Výzva 2025 se musela před volbami přejmenovat. Kde kandiduje a kdo ji vede

Karolína Kubisková je od roku 2022 zastupitelkou města Kamenice nad Lipou a v letech 2022 až 2024 byla místopředsedkyní hnutí Přísaha.
Téměř rok strávila se svými dětmi v programu na ochranu svědků, když její manžel vypovídal v kauzách pražského dopravního podniku. „Naším posláním je zlepšit politickou, ekonomickou i sociální situaci v České republice,“ uvedla.
„Chceme vést tuto zemi ke spravedlivějšímu uspořádání, bez zvýhodňování či znevýhodňování určitých skupin populace, chceme posilovat nejen ochranu práv, ale i naplňování osobní odpovědnosti občanů,“ říká.
Cílem strany je podle ní přesvědčit voliče, že politiku lze dělat poctivě. Podle předsedkyně je Výzva 2025 občanská strana se středovou orientací.
Do voleb si určila jedenáct programových bodů. Jsou to: efektivní státní hospodářská politika, rodinná politika, sociální spravedlnost, kvalitní a dostupná zdravotní péče, dostupné bydlení, fungující průmysl a energetika, podpora kvalitního vzdělávání, vědy a výzkumu, spravedlnost a boj proti korupci, vnější a vnitřní bezpečnost, potravinová soběstačnost a kvalita potravin a ochrana životního prostředí.
Strana původně vznikla pod názvem Vize 2025. Na žádost Dagmar Havlové, která je zakladatelkou nadace Vize 97, byla strana přejmenována na Výzva 2025.