych to akceptoval. Ale to už je otázka na naše pražské kolegy.
V Senátu je momentálně zhruba čtvrtina žen. Mezi senátory TOP 09 není ani jedna. Není to trochu pánský klub?
Je to pánský klub, ale je to názor voličů. Kdyby neměli své voliče, tak by tam nebyli.
Kandidáty ale vysílá strana…
Já neříkám, že je mi to jedno. Dlouhodobě říkám, že je hrozná škoda pro nás všechny, že je v politice málo žen. Bavme se o důvodech, které k tomu vedou. Jsou rozličné.
A není to jenom tak, že by ženy byly více fixovány na to starat se doma o děti. O děti by se měl starat také muž. A v moderní společnosti má být rodičovská péče rovnocenná.
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Výsledky senátních voleb: V Brně obhájil křeslo Papoušek, na Znojemsku Třetina
Měl jste radost z vítězství Tomáše Třetiny, který obhájil senátorské křeslo. Je něco, co byste mu vzkázal?
Řekl bych mu, ať je stále takovým buldokem a neodbytným politikem, jako byl doposud. Je to člověk zásadový, který dokáže do očí říct i nepříjemné věci. A já si toho hrozně cením. Je to rovný chlap. A kdybych s ním teď mluvil soukromě, tak bych mu vzkázal, ať se dneska moc neopije.