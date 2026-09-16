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Vyšší odměny pro komisi nebo QR kód na lístku. Jaké jsou novinky letošních voleb?

Robert Oppelt
  12:51
volby, ilustrační snímek

volby, ilustrační snímek | foto: Michal Klíma, MAFRA

Do voleb zbývá dvacet tři dní a podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jírovce je bude letos provázet několik novinek. Připraveno bude čtrnáct a půl tisíce volebních místností a třináct milionů volebních lístků. Nová bude infokampaň pojmenovaná Váš hlas, Vaše volba. Vyšší budou odměny pro členy volebních komisí.

Poprvé se letos na lístcích objeví QR kód, který usnadní volbu lidem se zrakovým postižením. Kód je na obou stranách lístku. Týká se ale jen senátních voleb, komunálních se tato novinka netýká.

Ve volbách se i letos mohou voliči prokázat eDoklady. Agentura DIA doporučuje před samotnou volbou aplikaci aktualizovat na nejnovější verzi, a to nejlépe ještě doma, a ověřit, že občanský průkaz je aktuální a platný.

Ze 13 milionů hlasovacích lístků už zbývá vytisknout jen menší část, pro senátní volby už jsou vytištěné. Největší lístek budou mít v Pardubicích nebo Hradci, bude mít velikost A1. Pražský má velikost A2, ale bude to sešit s několika stranami.

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Účastnit se může až osm a půl milionu voličů, 124 tisíc voličů jde volit letos poprvé.

Voličské průkazy se budou vydávat od 25. září, ale pouze pro senátní volby, pro komunální se nevystavují. Pro Senát se vydávají dva – pro první a druhé kolo zvlášť. Ministerstvo očekává o ně menší zájem než v minulých volbách. „V prezidentských volbách přes Portál občana požádalo 70 tisíc lidí, letos zatím nižší stovky zájemců,“ vypočítává Jírovec. Lze s nimi volit jen v senátním obvodu, tedy třeba v jiné obci, ale senátora pro obvod v Chebu nelze volit ve Frýdku-Místku.

Podle Jírovce letos odpadl jeden problém provázející volby, nízký zájem o členství ve volebních komisích. „Došlo k navýšení odměn pro členy okrskových volebních komisí – vnitro se zatím nesetkalo s problémem při obsazování komisí. Ty se poprvé sejdou nejpozději na prvním zasedání 18. září,“ popisuje Jírovec.

Odměna stoupla z 1800 Kč na 2500 Kč pro řadové členy, když se volí i Senát, tak na 3300 Kč. Nejvíce dostanou členové komisí v Praze, tam, kde se volí dvě zastupitelstva a senátní volby mají dvě kola – tam odměna pro člena komise je 5300 Kč a pro předsedu a zapisovatele 6800 korun.

Ministerstvo varuje, že letos se bude na konec voleb, a tedy na výsledky, čekat dlouho. „Výsledky očekávám, zejména ve velkých městech, až ráno – minule některé komise odevzdávaly až v osm, v devět hodin ráno,“ upozorňuje.

Volby 2026

Volí se v pátek 9. a sobotu 10. října 2026

Volí se do obecních zastupitelstev a do jedné třetiny Senátu

Senátní lístky jsou žluté a pro komunální volby šedé. Voliči je najdou ve své schránce.

Ministerstvo letos připravilo novou informační kampaň Váš hlas, Vaše volba. V sedmi videích na sociálních sítích chce ministerstvo odlehčenou formou voličům dodat všechny potřebné informace k volbám. „Videa doplní zjednodušené grafiky nebo otázky a odpovědi,“ popisuje Klára Dlubalová z odboru voleb ministerstva. Videa budou lidé vídat na sociálních sítích ministerstva až do voleb.

Největším problémem v komunálních volbách je podle Jírovce úprava volebního lístku. Nelze zakřížkovat dvě volební strany, malé křížky nejsou preferenční hlasy a lidé často také dávají málo nebo naopak moc hlasů. Hlasů mají tolik, kolik má obec zastupitelů. „Pokud má strana jednoho kandidáta, na lístku se dává jen jeden křížek,“ upozorňuje na další úskalí.

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Při senátních volbách se často lidé diví, že před druhým kolem nedostanou volební lístky přímo do schránky. Pro druhé kolo lístky dostanou až ve volební místnosti. Zvláštní situace je v senátním obvodu Rychnov nad Kněžnou, kde kandidují jen dva kandidáti. Tam druhé kolo nebude, rozhodne se už v kole prvním mezi stávajícím senátorem a jeho jediným vyzyvatelem.

Problém by podle Jírovce tentokrát už neměly být ani eDoklady, tedy možnost použít občanku v mobilu místo plastové kartičky. „Jsou to druhé volby s eDokladem, minimalizovali jsme rizika možného problému,“ slibuje Jírovec. Volební komise se přímo školí na použití eDokladu.

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